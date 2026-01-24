Nebyl to můj den, nenašla jsem se. Nosková hodnotila Australian Open jako nepovedené
Wang se proti turnajové třináctce povedla odveta za prohru v semifinále loňského turnaje WTA v Praze. "Na kurtu jsem se dnes nenašla. Na začátku jsem měla nějaké šance utéct. Nepovedlo se. Necítila jsem se dobře v delších výměnách ani v rychlém tempu. Kdykoliv ona trochu zrychlila, měla jsem problémy," uvedla Nosková na webu tenisovysvet.cz.
Jednadvacetiletá hráčka připustila, že se herně trápila i v prvním a druhém kole. "Není to tak, že by se najednou během jednoho dne něco strašně změnilo. Někdy jsem se tomu přizpůsobila lépe, někdy hůře. Dneska viditelně nejhůře. Snažila jsem se nějak dostat do rytmu, do tempa. Ale nebyl to můj den," řekla.
Na turnaj nebude vzpomínat v nejlepším. "Nehrála jsem ani čtvrtinu z toho, co jsem hrála na BJK Cupu nebo v Asii. Určitě potřebuji nějaký odpočinek. Přijde mi, že jedu ještě pořád v jednom kole z loňského roku. Možná to jde i vidět,“ dodala Nosková, která v roce 2024 došla v Melbourne do čtvrtfinále, ale loni prohrála hned v prvním kole.
Nosková nezvládla roli favoritky
