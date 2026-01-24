Nebyl to můj den, nenašla jsem se. Nosková hodnotila Australian Open jako nepovedené

DNES, 15:03
Rozhovory 9
Nejlepší česká tenistka Linda Nosková (21) se dnes na kurtu hledala a ve třetím kole Australian Open podlehla Číňance Xinyu Wang 5:7, 4:6. Po utkání, které bylo kvůli vysokým teplotám v Melbourne v prvním setu na více než čtyři hodiny přerušeno, prohlásila, že si potřebuje odpočinout.
Linda Nosková nebyla s letošním Australian Open spokojená (© IZHAR KHAN / AFP)

Wang se proti turnajové třináctce povedla odveta za prohru v semifinále loňského turnaje WTA v Praze. "Na kurtu jsem se dnes nenašla. Na začátku jsem měla nějaké šance utéct. Nepovedlo se. Necítila jsem se dobře v delších výměnách ani v rychlém tempu. Kdykoliv ona trochu zrychlila, měla jsem problémy," uvedla Nosková na webu tenisovysvet.cz.

Jednadvacetiletá hráčka připustila, že se herně trápila i v prvním a druhém kole. "Není to tak, že by se najednou během jednoho dne něco strašně změnilo. Někdy jsem se tomu přizpůsobila lépe, někdy hůře. Dneska viditelně nejhůře. Snažila jsem se nějak dostat do rytmu, do tempa. Ale nebyl to můj den," řekla.

Na turnaj nebude vzpomínat v nejlepším. "Nehrála jsem ani čtvrtinu z toho, co jsem hrála na BJK Cupu nebo v Asii. Určitě potřebuji nějaký odpočinek. Přijde mi, že jedu ještě pořád v jednom kole z loňského roku. Možná to jde i vidět,“ dodala Nosková, která v roce 2024 došla v Melbourne do čtvrtfinále, ale loni prohrála hned v prvním kole.

Nosková nezvládla roli favoritky

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

9
Přidat komentář
Nola
24.01.2026 16:19
styl Lindy Noskovej - ala drevorubec Khachanov, presne to ma napadlo, ked som sledovala kusok jej zapasu, skor verim, ze mlada Tereza vyhra velke turnaje, ako Linda, mne pride nejak tazkopadna, bez planu, a napadu, ospravedlnujem sa, ak som sa dotkla nejakeho fandu
Reagovat
89mao
24.01.2026 15:57
Tak hlavně že si ucpáváš nos
Reagovat
subaru
24.01.2026 15:53
Odehrála 5 zápasů letos a je unavená.
Reagovat
pamppampalini
24.01.2026 15:57
Maju 4 GS a dovolia si povedat, ze nebol to moj den! - neskutocne . .. kedy bude mat den? Zajtra?
Reagovat
chlebavevaju
24.01.2026 15:29
Možná se jí hůř dýchá, měla plný nos.
Reagovat
pamppampalini
24.01.2026 16:00
Podla mna, tak ako ani Muchova, ani ona nebude nikdy ozajstna sampionka . . . nema to +! Graf, Hingis, Seles mali v jej veku kopu GS a boli daaavno svetove jednotky!

Navratilova nehovorila, ze nebol to jej den. Hrala a chcela hrat, vyhravat! Milova hrat! Tieto chcu len dolare a uzivat si zivot, ako Pliskova a co.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 15:18
Prostě den blbec. smile Dnes bylo vše extrémní - počasí, dlouhá pauza, řvoucí Číňani.......Z toho všeho je potřeba se poučit a jít dál - přijdou další turnaje, GS.
Reagovat
Serpens
24.01.2026 15:10
Na sítích už Linda zveřejnila pořádný septik sázkařů. Ani ona není vůči tomu imunní...
Reagovat
vojta912
24.01.2026 15:36
Chce to mít správnou taktiku. Například ve finálových zápasech vždy sázím na italského podvodníka, člověk pak nemůže prohrát. Buďto vyhraje tvoje peněženka nebo tvůj uspokojený pocit. Jen to chce vždy nalézt částku kompromisní výši vkladu.

Jde to aplikovat i u jiných sportů. Třeba prezidentská volba a kurz kolem 10 na Babiše k tomu vyloženě vybízel, nebo jsem ted dal i na Kamalu.
Reagovat

