Nezastavitelný válec! Sisková má letos bilanci 19:0 a podnikne útok na další titul

ITF ŠARM AŠ-ŠAJCH - Anna Sisková (23) znovu po týdnu v semifinále na podniku W15 v Šarm aš-Šajchu jasně přehrála Isabellu Šinikovovou (33) z Bulharska a drží neporazitelnost v probíhající sezoně. Tentokrát nasazenou jedničku smetla poměrem 6:3, 6:2 a vyhrála i 19. letošní zápas. O čtvrtý triumf v řadě v egyptském městě se porve s Nizozemkou Anouck Vranckenovou Peetersovou.

Šinikovová – Sisková 3:6, 2:6

Po loňských deblových úspěších se chce Sisková v letošní sezoně soustředit na singlové soutěže a musíme přiznat, že se jí toto rozhodnutí zatím náramně vyplácí. Také svůj čtvrtý turnaj v tomto roce absolvuje na úrovni W15 a v egyptském Šarm aš-Šajchu. A bilance? 19:0!

Zatímco na úvodním podniku ztratila dvakrát set, od té doby je to neskutečná jízda. V ani jednom z posledních 14 zápasů do rozhodující sady nemusela a v každém z 28 odehraných setů ztratila maximálně tři gamy. V tomto týdnu začala proti úvodním třem soupeřkám kanárem a po cestě do semifinále měla nejvíce práce s Ivetou Dapkutéovou (6:0, 6:2).

Stejně jako před týdnem porazila v semifinále nasazenou jedničku Šinikovovou. V tomto ohledu si trochu pohoršila, na předchozím turnaji ji smetla 6:1, 6:1 a na tom probíhajícím ztratila pět gamů. Navzdory tomu pokračuje v naprosto dominantních výkonech.

V neděli bude čelit Vranckenové Peetersové (H2H 0:0) a pokusí se vylepšit svou finálovou bilanci 7:6. Čtyři ze svých sedmi triumfů slavila právě v Šarm aš-Šajchu, kde kralovala také v loňském roce.

Výsledky turnaje ITF W15 v Šarm aš-Šajchu