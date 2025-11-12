Nominace do reprezentace? Stálo za to se vrátit na kurt, usmívá se Havlíčková
"První telefonát jsem dostala někdy na turnaji v Anglii (v říjnu). Byl to ale jen teoretický dotaz, zda bych měla zájem, čas a podobně. Vůbec jsem nepočítala s tím, že by to mohlo vyjít, protože máme spoustu skvělých holek a já hraju letos tenis jen čtyři měsíce po roční pauze," uvedla Havlíčková.
Poté, co ale z nominace vypadla zraněná Sára Bejlek, kapitán Petr Pála dvacetiletou hráčku z Prahy povolal. "To, že bych tady mohla sedět, na mém letošním seznamu cílů nebylo. Asi týden zpět, když jsem seděla u oběda, mi pan Pála volal, že pojedu. Hned mi ten oběd chutnal lépe. Měla jsem velkou radost, že tu mohu být. Ani nevěřím, že jsem tady," podotkla.
Dvojnásobná vítězka juniorského Roland Garros z roku 2022 se vrátila na kurty letos v červnu po roční pauze. Kvůli obtížnému návratu po zranění si vloni dala přestávku, během níž pracovala také v kavárně. Když na to přišla řeč ve Varaždínu, neváhala zažertovat na vlastní účet.
Pro Bartůňkovou je účast v Poháru BJK zadostiučiněním
"Jsem milovnice kávy, takže si kávu ráda udělám i tady. Přeci jenom jsem v Praze nasbírala nějaké zkušenosti, takže tady zvládnu zmáčknout čudlík na kávovaru a ráda tu kávu jako nováček někomu přinesu," řekla Havlíčková.
Nominace je pro ní motivací
Nominaci do baráže Poháru Billie Jean Kingové, kde Češky čekají v boji o udržení v elitní skupině na konci týdne zápasy s Kolumbií a domácím Chorvatskem, brala za motivaci. "Je to povzbuzení, že stálo za to se vrátit na kurt. Mohu tady sbírat nové zkušenosti, informace a pozitivní energii do dalších turnajů a přípravy," uvedla 414. hráčka světového žebříčku.
Účasti si vážila o to více, že v dětství týmovou tenisovou soutěž sledovala. "Byla jsem určitě i v O2 areně, ale nevím, jaký to byl zápas. Bylo mi třeba šest let, moc si to nepamatuju. Chodili jsme ale na všechny Fed Cupy a Davis Cupy. Byla jsem fakt malinká. Seděla jsem tam s těma bouchátkama a klepala s nimi," vzpomínala s úsměvem.
Týmovou jedničkou by měla být třináctá hráčka světa Linda Nosková. Havlíčková bude bojovat s Nikolou Bartůňkovou, Dominikou Šalkovou a Vendulou Valdmannovou o důvěru do druhých dvouher.
"Jestli tady někdo tento týden vyhraje sparing nebo trefí víc forhendů do kurtu, tak už asi nebude rozhodující o to, kdo bude hrát. Všechny budeme dělat všechno pro to, abychom se na kurtu cítily co nejlíp a byly připravené. A pak už to necháme na panu kapitánovi, aby usoudil, která z nás bude v daný den nejvhodnější k tomu, aby šla na kurt. My všichni ostatní budeme fandit z lavičky a přát to tomu, kdo bude na kurtu," doplnila Havlíčková.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
