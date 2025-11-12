Nominace do reprezentace? Stálo za to se vrátit na kurt, usmívá se Havlíčková

Kdyby Lucii Havlíčkové (20) někdo před pár měsíci řekl, že se dostane do národního týmu pro baráž Poháru Billie Jean Kingové, nevěřila by mu. Poté, co se v létě vrátila na kurty po roční pauze způsobené i mentálním vyčerpáním, přinesla jí nominace novou motivaci do další práce. Novinářům ve videohovoru řekla, že si dřívější práci baristky připomíná i ve Varaždínu, kde spoluhráčkám nosí kávu.
Lucie Havlíčková během tréninku na barážové zápasy (@ ČTK / Lebeda Pavel)

"První telefonát jsem dostala někdy na turnaji v Anglii (v říjnu). Byl to ale jen teoretický dotaz, zda bych měla zájem, čas a podobně. Vůbec jsem nepočítala s tím, že by to mohlo vyjít, protože máme spoustu skvělých holek a já hraju letos tenis jen čtyři měsíce po roční pauze," uvedla Havlíčková.

Poté, co ale z nominace vypadla zraněná Sára Bejlek, kapitán Petr Pála dvacetiletou hráčku z Prahy povolal. "To, že bych tady mohla sedět, na mém letošním seznamu cílů nebylo. Asi týden zpět, když jsem seděla u oběda, mi pan Pála volal, že pojedu. Hned mi ten oběd chutnal lépe. Měla jsem velkou radost, že tu mohu být. Ani nevěřím, že jsem tady," podotkla.

Dvojnásobná vítězka juniorského Roland Garros z roku 2022 se vrátila na kurty letos v červnu po roční pauze. Kvůli obtížnému návratu po zranění si vloni dala přestávku, během níž pracovala také v kavárně. Když na to přišla řeč ve Varaždínu, neváhala zažertovat na vlastní účet.

Pro Bartůňkovou je účast v Poháru BJK zadostiučiněním

"Jsem milovnice kávy, takže si kávu ráda udělám i tady. Přeci jenom jsem v Praze nasbírala nějaké zkušenosti, takže tady zvládnu zmáčknout čudlík na kávovaru a ráda tu kávu jako nováček někomu přinesu," řekla Havlíčková.

Nominace je pro ní motivací

Nominaci do baráže Poháru Billie Jean Kingové, kde Češky čekají v boji o udržení v elitní skupině na konci týdne zápasy s Kolumbií a domácím Chorvatskem, brala za motivaci. "Je to povzbuzení, že stálo za to se vrátit na kurt. Mohu tady sbírat nové zkušenosti, informace a pozitivní energii do dalších turnajů a přípravy," uvedla 414. hráčka světového žebříčku.

Účasti si vážila o to více, že v dětství týmovou tenisovou soutěž sledovala. "Byla jsem určitě i v O2 areně, ale nevím, jaký to byl zápas. Bylo mi třeba šest let, moc si to nepamatuju. Chodili jsme ale na všechny Fed Cupy a Davis Cupy. Byla jsem fakt malinká. Seděla jsem tam s těma bouchátkama a klepala s nimi," vzpomínala s úsměvem.

České tenistky a nehrající kapitán Petr Pála.České tenistky a nehrající kapitán Petr Pála. (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Týmovou jedničkou by měla být třináctá hráčka světa Linda Nosková. Havlíčková bude bojovat s Nikolou Bartůňkovou, Dominikou Šalkovou a Vendulou Valdmannovou o důvěru do druhých dvouher.

"Jestli tady někdo tento týden vyhraje sparing nebo trefí víc forhendů do kurtu, tak už asi nebude rozhodující o to, kdo bude hrát. Všechny budeme dělat všechno pro to, abychom se na kurtu cítily co nejlíp a byly připravené. A pak už to necháme na panu kapitánovi, aby usoudil, která z nás bude v daný den nejvhodnější k tomu, aby šla na kurt. My všichni ostatní budeme fandit z lavičky a přát to tomu, kdo bude na kurtu," doplnila Havlíčková.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, ČTK
Serpens
12.11.2025 14:34
Ty tréninkové dresy jsou celkem pěkné, mohly by v tom hrát i zápasy.
PTP
12.11.2025 14:39
Už to dávno není "Se lvíčkem na prsou", což je u některých našich reprezentantek vizuální škoda. (o)(o)
muster
12.11.2025 14:47
mě se nelíbí, že tam je moc modré na úkor červené... připomíná to dost reprezentaci bývalých federálních sousedů, stejně jako v hokeji
PTP
12.11.2025 14:34
A já jsem si pořád lámal hlavu, proč Pála vybral zrovna Havlíčkovou, a vono to je tím kafem!
