Nosková i bez své největší zbraně zvládla těžkou zkoušku. V Melbourne je ve třetím kole
Nosková – Prestonová 6:2, 4:6, 6:2
Nosková měla na úvodním letošním turnaji v Brisbane problémy s levým stehnem aběhem zápasů ho měla obvázané. Na generálce před Australian Open odehrála dvě bitvy a následně se odhlásila z Adelaide. Nad jejím zdravotním stavem tak visel otazník.
Na prvním grandslamu roku však ji však žádný problém netrápí a už druhý zápas v roli favoritky zvládla. Poté, co v prvním kole proti Darje Semenisté ztratila jen tři hry, vyřadila i domácí Prestonovou. Tentokrát se o suverénní jízdu od začátku do konce ale nejednalo.
V prvním dějství Češka naprosto dominovala. Od stavu 1:1 získala čtyři hry v řadě a v osmém gamu po odvrácení dvou brejkbolů sadu dopodávala. Na začátku druhého dějství se nemohla opřít o podání a její úspěšnost prvního servisu klesla pod 45 %. Vedení 2:0 rychle ztratila a Australanka s ní dokázala držet krok.
V šesté hře druhé sady dokázala Nosková odvrátit tři brejkboly v řadě a v následujícím gamu na podání smazala další šanci soupeřky. Za stavu 4:5 už ale tlaku Prestonové vzdorovat nedokázala, servis ztratila a tím i celý set.
Do třetího dějství však turnajová třináctka vstoupila suverénně, začala brejkem a znovu vedla 2:0. I tentokrát sice o náskok přišla, víc už ale soupeřce nepovolila. V pátém gamu předvedla několik skvělých úderů a opět prolomila domácí hráčce servis. Následně si pomohla i dalšími dvěma esy a brejk tentokrát potvrdila. Australanku už dorazila a za hodinu a tři čtvrtě postoupila do třetího kola.
Česká jednička hraje na Australian Open počtvrté, a když už se dostala přes první kolo hlavní soutěže, tak zaznamenala dosud svůj největší úspěch na grandslamu. V roce 2024 zde slavila životní skalp Igy Šwiatekové a postoupila až do čtvrtfinále. Loni na úvod nedokázala dotáhnout vedení proti Claře Tausonové.
Výsledky ženské dvouhry na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře