Nosková: Neskutečný zápas, náročný fyzicky i psychicky. Zvládla jsem kritické momenty

Linda Nosková (19) byla po senzačním postupu do osmifinále Australian Open přes světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou (22) hrdá na to, jak zvládla utkání po psychické stránce. Češka zdolala čtyřnásobnou grandslamovou šampionku po obratu 3:6, 6:3, 6:4 a užila si ovace zaplněné arény Roda Lavera. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekla, že se těší i na příští duel s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou (29), která byla jejím vzorem.

"Byl to pro mě neskutečný zápas. Hodně fyzicky i psychicky náročný, ale jsem ráda, že jsem ho zvládla. Bylo tam pár hodně těžkých chvil, hlavně ve třetím setu. Zvládla jsem to dobře, na mé poměry," uvedla Nosková.

První set padesátá hráčka světa prohrála za 45 minut. Ve druhém ale odvrátila dva brejkboly, následně získala servis Šwiatekové a srovnala. Ve třetí sadě rozhodla o triumfu díky brejku v sedmé hře. V posledním gamu sice prohrávala 0:30, ale utkání dopodávala.

Nosková při premiéře v hlavní soutěži v Melbourne dál vylepšuje své grandslamové maximum. Dosud byla nejdále vloni ve 2. kole na Roland Garros a US Open.

"Tu atmosféru, diváky a velikost kurtu a že jsem v tomhle kole poprvé v životě, to jsem si nepřipouštěla ani na začátku. Šla jsem na kurt s tím, že to bude zápas jako každý jiný. Ne, že bych neměla co ztratit, ale že jsem tam přišla vyhrát, i když statisticky a herně je ona lepší než já. Dneska jsem to využila. Kritické momenty jsem zvládla taky dobře, že mě úplně nepřeválcovala," líčila.

V utkání těsně předčila soupeřku v počtu vítězných míčů 35:34. Zahrála také deset es. "Takhle dobrý servis jsem v zápase už nějakou chvíli neměla. Vizuálně se mi na tom kurtu hrálo dobře," řekla Nosková.

Nejvíce ji ale potěšilo, jak utkání zvládla po psychické stránce. "Hlavně mentálně, že jsem s ní dokázala držet krok a že jsem se nehnala, jak to někdy umím, do zbytečných vítězných míčů, které nemám připravené. Hodněkrát jsem přemýšlela, jak si připravit výměnu, abych se dostala do situace, ze které by bylo lehčí zakončit. Jsem ráda, že jsem s ní udržela tempo," řekla Nosková, kterou v hledišti podporovali trenéři Tomáš Krupa a David Kotyza.

Po životním vítězství s ní cloumaly emoce, chce se už ale pomalu připravovat na další duel. V osmifinále narazí na turnajovou devatenáctku Svitolinovou. S devětadvacetiletou soupeřkou a bývalou světovou trojkou se utká poprvé v kariéře.

"Tohle je součást toho, když se člověku něco takového povede. Chci se soustředit na další kolo a jsem zvědavá, jak budu hrát, protože jsem nikdy s Elinou Svitolinovou nehrála. Ona byla vždy můj vzor, ještě předtím, než měla dítě. Bude to další skvělý zápas a samozřejmě chci vyhrát. Myslím, že v neděli už se na dnešek vůbec nebudu soustředit," dodala Nosková.