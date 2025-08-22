Nosková se Šramkovou zářily v koncovce a v Monterrey vyřadily nasazené jedničky

DNES, 09:32
WTA MONTERREY - Linda Nosková (20) a Rebecca Šramková (28) si ve čtyřhře v Monterrey vyšláply na nasazené jedničky a deblové specialistky Gabrielu Dabrowskou (33) a Erin Routliffeovou (30). Česko-slovenské duo zvítězilo po obratu 2:6, 6:3, 10:7 a postoupilo do semifinále, kde vyzvou třetí nasazenou dvojici Číňanku Hanyu Guo a Rusku Alexandru Panovovou.
Lindě Noskové se daří v deblu s Rebeccou Šramkovou (@ Miguel Sierra / EPA / Profimedia)

Dabrowská/Routliffeová – Nosková/Šramková 6:2, 3:6, 7:10

Nosková před US Open stejně jako loni odcestovala na generálku do mexického Monterrey, kde minulý rok slavila svůj dosud jediný triumf na podnicích WTA. Letos však v singlu skončila už ve čtvrtfinále na Jekatěrině Alexandrovové. Daří se jí alespoň ve čtyřhře.

Po boku Slovenky Šramkové zvládla oba duely až v závěrečném super tie-breaku a zahraje si o finále. Česko-slovenská dvojice vyřadila ve čtvrtfinále nasazené jedničky, grandslamové šampionky a vítězky nedávného podniku v Cincinnati Kanaďanku Dabrowskou a Novozélanďanku Routliffeovou.

První set se Noskové se Šramkovou vůbec nepovedl, ztratily prvních pět her a na poslední chvíli odvrátily kanára. Marně sahaly po snížení o dvě hry, osmý game však přes rozhodující bod prohrály.

Ve druhé sadě už se rozehrály a byly to právě ony, kdo získaly obrovský náskok. Vyhrály čtyři hry v řadě a následně vedly už 5:1. Konec sady si však zkomplikovaly, když ji na první pokus nedokázaly dopodávat a v následující hře nevyužily čtyři setboly v řadě. Vyrovnat na 1:1 na sety se jim povedlo až v devátém gamu.

Rozhodnout tak musel super tie-break, ve kterém kanadsko-novozélandská dvojice odskočila do vedení 6:2. Nosková se Šramkovou však předvedly skvělý obrat a získaly osm z posledních devíti bodů.

O postup do boje o titul si zahrají se třetí nasazenou dvojicí Číňankou Hanyu Guo a Ruskou Alexandrou Panovovou. Na vítězky tohoto duelu už ve finále čekají Španělka Cristina Bucsaová a Američanka Nicole Melicharová-Martinezová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
pantera1
22.08.2025 10:04
Gratulka holky, otočka vyšla. Nosíku i deblový titul by ti slušel
PTP
22.08.2025 10:06
Jedno menší sombrerko
