Nosková se Šramkovou zářily v koncovce a v Monterrey vyřadily nasazené jedničky
Dabrowská/Routliffeová – Nosková/Šramková 6:2, 3:6, 7:10
Nosková před US Open stejně jako loni odcestovala na generálku do mexického Monterrey, kde minulý rok slavila svůj dosud jediný triumf na podnicích WTA. Letos však v singlu skončila už ve čtvrtfinále na Jekatěrině Alexandrovové. Daří se jí alespoň ve čtyřhře.
Po boku Slovenky Šramkové zvládla oba duely až v závěrečném super tie-breaku a zahraje si o finále. Česko-slovenská dvojice vyřadila ve čtvrtfinále nasazené jedničky, grandslamové šampionky a vítězky nedávného podniku v Cincinnati Kanaďanku Dabrowskou a Novozélanďanku Routliffeovou.
První set se Noskové se Šramkovou vůbec nepovedl, ztratily prvních pět her a na poslední chvíli odvrátily kanára. Marně sahaly po snížení o dvě hry, osmý game však přes rozhodující bod prohrály.
Ve druhé sadě už se rozehrály a byly to právě ony, kdo získaly obrovský náskok. Vyhrály čtyři hry v řadě a následně vedly už 5:1. Konec sady si však zkomplikovaly, když ji na první pokus nedokázaly dopodávat a v následující hře nevyužily čtyři setboly v řadě. Vyrovnat na 1:1 na sety se jim povedlo až v devátém gamu.
Rozhodnout tak musel super tie-break, ve kterém kanadsko-novozélandská dvojice odskočila do vedení 6:2. Nosková se Šramkovou však předvedly skvělý obrat a získaly osm z posledních devíti bodů.
O postup do boje o titul si zahrají se třetí nasazenou dvojicí Číňankou Hanyu Guo a Ruskou Alexandrou Panovovou. Na vítězky tohoto duelu už ve finále čekají Španělka Cristina Bucsaová a Američanka Nicole Melicharová-Martinezová.
Výsledky čtyřhry turnaje WTA 500 v Monterrey
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
