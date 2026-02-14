Obrovská úleva šampionky a neuvěřitelných 2337 dnů: Trvalo to dlouho, radovala se Muchová
Muchová je už roky považována za jednu z nejtalentovanějších hráček v ženském tenisovém světě. Potenciál má obrovský, ale skutečně ho naplnila až na právě skončeném turnaji WTA 1000 v Dauhá, kde vybojovala svůj nejcennější titul.
Číslo dvě v kolonce triumfů je vzhledem k jejím kvalitám pořád velmi nízké, nicméně ve 29 letech má ještě několik let na to, aby se poprala o další cenné trofeje. Samozřejmě pokud bude chtít a vydrží jí zdraví.
Právě chatrná fyzická kondice je jedním z hlavních důvodů, proč skoro až po sedmi letech navázala na své jediné předchozí prvenství ze Soulu 2019. Brzdily ji i slabší výkony ve finálových zápasech. Po vítězství nad Victorií Mbokovou v Dauhá vylepšila svou bilanci v těchto duelech na 2:5. Na druhou stranu nebyla daleko od triumfu třeba na Livesport Prague Open 2019 či Roland Garros 2023.
"Už je to dlouho, co jsem naposledy vyhrála turnaj. Je příjemné znovu prožívat tenhle pocit. Je to neuvěřitelné a všem děkuju. I svému týmu, jehož podpora pro mě strašně moc znamená. Jsem ráda, že můžeme tenhle moment prožít společně a oslavit ho," řekla Muchová během slavnostního ceremoniálu. A není se čemu divit. Na svůj teprve druhý titul totiž čekala neuvěřitelných 2337 dnů.
Už předtím, než se vydala na pódium převzít si trofej pro šampionku, logicky byla na české hráčce vidět obrovská úleva. Z Muchové musel spadnout obrovský balvan. Možná i kvůli tomu, že byla často kritizována za to, že má obrovskou kvalitu, ale nikdy žádný velký turnaj nevyhrála.
"Cítím se skvěle. Je to super, že se mi konečně podařilo prolomit finále a vyhrát takhle velký titul. Můj vlastně zatím největší. Jsem šťastná. Těžko říct, jestli to byl můj nejlepší tenis, ale dovedl mě tady k tomuhle titulu, takže jsem docela spokojená s tím, jak jsem hrála. Můžu říct, že jsem na sebe pyšná," uvedla v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Po cestě za triumfem v Dauhá se sice nemusela vypořádat s nikým z TOP 10 žebříčku, nicméně ani tak nebyla její cesta jednoduchá. V semifinále likvidovala manko setu a brejku proti znovuzrozené Marii Sakkariové, která v předchozím kole šokovala vítězstvím nad nejúspěšnější hráčkou Qatar Open Igou Šwiatekovou. Ve finále pak čelila raketově stoupající kometě Mbokové.
"Chci pogratulovat Victorii. Jestli se nepletu, tak jsi pořád teenagerka. Přitom je tvůj tenis velmi vyspělý a hraješ neuvěřitelně. Také pro tebe to byl neskutečný týden. Jsem si jistá, že máš před sebou ještě spoustu triumfů," uvedla Muchová směrem k finálové soupeřce.
Fantazie! Muchová má největší titul
