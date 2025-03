Od Muchové, Noskové, Macháče a Lehečky se očekává postup. Siniaková by to měla mít nejtěžší

Pětice českých tenistů bude usilovat o postup mezi nejlepší dvaatřicítku na prestižní tisícovce v kalifornském Indian Wells. Zatímco Karolína Muchová, Linda Nosková, Tomáš Macháč i Jiří Lehečka do turnaje po volném losu v prvním kole teprve vstoupí a měli by zapsat vítězství, Kateřina Siniaková nastoupí proti nasazené Julii Putincevové jako outsiderka a může překvapit. Obhajobu loňského triumfu odstartuje Iga Šwiateková.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 7. 3.

Češi v akci

Muchová (15-ČR) - Cocciarettová (It.) | Stadium 9 (20:00 SEČ)

Lehečka (23-ČR) - Norrie (Brit.) | Stadium 6 (21:30 SEČ)

Siniaková (ČR) - Putincevová (21-Kaz.) | Stadium 9 (21:30 SEČ)

Nosková (31-ČR) - Sunová (N. Zél.) | Stadium 9 (23:00 SEČ)

Macháč (19-ČR) - Watanuki (Jap.) | Stadium 6 (sobota 03:30 SEČ)



Obhajoba titulu

Šwiateková (2-Pol.) - Garciaová (Fr.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Kvarteto Čechů bude plnit role favoritů

Karolína Muchová začala loňskou sezonu až těsně před Wimbledonem, a přesto figuruje v TOP 20 žebříčku a je českou jedničkou. Další šanci vybojovat svůj teprve druhý kariérní titul bude mít v Indian Wells, kde se v minulosti představila jen předloni a těsně prohrála čtvrtfinále s pozdější šampionkou Jelenou Rybakinovou. Její soupeřka Elisabetta Cocciarettová, s níž se Muchová střetne poprvé, je naopak v krizi. Po červnovém semifinále v Birminghamu vyhrála jen jednou dva zápasy po sobě. Italka má s tenistkami TOP 20 docela solidní bilanci 4:9 a na French Open 2023 přehrála Petru Kvitovou. Muchová po loňském návratu vyhrála 19 z 21 soubojů s hráčkami mimo TOP 50.

Tomáš Macháč absolvuje svůj premiérový zápas v roli člena TOP 20 žebříčku. Do nejlepší dvacítky pořadí se dostal jako první český tenista od roku 2018 a velký podíl má na tom nedávné vystoupení na mexické pětistovce v Acapulcu, kde ukořistil svůj první titul na nejvyšším okruhu. Oba předchozí starty v Indian Wells uzavřel ve druhém kole, nicméně v současné formě by měl své zdejší maximum vylepšit. Do premiérového duelu s Josukem Watanukim půjde jako obrovský favorit a proti kvalifikantovi a zástupci až čtvrté stovky světového hodnocení by neměl mít výraznější potíže.

Linda Nosková se v úvodu sezony během oblíbeného australského léta hledala, nicméně na únorových podnicích na Blízkém východě naopak excelovala a parádně si spravila chuť. V Indian Wells si zahraje potřetí a oba předchozí starty dotáhla shodně do třetího kola. Poslední souboj s úřadující wimbledonskou čtvrtfinalistkou Lulu Sunovou absolvovala loni v létě ve finále na pětistovce v Monterrey, kde získala svůj premiérový titul. Novozélanďanka se od té doby extrémně trápí a vyhrála jen dva z posledních 13 duelů. Nasazená česká tenistka je i proto jednoznačnou favoritkou na postup.

Jiří Lehečka prožívá výborný vstup do sezony. Hned v Brisbane získal svůj druhý titul a před pár týdny se podíval do semifinále v Dauhá. Na loňské vystoupení v Indian Wells určitě vzpomíná rád, protože tady uhrál první ze svých dvou čtvrtfinále na podnicích série Masters. A v momentální formě by mohl zapsat další povedený výsledek i letos. Úvodní zápas ale může být těžší, než se zdá. Cameron Norrie je totiž šampionem ročníku 2021 a navzdory dlouhé krizi stále umí být nebezpečný. Bývalý osmý hráč světa prohrál posledních sedm střetnutí s hráči TOP 25 žebříčku a nemusel by sérii nezdarů přerušit zrovna proti české žebříčkové dvojce.

Siniaková naopak nastoupí jako outsiderka

Kateřina Siniaková v pátek nastoupí jako jediná z českých zástupců v roli outsiderky. Zatímco ve čtyřhře v tomto dějišti i v letošní sezoně exceluje, v singlových soutěžích příliš úspěšná není a konkrétně v Indian Wells by postupem do třetího kola vyrovnala svůj nejlepší zdejší výsledek. V kalifornské poušti začala suverénní výhrou nad Maríou Lourdes Carléovou, nicméně proti nasazené Julii Putincevové by to měla mít podstatně těžší. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán utrpěla všechny tři poslední porážky proti českým tenistkám. Siniaková může ukončit šňůru šesti proher s hráčkami TOP 20 a s Putincevovou má vyrovnanou bilanci 1:1.

V rámci pátečního programu půjde do akce také obhájkyně titulu a dvojnásobná šampionka Iga Šwiateková. V Indian Wells, kde při ani jednom z předchozích čtyř startů v hlavním losu nevypadla dříve než v osmifinále, má solidní příležitost ukořistit svůj premiérový triumf od hattricku na loňském French Open. Ve vzájemné bilanci s bývalou světovou čtyřkou Caroline Garciaovou, která je opět ve velmi dlouhé krizi, vede 4:1 a vyhrála s ní všechny čtyři duely na tvrdých površích. Francouzka si na úvod poradila s Bernardou Peraovou a na dvě výhry po sobě čeká od loňského dubna.

Páteční program

STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)

1. Zverev (1-Něm.) - Griekspoor (Niz.)

2. Parksová (USA) - Kalinská (-) 2:1 / dohrávka, nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Šwiateková (2-Pol.) - Garciaová (Fr.) / nejdříve ve 22:00 SEČ

4. Linetteová (Pol.) - Pegulaová (4-USA)

5. Yunchaokete Bu (Čína) - Medveděv (5-) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ

6. Qinwen Zheng (8-Čína) - Azarenková (-) / nejdříve v sobotu v 05:00 SEČ



STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)

1. Rybakinová (7-Kaz.) - Lamensová (Niz.)

2. Navone (Arg.) - Tien (USA) 7:5, 2:3 / dohrávka

3. Ruud (4-Nor.) - Giron (USA)

4. Seyboth Wild (Braz.) - Tsitsipas (8-Řec.)

5. Gračovová (Fr.) - M. Andrejevová (9-) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ

6. Džumhur (Bosna) - Tiafoe (16-USA)



STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)

1. Paul (10-USA) - Boyer (USA)

2. Jovicová (USA) - Grabherová (Rak.) 2:6, 1:1 / dohrávka

3. Berrettini (28-It.) - O'Connell (Austr.)

4. Rune (12-Dán.) - Moutet (Fr.)

5. Kruegerová (USA) - Svitolinová (23-Ukr.)

6. Collinsová (14-USA) - Baptisteová (USA)



STADIUM 6 (od 20:00 SEČ)

1. Nišikori (Jap.) - Humbert (18-Fr.)

2. Lehečka (23-ČR) - Norrie (Brit.)

3. Michelsen (31-USA) - Smith (USA)

4. Fernandezová/Stefaniová (Kan./Braz.) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)

5. Bouzková/Matteková-Sandsová (ČR/USA) - Jonesová/Kesslerová (USA)

6. Macháč (19-ČR) - Watanuki (Jap.)



STADIUM 9 (od 20:00 SEČ)

1. Muchová (15-ČR) - Cocciarettová (It.)

2. Siniaková (ČR) - Putincevová (21-Kaz.)

3. Nosková (31-ČR) - Sunová (N. Zél.)

