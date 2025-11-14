Pála místo rozlučky řeší Chorvatsko. Tohle byl jen první krok, upozorňuje před klíčovým duelem
"Tohle byl první krok. Je to super, jak to dopadlo, ale budeme se muset soustředit na Chorvatsko, abychom mohli skončit první," uvedl Pála.
Češky proti Kolumbii nasměrovala k vítězství nejprve devatenáctiletá Nikola Bartůňková, která porazila Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1. Pála byl s jejím výkonem spokojený.
"Pro Nikolu to byl první zápas a hned takto ostrý. Hraje se jen na tři zápasy a ten první je strašně důležitý. Zvládla začátek zápasu, což bývá častokrát nejtěžší. A zvládla i těžký okamžik, kdy vedla 40:0 a čelila později brejkbolu, kdy dala výborný servis. To byl zlomový moment, že se to nezamotalo," podotkl Pála.
Rozhodující druhý bod přidala ve Varaždínu česká jednička a třináctá hráčka světa Linda Nosková, která zvítězila nad Camilou Osoriovou 6:2, 6:2. V závěru uspěly ve čtyřhře také Lucie Havlíčková a Dominika Šalková.
"Linda hrála výborně. Co mi říkal (trenér Noskové) Tomáš Krupa, tak v trénincích se soupeřkou, s níž hrála, se jí moc nedařilo. Dnes to vypadalo trochu jinak. A jsem rád, že i holky na to navázaly. Nikdy nevíme, každý bod je dobrý," uvedl Pála.
O vítězství ve skupině D, které by Češkám zaručilo setrvání mezi elitou, zabojují tenistky v neděli proti domácímu Chorvatsku. Těm sice chybí 72. hráčka světa Donna Vekičová, v týmu mají ale Antoniu Ružičovou (75.). Chorvatky předtím čeká ještě sobotní duel s Kolumbií.
"Budou (Chorvatky) těžké. Jsou v domácím prostředí. Jejich první hráčka letos hraje nejlepší sezonu a jde nahoru. Uvidíme, kdo za ně bude hrát zítra. My si zítra zatrénujeme a dáme hlavy dohromady, kdo bude hrát v neděli," řekl Pála.
Duel s Chorvatskem bude také Pálovou rozlučkou s postem kapitána. Zkušeného trenéra, který je v této funkci od roku 2008 a získal s českým týmem šest trofejí v dřívějším Fed Cupu, vystřídá od nové sezony Barbora Strýcová. Ta je rovněž ve Varaždínu s týmem.
"Zatím to na mě nedoléhá. Akorát mi včera připravili video s pozdravem od holek, z nichž drtivá většina tady nastoupila. To jsem nečekal. Bylo to strašně moc hezké. Já ale zatím přemýšlím, co uděláme zítra a jak to bude vypadat s Chorvatskem," doplnil Pála.
Česko zničilo Kolumbii 3:0
