Plíškovou nakonec zastavila až obhájkyně titulu, Keysová si postup vystřílela

DNES, 03:02
Aktuality 1
Grandslamové Australian Open 2026 skončilo pro Karolínu Plíškovou (33) ve třetím kole. Nad síly někdejší světové jedničky byla obhájkyně loňského titulu Madison Keysová (30), která pro sebe duel hraný na ostrém slunci získala po setech 6:3 a 6:3 zejména díky razantní hře a velmi účinnému prvnímu servisu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Keys Madison
Madison Keysová a Karolína Plíšková. (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Plíšková – Keysová 3:6, 3:6

Plíškové utekl úvod první sady. Ztratila dvakrát za sebou své podání a i o třetí musela dlouho bojovat. Čtyři odvrácené brejkboly ale českou hráčku dostaly do hry a přišla pasáž, ve které Plíšková dostala momentum na svou stranu a málem skóre srovnala. Američanka však v klíčových chvílích při vedení 4:3 a 0:30 vytáhla dvě esa a další dva míče uhrála díky razantnímu servisu. A nabytý náskok pak potvrdila čistou hrou.

Ve druhém setu si obě hráčky dlouho servis držely a rozhodl jediný brejkbol, který Keysová proměnila mistrným křížným forhendovým returnem. Brzy poté si vypracovala tři mečboly a i když na dva Plíšková dokázala odpovědět, ten třetí po opatrně hrané výměně už využila, česká tenistka poslala míček do sítě.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / EnetPulse)

Obě hráčky se snažily i kvůli horkému počasí hrát co nejkratší výměny. Keysová však zápas odehrála v daleko vyšší kvalitě a její velmi ostré údery byly zpravidla velmi přesné. Zapsala celkem 25 vítězných úderů a v Melbourne je už 10 zápasů v řadě neporažená.

"Dnes jsem dobře podávala a servis mě dostal z několika složitých situací, ale celkově bych se za ten dnešní výkon pochválila. Když jsem byla dotlačená do nějaké krizové situace, tak jsem našla svůj nejlepší tenis," hodnotila vítězka zápas. V osmifinále se Keysová střetne s Jessicou Pegulaovou.

Karolína Plíšková však za vystoupení na prvním grandslamu sezony zaslouží velký kredit. Vracela se po dvou operacích kotníku a dlouhé pauze, přesto dokázala vyřadit Sloane Stephensovou a Janice Tjenovou a její tenis měl znovu špičkové parametry.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Liverpool22
24.01.2026 03:29
Statistika mluví jasně: Vítězné míče 25:8 a esa 6:1 pro Keys. Karolína byla pasivní a čekala na chyby - bohužel nechytla začátek viz. 2. hra, kde bylo potřeba srovnat. Také servis už není tak efektivní jako v dobách největší slávy.
No nic. Celkově Kája může být s vystoupením na AO spokojená, kdy ukázala, že ještě může kousat a trápit favoritky.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist