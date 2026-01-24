Plíškovou nakonec zastavila až obhájkyně titulu, Keysová si postup vystřílela
Plíšková – Keysová 3:6, 3:6
Plíškové utekl úvod první sady. Ztratila dvakrát za sebou své podání a i o třetí musela dlouho bojovat. Čtyři odvrácené brejkboly ale českou hráčku dostaly do hry a přišla pasáž, ve které Plíšková dostala momentum na svou stranu a málem skóre srovnala. Američanka však v klíčových chvílích při vedení 4:3 a 0:30 vytáhla dvě esa a další dva míče uhrála díky razantnímu servisu. A nabytý náskok pak potvrdila čistou hrou.
Ve druhém setu si obě hráčky dlouho servis držely a rozhodl jediný brejkbol, který Keysová proměnila mistrným křížným forhendovým returnem. Brzy poté si vypracovala tři mečboly a i když na dva Plíšková dokázala odpovědět, ten třetí po opatrně hrané výměně už využila, česká tenistka poslala míček do sítě.
Obě hráčky se snažily i kvůli horkému počasí hrát co nejkratší výměny. Keysová však zápas odehrála v daleko vyšší kvalitě a její velmi ostré údery byly zpravidla velmi přesné. Zapsala celkem 25 vítězných úderů a v Melbourne je už 10 zápasů v řadě neporažená.
"Dnes jsem dobře podávala a servis mě dostal z několika složitých situací, ale celkově bych se za ten dnešní výkon pochválila. Když jsem byla dotlačená do nějaké krizové situace, tak jsem našla svůj nejlepší tenis," hodnotila vítězka zápas. V osmifinále se Keysová střetne s Jessicou Pegulaovou.
Karolína Plíšková však za vystoupení na prvním grandslamu sezony zaslouží velký kredit. Vracela se po dvou operacích kotníku a dlouhé pauze, přesto dokázala vyřadit Sloane Stephensovou a Janice Tjenovou a její tenis měl znovu špičkové parametry.
