Poslední do sbírky. Alcaraz završil v Římě unikátní počin

ATP MASTERS ŘÍM - Zbýval mu jen Řím. Už i tento úkol však Carlos Alcaraz (22) splnil. Turnaj ve "věčném městě" byl posledním z tisícovek, kde si čtyřnásobný grandslamový šampion nezahrál alespoň čtvrtfinále. Po bitvě s Karenem Chačanovem padl i tento milník. Dalším soupeřem španělské hvězdy bude Brit Jack Draper.

Chačanov – Alcaraz 3:6, 6:3, 5:7

Nebyl to pro Carlose Alcaraze vůbec jednoduchý zápas. Do osmifinálového duelu s Karenem Chačanovem nastupoval s vědomím, že ve vzájemné bilanci vede 4:0. Navíc ruský tenista do té doby neuhrál proti svému soupeři ani set.



A vše nasvědčovalo tomu, že ani v pátém vzájemném střetnutí nebude mít nejmladší světová jednička v historii vážné problémy. První set získal Alcaraz 6:3, ve druhém vedl s brejkem 3:2. Ruský tenista však všechny předpoklady postavil na hlavu. Druhý set nakonec získal, o třetí přišel až v dramatické koncovce 5:7. Chačanovovi nakonec nepomohl k vítězství ani fakt, že vyhrál více míčů než jeho soupeř (98:95).



"Je skvělé, že se mi povedlo vyhrát. Karen hrál výborně, je to skvělý hráč. Bojoval jsem trošku s fyzičkou. Ne že by mě něco konkrétního bolelo, ale byl jsem prostě unavený. Byl to těžký zápas. Musel jsem hodně běhat, vydřel jsem si každý míč. Jsem spokojený," říkal po utkání Alcaraz.

A vrátil se i k inkriminovanému momentu, kdy vedl 1:0 na sety a 3:2 ve druhém s brejkem. "V ten okamžik jsem až do konce setu trochu ztratil koncentraci. A Karen začal hrát opravdu výborně. Jsem rád, že jsem se dokázal vzpamatovat a vstoupil dobře do třetího setu. Prostě jsem to vydřel a to se cení," dodal Španěl.



Alcaraz tak postoupil do čtvrtfinále římského podniku, což byl poslední turnaj ze série Masters, kde se tak daleko ještě nedostal. Zároveň se stal prvním Španělem, který se od roku 2021 dostal mezi posledních osm – tehdy se to povedlo Rafaelu Nadalovi. Dalším může být Jaume Munar, který bude o postup do čtvrtfinále ještě bojovat s Casperem Ruudem.

Into the quarterfinals for the first time in the eternal city for Carlos Alcaraz ✅#IBI25 pic.twitter.com/yC6QRrcDRq — Roland-Garros (@rolandgarros) May 13, 2025

Z hráčů narozených po roce 1990 dosáhli na minimálně čtvrtfinálovou účast na každém turnaji Masters Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Daniil Medveděv, Hubert Hurkacz, Alexander Zverev, Andrej Rubljov a Stefanos Tsitsipas.

V boji o semifinále se Alcaraz utká s Jackem Draperem. "Jack hraje výborně. Sledoval jsem jeho zápasy a je opravdu skvělý. Musím být maximálně koncentrovaný. Bude to veliká bitva," nepochybuje Alcaraz, který vede ve vzájemné bilanci 3:2.Výsledky turnaje Masters 1000 v Římě