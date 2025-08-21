Přijde Sabalenková po US Open o post světové jedničky? Sesadit ji mohou hned dvě rivalky
Po skončení letošního ročníku US Open, kde v neděli vypukne hlavní soutěž, může dojít na střídání na postu světové jedničky v mužském i ženském žebříčku.
Zatímco Carlos Alcaraz bude po odečtení loňských bodů v lepší pozici než aktuální lídr Jannik Sinner, úřadující královna Sabalenková bude mít pořád luxusní náskok a změna v čele ženského pořadí je mnohem méně pravděpodobná.
Sabalenková obhajuje dva tisíce bodů za loňský triumf. V live žebříčku tak bude mít 9 225 bodů a potřebuje uhrát minimálně čtvrtfinále, aby Šwiatekové a Gauffové znemožnila útok na nejvyšší post. Poslední grandslamový titul a celkově třetí slavila Běloruska loni právě ve Flushing Meadows.
I kdyby kurzově největší favoritka padla nejpozději na začátku druhého týdne, tak to budou mít Šwiateková a Gauffová dost těžké.
Šwiateková odepíše 430 bodů za loňskou čtvrtfinálovou účast a bude na 7 503 bodech. Sabalenková tak musí prohrát před čtvrtfinále a úřadující wimbledonská šampionka a majitelka šesti grandslamových trofejí by musela získat titul.
Gauffová, vítězka letošního French Open, obhajovala loni na US Open titul a vypadla už v osmifinále. Přijde tedy o 240 bodů a bude na tom o něco lépe než Šwiateková (7 634 bodů po odečtení). Pořád pro ni ale platí stejný scénář. A sice Sabalenková musí prohrát před čtvrtfinále a Američanka potřebuje triumf.
Boj o post světové jedničky na US Open
1. kolo (10 bodů): Sabalenková 9 235, Šwiateková 7 513, Gauffová 7 644
2. kolo (70 bodů): Sabalenková 9 295, Šwiateková 7 573, Gauffová 7 704
3. kolo (130 bodů): Sabalenková 9 355, Šwiateková 7 633, Gauffová 7 764
Osmifinále (240 bodů): Sabalenková 9 465, Šwiateková 7 743, Gauffová 7 874
Čtvrtfinále (430 bodů): Sabalenková 9 655, Šwiateková 7 933, Gauffová 8 064
Semifinále (780 bodů): Sabalenková 10 005, Šwiateková 8 283, Gauffová 8 414
Finále (1 300 bodů): Sabalenková 10 525, Šwiateková 8 803, Gauffová 8 934
Triumf (2 000 bodů): Sabalenková 11 225, Šwiateková 9 503, Gauffová 9 634
Sabalenková se drží na postu světové jedničky 44 týdnů v řadě, celkem na trůnu strávila už 52 týdnů a ještě minimálně dva týdny přidá. Šwiateková jich má 125 a Gauffová ještě v čele hodnocení nikdy nebyla.
US Open okoření bitva o tenisový trůn. Sinner bude v nevýhodě, rozhodnout může až finále
