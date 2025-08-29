Příšerné. Jedna z nejhorších věcí, které můžete černošce říct, reagovala Ósakaová na hádku
Hádka po zápase mezi Townsendovou a Ostapenkovou pořád rezonuje tenisovým světem a padlo i obvinění z rasismu. "Řekla mi, že nemám žádnou úroveň, žádné vzdělání. A že uvidíme, co se stane, až budeme hrát mimo USA," svěřila se Američanka.
K incidentu se vyjádřilo už několik kolegyň těchto dvou tenistek. Třeba světová jednička Aryna Sabalenková, která Lotyšku Ostapenkovou, dá se říct, bránila. "Mluvila jsem s Jelenou po zápase a tehdy jsem nevěděla, co se stalo. Musím říct, že je to milá holka. Jen prostě někdy ztrácí kontrolu nad svými emocemi. Něco řeší v osobním životě a má nějaké trable," prozradila.
Další hvězda Ósakaová naopak neváhala a postavila se jednoznačně na stranu Američanky. "Je to samozřejmě jedna z nejhorších věcí, které můžete černošce ve sportu, v němž převažují běloši, říct. Navíc Taylor znám a vím, jak tvrdě pracuje a chytrá je, takže výrok Ostapenkové je úplně mimo."
Je to milá holka, ale ztrácí kontrolu. Sabalenková chtěla Ostapenkovou po hádce uklidnit
"Nevím, jestli zná Ostapenková historii Spojených států a ještě někdy něco takového řekne, ale je to prostě příšerné. Bylo to vážně strašné," uvedla bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová.
"Pokud mám být upřímná, tak Ostapenková má svou historii a nemyslím si, že tohle je ta nejšílenější věc, kterou kdy řekla. Bylo to špatné načasování a hlavně to řekla na adresu nesprávné osoby," dodala.
Podobný dotaz dostaly i Coco Gauffová s Igou Šwiatekovou a snažily se být spíše neutrální.
"Soustředila jsem se na svůj zápas, takže jsem se tomu moc nevěnovala," řekla Šwiateková. "Myslím, že to bylo v zápalu boje. Jelena zřejmě po porážce cítila silné emoce, ale tohle by se nemělo říkat. Taylor znám osobně a patří mezi nejmilejší lidi, které jsem kdy potkala," uvedla Gauffová.
Vyhrocená hádka Townsendové s Ostapenkovou: Řekla mi, že nemám vzdělání
