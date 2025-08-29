Příšerné. Jedna z nejhorších věcí, které můžete černošce říct, reagovala Ósakaová na hádku

DNES, 15:00
Téma 16
Naomi Ósakaová (27) byla jednou z mála tenistek, kterých se novináři na tiskové konferenci zeptali na hádku mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou, jež byla a stále je jedním z hlavních témat letošního ročníku US Open. Japonská hvězda se bez váhání postavila na stranu domácí hráčky. "Pokud mám být upřímná, tak Ostapenková má svou historii a nemyslím si, že tohle je ta nejšílenější věc, kterou kdy řekla."
Profily hráčů
Osaka Naomi
Ostapenko Jelena
Townsend Taylor
Naomi Ósakaová se zastala Taylor Townsendové (© Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Hádka po zápase mezi Townsendovou a Ostapenkovou pořád rezonuje tenisovým světem a padlo i obvinění z rasismu. "Řekla mi, že nemám žádnou úroveň, žádné vzdělání. A že uvidíme, co se stane, až budeme hrát mimo USA," svěřila se Američanka.

K incidentu se vyjádřilo už několik kolegyň těchto dvou tenistek. Třeba světová jednička Aryna Sabalenková, která Lotyšku Ostapenkovou, dá se říct, bránila. "Mluvila jsem s Jelenou po zápase a tehdy jsem nevěděla, co se stalo. Musím říct, že je to milá holka. Jen prostě někdy ztrácí kontrolu nad svými emocemi. Něco řeší v osobním životě a má nějaké trable," prozradila.

Další hvězda Ósakaová naopak neváhala a postavila se jednoznačně na stranu Američanky. "Je to samozřejmě jedna z nejhorších věcí, které můžete černošce ve sportu, v němž převažují běloši, říct. Navíc Taylor znám a vím, jak tvrdě pracuje a chytrá je, takže výrok Ostapenkové je úplně mimo."

Je to milá holka, ale ztrácí kontrolu. Sabalenková chtěla Ostapenkovou po hádce uklidnit

"Nevím, jestli zná Ostapenková historii Spojených států a ještě někdy něco takového řekne, ale je to prostě příšerné. Bylo to vážně strašné," uvedla bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová.

"Pokud mám být upřímná, tak Ostapenková má svou historii a nemyslím si, že tohle je ta nejšílenější věc, kterou kdy řekla. Bylo to špatné načasování a hlavně to řekla na adresu nesprávné osoby," dodala.

Podobný dotaz dostaly i Coco Gauffová s Igou Šwiatekovou a snažily se být spíše neutrální.

"Soustředila jsem se na svůj zápas, takže jsem se tomu moc nevěnovala," řekla Šwiateková. "Myslím, že to bylo v zápalu boje. Jelena zřejmě po porážce cítila silné emoce, ale tohle by se nemělo říkat. Taylor znám osobně a patří mezi nejmilejší lidi, které jsem kdy potkala," uvedla Gauffová.

Vyhrocená hádka Townsendové s Ostapenkovou: Řekla mi, že nemám vzdělání

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

16
Přidat komentář
Kandinsky1
29.08.2025 17:19
Ó, jaký to šok, že se tahle rádoby černoška automaticky zastává černošky.

To jsou dneska už všichni tak vypatlaní a nikoho nenapadlo, že to Ostapenko myslela ve smyslu nemá třídu = nemá úroveň.
Reagovat
muster
29.08.2025 17:38
Každé negativní slovo nebo urážka černocha je rasismus, myslí politický!
Reagovat
muster
29.08.2025 16:02
sem nevěděl, že Townsend je nějaký detektor pravdy a automaticky se jí věří
Reagovat
Around_The_Grounds
29.08.2025 15:59
Dneska udělám na večeři kynuté knedlíky švestkové. Půjdu obrat na zahradu, stejně to vlivem větru padá. A posypu to tvarohem a strouhankou a přeliji máslem.
Reagovat
Marduch
29.08.2025 16:47
To je hodně věc osobních preferencí, nedělal bych z toho etalon ideální páteční večeře.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 17:14
A pokleknete přitom před teroristickou BLM? V Premiere League to dělalo spousta to hráčů a to cca 2020-22. A p..a Osaka si beztak myslí, že bychom to měli dělat všichni povinně aspoň 5x denně.
Reagovat
Mantra
29.08.2025 17:17
švestkové s mákem jsou gut
Reagovat
Liverpool22
29.08.2025 17:26
smile
Reagovat
Pe3k
29.08.2025 15:37
cry me a river (black fragility)
Reagovat
magnus
29.08.2025 15:33
Čo čakať od Lotyšov, sú to fašouni a rasisti. Osaka má pravdu.
Reagovat
aligo
29.08.2025 15:46
Reagovat
aape
29.08.2025 17:15
tak teď jsi na to kápnul
Reagovat
Mantra
29.08.2025 15:13
Já ji měl rád, dokud nevyhrála slam - škoda jak se změnila. Možná se nezměnila, ale dostala jen prostor. Nicméně to její vystupování je šílenství
Reagovat
Serpens
29.08.2025 15:11
O Ostapenkové si myslím svoje, ale že se toho nejspíš zase chytne Gauffová, Osaka a spol. a pojedou tu svoji BLM notu, se mi příčí úplně stejně.
Reagovat
aligo
29.08.2025 15:46
Gauff to naopak překvapivě bagatelizuje a nemyslí si, že je to třeba nějak řešit
Reagovat
horska.kraslice
29.08.2025 16:45
Chytli se toho novináři. A nutí některé hráčky, aby se vyjádřily .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist