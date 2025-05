Kumstát znovu úřadoval a zahraje si hlavní soutěž pražského turnaje

ATP CHALLENGER PRAHA - Ve výborných výkonech pokračuje český mladík Jan Kumstát (18). Po semifinálové kvalifikační výhře na turnaji Advantage Cars Prague Open nad favorizovaným Němcem Henrikem Squirem (5:7, 7:6, 6:1) si poradil i se Španělem Alexem Martínezem (24) po setech 6:4, 1:6, 6:4. Finalista juniorského Australian Open z loňského roku se tak může těšit na účast v hlavní fázi pražského challengeru.

Kumstát – Martínez 6:4, 1:6, 6:4

I do zápasu proti dalšímu velkému favoritovi a 538. hráči světa Martínezi vstoupil Kumstát, kterému v žebříčku patří 1183. příčka, bez zbytečného respektu. Hned ve třetí hře uspěl na returnu, brejk vzápětí potvrdil a dostal se do vedení 3:1. Náskok držel až do osmé hry, kdy poprvé přišel o servis.



Téměř dvoumetrový český tenista však zareagoval okamžitě. Dalším prolomeným soupeřovým podáním šel znovu do vedení a nabídnutou šanci už nepustil. Sadu vyhrál za 35 minut 6:4 a ujal se vedení 1:0.



Kumstát těžil v úvodní sadě z výborného servisu – po prvním podání získal dvanáct ze třinácti výměn, zatímco jeho soupeř uspěl jen v polovině případů.



Druhá sada však českému tenistovi vůbec nevyšla. Španěl mu vzal hned úvodní podání, totéž zopakoval v šesté hře a set získal za půl hodiny jasně 6:1.

Kumstát si ve druhé sadě připsal jen dva vítězné míče oproti deseti soupeřovým, naopak udělal šestnáct nevynucených chyb, Martínez deset.



Rozhodující sada přinesla dramatický průběh. Oba tenisté si nejdříve prohráli svá úvodní podání. Do krizového stavu se jako první dostal domácí hráč, když podruhé přišel o servis a prohrával 3:4. O šest let starší Španěl ale šanci nevyužil – sám naopak ztratil svá dvě následující podání a po setech 6:4, 1:6 a 6:4 šel Kumstátovi gratulovat k postupu do hlavní fáze soutěže.



Kumstát si v zápase připsal šest es, jeho soupeř žádné. Na vítězné míče sice vyhrál Martínez 21:14 a dopustil se i méně nevynucených chyb (47:49), ani to mu však na postup nestačilo.

