Další mimořádné vítězství. Kumstát znovu porazil jasného favorita

ATP CHALLENGER PRAHA - Ta statistika na první pohled nijak převratně nezní. Dvě vítězství Jana Kumstáta (18) z posledních tří duelů velký dojem možná neudělají. Při bližším pohledu však vše vypadá úplně jinak. V zatím posledním zápase si rodák z Prostějova poradil v semifinále kvalifikace na pražský challenger Advantage Cars Prague Open s Němcem Henrim Squirem (24), kterému v žebříčku ATP patří o více než 1500 míst lepší pozice, ve třech setech 5:7, 7:6 a 6:1.

Squire – Kumstát 7:5, 6:7, 1:6

Jan Kumstát neprožívá nijak výjimečný vstup do sezony. Poslední zápasy však naznačují, že by finalista juniorského Australian Open z loňského roku mohl opět nabírat správný směr.



Už na nedávno skončeném challengeru v Ostravě, kam dostal divokou kartu, šokoval vítězstvím nad 204. hráčem světa, Američanem Murphym Cassonem, 6:4, 7:6. Pro upřesnění – českému tenistovi aktuálně patří 1747. příčka světového žebříčku.



To, že v dalším kole ostravského turnaje nestačil na Zsombora Pirose, kterému podlehl dvakrát 3:6, rozhodně nebyla žádná ostuda. Maďar totiž celý turnaj naprosto suverénně vyhrál.

Výbornou formu potvrdil Kumstát i v probíhající kvalifikaci na pražský challenger. V semifinále kvalifikace to poznal Henri Squire, který prostějovskému tenistovi podlehl po setech 5:7, 7:6 a 1:6. Německý hráč, stejně jako Cassone, drží postavení na začátku třetí stovky, konkrétně je na 225. místě.

Dramatický první set rozhodl až samotný závěr – osmnáctiletý Čech za stavu 5:6 přišel o servis a sadu ztratil. Zlomit nepovedenou koncovkou se však nenechal. Druhou sadu získal ve zkrácené hře 7:5 a ve třetím setu už naprosto dominoval.

O šest let starší soupeř v rozhodující sadě hned dvakrát přišel o servis, sám naopak na téměř dvoumetrového Čecha na returnu nevyzrál a sadu ztratil jasně 1:6.

Rodák z Düsseldorfu, který to dotáhl maximálně na 169. místo, se trápil především na servisu, když spáchal patnáct dvojchyb, jeho soupeř jen šest.

Kumstát o hlavní soutěž pražského turnaje zabojuje se španělským soupeřem Alexem Martínezem, 548. hráčem světa.

Výsledky kvalifikace challengeru v Ostravě