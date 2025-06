Sabalenková vyzve Šwiatekovou, Gauffová jde na senzaci. Kdo si zajistí finále French Open?

Čtvrteční program rozhodne o tom, kdo bude v sobotu bojovat o triumf na letošním French Open. Semifinálová fáze ženské dvouhry začne očekávaným šlágrem mezi světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27) a čtyřnásobnou šampionkou a vítězkou posledních tří ročníků Igou Šwiatekovou (24). Poté nastoupí nasazená dvojka Coco Gauffová (21), která by měla ukončit šokující jízdu domácí Lois Boissonové (22).

Sabalenková – Šwiateková | 15:00 SELČ

Aryna Sabalenková ve čtvrtfinále zlikvidovala manko 2:4 v úvodním dějství a nakonec rivalku Qinwen Zheng porazila 7:6, 6:3. Vzájemnou bilanci s Číňankou, která loni v areálu Rolanda Garrose slavila zisk zlaté olympijské medaile, upravila na 7:1 a oplatila jí nedávnou porážku z Říma. Postupem do semifinále vyrovnala své maximum na French Open.

Aktuální světová jednička sice každým zápasem ztratila více gamů, nicméně do rozhodujícího setu ani jednou nemusela. Po cestě do semifinále se vypořádala také s Kamillou Rachimovovou, Jil Teichmannovou, Olgou Danilovičovou a Amandou Anisimovovou. Svou letošní antukovou bilanci vylepšila na 16:2 a v této sezoně zapsala už 39 vítězství.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sedmadvacetiletá Běloruska absolvuje ve čtvrtek své 11. kariérní grandslamové semifinále (bilance 5:5). Pět z úvodních šesti takových duelů prohrála, včetně předloňského French Open (měla mečbol proti Karolíně Muchové). V posledních čtyřech semifinále na podnicích velké čtyřky ovšem uspěla.

Od začátku loňské sezony má fantastickou bilanci 13:2 v semifinálových duelech. Letos jich odehrála zatím šest a v ani jednom neztratila set. Trojnásobná grandslamová šampionka a úřadující vítězka US Open zaregistrovala finále na devíti z posledních 14 turnajů napříč betony a antukovými dvorci.

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (triumf); Stuttgart (finále)

Bilance: 39:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 16:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:1 (kariérní 47:38)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:5)

Bilance v semifinále: 6:0 (kariérní 37:18)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – French Open

Kariérní bilance: 21:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Madrid (triumf), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:1, 6:0), Teichmannová (6:3, 6:1), Danilovičová (6:2, 6:3), (16) Anisimovová (7:5, 6:3), (8) Qinwen Zheng (7:6, 6:3)

Iga Šwiateková stanovila nový ženský rekord open éry, když prodloužila svou neporazitelnost na French Open na 26 zápasů. Čtyřiadvacetiletá Polka byla ve čtvrtfinále pouhé dva míčky od nutnosti absolvovat rozhodující set, ale nakonec Elinu Svitolinovou po hodině a tři čtvrtě zdolala 6:1, 7:5.

Zároveň v otevřené éře tenisu předvedla čtvrtou nejrychlejší cestu k pokoření mety 100 vítězství na antuce, potřebovala na to pouhých 114 utkání. Navíc jako druhá nejrychlejší po antukovém králi Rafaelovi Nadalovi dosáhla na 40 výher na French Open. Potřebovala k tomu jen o jeden duel více (42) než legendární Španěl (41).

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Na druhou stranu není v posledním roce v ideálním rozpoložení a teď bude znovu útočit na svou první finálovou účast od loňského French Open. Loni v Paříži slavila už čtvrtý triumf na tomto podniku a třetí v řadě. Na kontě má sérii šesti porážek v semifinálové fázi, jednu z nich utrpěla loni v Cincinnati proti Sabalenkové.

Cestu do semifinále měla těžší než Sabalenková. Proti Jaqueline Cristianové byla dvě hry od ztráty setu a v osmifinále s Jelenou Rybakinovou ji dělil jeden game od porážky. Na tenisovém trůnu sama strávila 125 týdnů a proti světovým jedničkám má bilanci 1:2, porazila jen Sabalenkovou předloni na Turnaji mistryň v Mexiku.

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 32:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 11:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:2 (kariérní 49:21)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 5:2)

Bilance v semifinále: 0:4 (kariérní 25:15)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Šwiateková – French Open

Kariérní bilance: 40:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 4:0

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Šramková (6:3, 6:3), Raducanuová (6:1, 6:2), Cristianová (6:2, 7:5), (12) Rybakinová (1:6, 6:3, 7:5), (13) Svitolinová (6:1, 7:5)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 8:4 a vyhrála pět z posledních šesti soubojů na antuce. Šwiateková měla navrch také v jediném předchozím střetnutí na grandslamech, a to po obratu v semifinále US Open 2022. Sabalenková má letos skvělou a stabilní formu a bude si věřit i v podmínkách, které mnohem víc sedí Šwiatekové. Polka navíc může být pod tlakem, protože už rok čeká na finále. Šance jsou naprosto vyrovnané.

Gauffová – Boissonová | 16:30 SELČ

Coco Gauffová si zajistila své třetí kariérní semifinále na French Open (bilance 1:1). Ve čtvrtfinálové bitvě udolala 6:7, 6:4, 6:1 krajanku Madison Keysovou a ukončila její letošní neporazitelnost na grandslamech. Jednadvacetiletá Američanka rozhodně umí hrát lépe, v utkání vyrobila 15 vítězných úderů a 41 nevynucených chyb.

Ačkoli měla potíže i v předchozích kolech proti Marii Bouzkové a Jekatěrině Alexandrovové, jedná se o její první ztracený set na turnaji. Svou letošní antukovou bilanci vylepšila na 16:3 a může už na třetím turnaji v řadě projít do finále. V Madridu ani Římě však na první triumf v letošním roce nedosáhla.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Za sebou má čtyři semifinálové duely na grandslamech, a to s poloviční úspěšností 2:2. Do finále se podívala na French Open 2022 (porážka s Igou Šwiatekovou) a ještě předloni na domácím US Open, kde získala svůj zatím jediný titul z majorů. Loni ji do závěrečného kola nepustily Aryna Sabalenková v Melbourne ani Šwiateková v Paříži.

V tuto chvíli je nejmladší Američankou v open éře, která posbírala 25 vítězství na French Open. Napříč všemi zeměmi to dokázala jako nejmladší po 25 letech. Světová dvojka má na dosah další grandslamové finále, pokud tedy nezapíše svou žebříčkově nejhorší porážku na podnicích velké čtyřky.

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (finále)

Bilance: 29:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 16:3

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 63:16)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)

Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 12:15)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – French Open

Kariérní bilance: 25:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Madrid (finále), Řím (finále)

Cesta turnajem: Gadecká (6:2, 6:2), T. Valentová (6:2, 6:4), Bouzková (6:1, 7:6), (20) Alexandrovová (6:0, 7:5), (7) Keysová (6:7, 6:4, 6:1)

Lois Boissonová se už podruhé postarala o pořádný šok na letošním French Open a znovu po skalpu TOP 10. Dvaadvacetiletá Francouzka tak pokračuje ve famózní pařížské jízdě. Ve čtvrtfinále v obou setech zlikvidovala manko brejku a zaskočila po vítězství 7:6, 6:3 loňskou semifinalistku a světovou šestku Mirru Andrejevovou.

Také odvrátila dva setboly a stala se nejmladší francouzskou grandslamovou semifinalistkou od Australian Open 1999, kde se to povedlo současné ředitelce pařížského majoru Amélii Mauresmové. Aktuálně až 361. hráčka světového pořadí má zajištěný debut v elitní stovce a posun někam k 65. místu.

Vizitka Lois Boissonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodačce z Dijonu se na antukových dvorcích vždy dařilo a včetně turnaje 125k v Saint-Malo na nich od začátku loňského roku získala čtyři tituly. Debut v TOP 150 žebříčku měla na dosah už loni v květnu, ale vážně si zranila koleno a musela podstoupit devítiměsíční zdravotní pauzu.

Na domácích antukových kurtech vyhrála 10 utkání v řadě, jelikož do Paříže dorazila po triumfu na akci W75 v Saint-Gaudens. Na probíhajícím French Open zvládla už tři třísetové bitvy, což zahrnuje senzační výhry nad Elise Mertensovou a světovou trojkou Jessicou Pegulaovou. Svou premiéru v hlavních soutěžích grandslamů tak dotáhla až do semifinále.

Boissonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)

Bilance: 21:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 20:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 2:0)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Boissonová – French Open

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: 125 Saint-Malo (1. kolo), W75 Saint-Gaudens (triumf)

Cesta turnajem: (24) Mertensová (6:4, 4:6, 6:3), Kalininová (6:1, 6:2), Jacquemotová (6:3, 0:6, 7:5), (3) Pegulaová (3:6, 6:4, 6:4), (6) M. Andrejevová (7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0: Boissonová, která debutovala v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu až letos v dubnu na menším podniku v Rouenu, znovu nastoupí jako jednoznačná outsiderka. Francouzka opět bude mít obrovskou podporu na centrálním dvorci Philippa Chatriera, nicméně Gauffová už by měla její jízdu ukončit. Očekává se, že Boissonová třetí souboj v řadě s hráčkami TOP 10 nevyhraje.

Čtvrteční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Townsendová/E. King (4-USA) - Erraniová/Vavassori (3-It.)

2. Sabalenková (1-) - Šwiateková (5-Pol.) / nejdříve v 15:00 SELČ

3. Gauffová (2-USA) - Boissonová (Fr.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.