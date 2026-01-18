Šílenství na Australian Open: Filipínci deptali soupeřku, euforii ale vystřídalo zklamání
Filipínští fanoušci vytvořili na kurtu číslo šest atmosféru, která připomínala loňské zápasy hvězdného talentu Joaa Fonsecy na menších kurtech, v nichž byli mohutně slyšet naopak Brazilci. Za takovou podporu by se nemuselo stydět ani jakékoli fotbalové utkání.
Přitom se jednalo "jen" o první kolo Australian Open mezi filipínskou vycházející hvězdou Ealaovou a Američankou Alyciou Parksovou. Tento zápas nepatřil mezi taháky pondělního programu, nicméně fronty před vstupem na kurt byly jednoznačně nejdelší. Alespoň co se těch menších dvorců týče.
Ta skutečná euforie propukla po úvodním setu, i když je nutné přiznat, že areálem v Melbourne Parku se fandění Filipínců rozléhalo od samotného začátku. Ealaová totiž dominovala a bezradné soupeřce nadělila potupného kanára.
Jenže filipínská radost moc dlouho nevydržela. Parksová si na bouřlivou a šílenou atmosféru zvykla, začala se víc soustředit a utkání nakonec suverénně otočila. Jasně favorizovanou Ealaovou přehrála 0:6, 6:3, 6:2.
Ealaová po porážce neskrývala zklamání. "Strašně moc lidí mi fandilo. Proto jsou porážky jako ta dnešní mnohem těžší než ty ostatní. Nečekala jsem, že mě přijde podpořit tolik lidí," řekla 49. hráčka světa na tiskové konferenci.
Parksová se naopak po skončení duelu usmívala. "Bylo to velmi těžké. Trochu jsem to čekala, ale úplně se na to připravit nedá. Říkala jsem si, že se nesmím nechat vykolejit. Nebylo to nejhorší, ale na tleskání po zkaženém prvním servisu jsem si musela zvykat. Snažila jsem se to ignorovat."
