Sinner a Alcaraz? Šanci mají Fritz i Draper. Ale jsou tu i jiní, říká Kyrgios

Jednoznačná nadvláda. Tenisový svět se klaní jasným vládcům současného světa bílého sportu, Janniku Sinnerovi (23) a Carlosi Alcarazovi (22). O tom, kdo by mohl dominanci italské a španělské hvězdy alespoň částečně narušit, se vyjádřil i Nick Kyrgios (30). Australan, jenž se nedávno objevil na seznamu přihlášených na US Open díky chráněnému žebříčku, se pro TNT Sports podělil o svůj pohled na situaci na mužském okruhu.

Zatímco Alexander Zverev nedávno sebevědomě prohlásil, že má na to se současnými ikonami měřit, jeho aktuální forma tomu – nejen podle Kyrgiose – zatím neodpovídá.



„Těžko je někdo bude zastavovat. Možná by mohl mít šanci Taylor Fritz. Ten jediný na ně vyvíjí alespoň nějaký tlak,“ uvedl Kyrgios, i přestože Alcaraz vede ve vzájemné bilanci nad Američanem 3:0 a Sinner 4:1. Připomněl však, že Španěl musel ve wimbledonském semifinále předvést výjimečný výkon, aby Fritze porazil.



Zároveň dodal, že určité naděje vkládal i do dalšího amerického tenisty Bena Sheltona, ten ale neměl ve čtvrtfinále Wimbledonu proti úřadující světové jedničce Sinnerovi žádnou šanci a padl ve třech setech. "V dvaadvaceti letech už navíc nejste tak mladý, protože tito kluci v tomto věku vyhrávají grandslamy," má jasno wimbledonský finalista z roku 2022.

Jako potenciální hrozbu zmínil i Jacka Drapera: "Viděl jsem ho hrát a myslím si, že má určitě schopnosti na to, aby to dokázal. Je to neuvěřitelný sportovec, skvělý levák, možná mu to ale na trávě nesedí tak, jak tvrdil. Věřím, že by se mohl vyšvihnout na absolutní vrchol."



Podle Kyrgiose by nadvládu Sinnera s Alcarazem mohla v budoucnu narušit i další jména. "Třeba Joao Fonseca, ten je v tuto chvíli ještě trochu mladý, pořád je to kluk, ale má hodně prostoru k růstu a před sebou dlouhou kariéru. Nebo Holger Rune, který se teď ale trochu hledá. Čekal jsem od něj víc," dodal Kyrgios.