Smolařka Kosťuková. Ukrajinka selhala a teď si dlouho nezahraje

DNES, 17:30
Marta Kosťuková (23) asi jen tak zápas prvního kola na letošním Australian Open z hlavy nevymaže a bude si ho nějakou dobu vyčítat. Kromě porážky totiž musí řešit velmi nepříjemný zdravotní problém a s největší pravděpodobností ji několik měsíců na kurtech neuvidíme. Přitom k této situaci vůbec nemuselo dojít.
Marta Kosťuková se na Australian Open zranila (© WILLIAM WEST / AFP)

Měla životní formu, patřila mezi černé koně letošního Australian Open a rozhodně se neočekávalo, že skončí hned v prvním kole. Pro Kosťukovou však úvodní grandslam sezony dopadl tím nejhorším možným způsobem.

V koncovce napínavé třísetové tie-breakové bitvy s Elsou Jacquemotovou si totiž zranila levý kotník. Ukrajinská tenistka zápas dohrála a nakonec padla 7:6, 6:7, 6:7. Další nepříjemná zpráva přišla po následných vyšetřeních.

"Vyšetření bohužel ukázala přetržený vaz v kotníku, takže nemůžu na Australian Open pokračovat a hrát čtyřhru s Elenou-Gabrielou Ruseovou," napsala Kosťuková na sociálních sítích. "Takhle jsem si letošní Australian Open, které patří mezi mé nejoblíbenější turnaje, rozhodně nepředstavovala. Teď se budu soustředit na léčbu a těším se na návrat na kurty."

Doba rekonvalescence se bude odvíjet od vážnosti zranění Kosťukové. Aktuální světové dvacítce hrozí i několikaměsíční pauza. Každopádně musí počítat minimálně s několika týdny a je dost pravděpodobné, že bude muset vynechat celou únorovou tour na Blízkém východě.

Na tuto nepříjemnou situaci přitom vůbec nemuselo dojít. Zhruba hodinu před zraněním měla možnost zápas dopodávat a slavit dvousetovou výhru. Navíc měla o několik minut později mečbol na returnu.

V historii Australian Open se jednalo o první ženský zápas, který nabídl tři tie-breaky. Pořadatelé se rozhodli zavést tie-break do 10 bodů v rozhodujícím setu v roce 2019.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Schweini
19.01.2026 18:30
Aspoň může sestře dovézt nějaký deky a jet zpátky domů na svou milovanou Ukrajinu. Fakt ji nemám rád kvůli jejímu chování a jsem rád, že ji Saba v tom finále porazila
Stippy
19.01.2026 18:13
Marta je parádní hráčka, ale jinak blbá kráva. Vždycky se na ni rád podívám, fandím jí, ale za kámošku bych ji nechtěl. Divný, ale je to tak.
