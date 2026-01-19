Smolařka Kosťuková. Ukrajinka selhala a teď si dlouho nezahraje
Měla životní formu, patřila mezi černé koně letošního Australian Open a rozhodně se neočekávalo, že skončí hned v prvním kole. Pro Kosťukovou však úvodní grandslam sezony dopadl tím nejhorším možným způsobem.
V koncovce napínavé třísetové tie-breakové bitvy s Elsou Jacquemotovou si totiž zranila levý kotník. Ukrajinská tenistka zápas dohrála a nakonec padla 7:6, 6:7, 6:7. Další nepříjemná zpráva přišla po následných vyšetřeních.
"Vyšetření bohužel ukázala přetržený vaz v kotníku, takže nemůžu na Australian Open pokračovat a hrát čtyřhru s Elenou-Gabrielou Ruseovou," napsala Kosťuková na sociálních sítích. "Takhle jsem si letošní Australian Open, které patří mezi mé nejoblíbenější turnaje, rozhodně nepředstavovala. Teď se budu soustředit na léčbu a těším se na návrat na kurty."
Doba rekonvalescence se bude odvíjet od vážnosti zranění Kosťukové. Aktuální světové dvacítce hrozí i několikaměsíční pauza. Každopádně musí počítat minimálně s několika týdny a je dost pravděpodobné, že bude muset vynechat celou únorovou tour na Blízkém východě.
Na tuto nepříjemnou situaci přitom vůbec nemuselo dojít. Zhruba hodinu před zraněním měla možnost zápas dopodávat a slavit dvousetovou výhru. Navíc měla o několik minut později mečbol na returnu.
V historii Australian Open se jednalo o první ženský zápas, který nabídl tři tie-breaky. Pořadatelé se rozhodli zavést tie-break do 10 bodů v rozhodujícím setu v roce 2019.
