Spokojený Macháč: Sedmá výhra v řadě? Teď hraju svůj nejlepší tenis
"Byl jsem trošku unavený a hrál proti zkušenému soupeři, který takto důležitých utkání absolvoval už strašně moc. Snažil jsem se soustředit na sebe a vyšlo to. Proto jsem opravdu hodně spokojený," řekl Macháč na webu tenisovysvet.cz.
Třetí i čtvrtý set získal v tie-breaku a po třech hodinách utkání ukončil. "Držel mě solidní servis a využil jsem všechny tři brejkboly, to je dobrá statistika. Podle mě (Tsitispas) neustál koncovku hlavou. Ve čtvrtém setu spadnul a něco ho bolelo, ale za dva míče už běhal normálně. Snažil se rozbíjet rytmus zápasu, to bylo nepříjemné," uvedl 24. hráč pořadí ATP.
"I podmínky dnes byly celkem přísné, protože foukal dost nepříjemný vítr. Hodně se točil. Byly tam i stíny, které se rovněž často měnily. Nakonec jsem se však okolnostem dobře přizpůsobil," pochvaloval si Macháč.
Do 3. kola Australian Open postoupil olympijský vítěz v mixu potřetí za sebou. Před Tsitsipasem vyřadil Bulhara Grigora Dimitrova, taktéž někdejší světovou trojku. Nyní ho v Melbourne Parku čeká pátý nasazený Ital Lorenzo Musetti, jehož v jediném vzájemném utkání předloni porazil.
"Teď hraje svůj nejlepší tenis. Pokusím se zahrát svoje maximum. Ale (moje) sedmá výhra v řadě je skvělá, hraju teď hodně konzistentně a dobře," dodal Macháč.
