Spokojený Macháč: Sedmá výhra v řadě? Teď hraju svůj nejlepší tenis

DNES, 15:05
Rozhovory 1
Ani někdejší třetí tenista světového žebříčku Stefanos Tsitsipas (27) nezastavil vítězné australské tažení Tomáše Macháče (25). Vítěz turnaje v Adelaide vyřadil řeckého finalistu Australian Open z roku 2023 ve čtyřech setech. Po postupu do 3. kola pětadvacetiletý berounský rodák prohlásil, že zápas byl náročný zejména po psychické stránce.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Tsitsipas Stefanos
Tomáš Macháč si na Australian Open zahraje o osmifinále (@ ČTK / AP / Dar Yasin)

"Byl jsem trošku unavený a hrál proti zkušenému soupeři, který takto důležitých utkání absolvoval už strašně moc. Snažil jsem se soustředit na sebe a vyšlo to. Proto jsem opravdu hodně spokojený," řekl Macháč na webu tenisovysvet.cz.

Třetí i čtvrtý set získal v tie-breaku a po třech hodinách utkání ukončil. "Držel mě solidní servis a využil jsem všechny tři brejkboly, to je dobrá statistika. Podle mě (Tsitispas) neustál koncovku hlavou. Ve čtvrtém setu spadnul a něco ho bolelo, ale za dva míče už běhal normálně. Snažil se rozbíjet rytmus zápasu, to bylo nepříjemné," uvedl 24. hráč pořadí ATP.

"I podmínky dnes byly celkem přísné, protože foukal dost nepříjemný vítr. Hodně se točil. Byly tam i stíny, které se rovněž často měnily. Nakonec jsem se však okolnostem dobře přizpůsobil," pochvaloval si Macháč.

Do 3. kola Australian Open postoupil olympijský vítěz v mixu potřetí za sebou. Před Tsitsipasem vyřadil Bulhara Grigora Dimitrova, taktéž někdejší světovou trojku. Nyní ho v Melbourne Parku čeká pátý nasazený Ital Lorenzo Musetti, jehož v jediném vzájemném utkání předloni porazil.

"Teď hraje svůj nejlepší tenis. Pokusím se zahrát svoje maximum. Ale (moje) sedmá výhra v řadě je skvělá, hraju teď hodně konzistentně a dobře," dodal Macháč.

Macháč si v Melbourne potřetí v řadě zahraje o osmifinále! Kopřiva proti Fritzovi nepřekvapil

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

1
Přidat komentář
The_Punisher
22.01.2026 15:16
Na Tomovu hru je teď hezký pohled! Zdravé sebevědomí určitě potřeboval a hned se to ukazuje na výsledcích
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist