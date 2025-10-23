Stíhací jízda Townsendové pokračuje. K sesazení Siniakové z trůnu jí chybí už jen dvě výhry

Taylor Townsendová (29) pokračuje v útoku na deblový trůn, na kterém momentálně sedí její obvyklá parťačka Kateřina Siniaková (29). Američance v tuto chvíli chybí na probíhající pětistovce v japonském Tokiu už jen dvě výhry. K návratu na post světové jedničky se jí snaží pomoct australská spoluhráčka Ellen Perezová.
Taylor Townsendová může sesadit Kateřinu Siniakovou z deblového trůnu (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Siniaková neuspěla po boku Su-Wei Hsieh v semifinále v Ningbu a pak se rozhodla kompletně vynechat probíhající turnaj v čínském Guangzhou, kde loni ve své královské disciplíně slavila triumf s domácí Shuai Zhang. Townsendová tak má šanci sesadit svou obvyklou parťačku z postu světové jedničky a vrátit se na deblový trůn.

Matematika je velmi jednoduchá. Do deblového žebříčku se počítá nejlepších 12 výsledků a Siniakové se za neúspěšnou obhajobu odečetlo 55 bodů. V tuto chvíli má v live žebříčku na kontě 9 180 bodů. Pokud Townsendová po Ósace (s Kristinou Mladenovicovou) vyhraje i podnik v Tokiu (s Perezovou), dostane se o deset bodů před Siniakovou.

A takový stav už by zřejmě zůstal až do nadcházející sezony 2026, jelikož 1. listopadu startuje Turnaj mistryň, kde budou Siniaková s Townsendovou společně obhajovat finále. Žádnou další bodovanou letošní akci už Češka ani Američanka jedna bez druhé hrát nebudou.

Townsendová s Perezovou prošly do semifinále v Tokiu celkem suverénně. Nasazené jedničky nepovolily set Storm Hunterové s Desirae Krawczykovou ani asijskému tandemu Hao-Ching Chan, Xinyu Jiang.

Jména dalších soupeřek se dozví až v pátek. Jednoduché by to neměly mít proti sehraným nasazeným čtyřkám Tímee Babosové s Luisou Stefaniovou ani Gabriele Dabrowské a Sofii Keninové.

Přehled čtyřhry na turnaji WTA 500 v Tokiu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
23.10.2025 15:16
no a tady se mlčí: Kvítí je zase v tom...

https://www.idnes.cz/zpravy/revue/spolecnost/petra-kvitova-tehotenstvi-petr-vanek-kouc-tenistka-miminko.A251023_145222_lidicky_sub
Kandinsky1
23.10.2025 15:24
To je dobře, že se mlčí. Třeba by se kluci zase trošku odvázali a vyšlo by to tu s titulkem: Kvitová má zase naštěkáno v boudě.
vojta912
23.10.2025 15:24
Už teď se těším na další povedený potěhotenský comeback
Kandinsky1
23.10.2025 14:56
Jen ať ten rekord zůstane Navrátilce
The_Punisher
23.10.2025 14:19
Semifinále ale budou mít hodně těžké. Je to nesportovní, ale snad se TT to SF nepovede
com
23.10.2025 15:28
smile
Serpens
23.10.2025 14:06
A proč ty dvě už vlastně nehrajou spolu? Se pohádaly nebo co?
Reagovat
Haitik
23.10.2025 15:13
Měly spolu hrát v Číně, Taylor po zranění do Číny nejela (spíše myslím, že doslova utekla z Číny kvůli tomu jejímu zesměšnění čínské kultury) a Katka hrála v Číně, Taylor hraje všude možně, jen ne v Číně.

Na TM by spolu měly opět hrát.
Tomas_Smid_fan
23.10.2025 14:00
takže nakonec žádná tichá dohoda nebyla?
