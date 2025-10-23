Stíhací jízda Townsendové pokračuje. K sesazení Siniakové z trůnu jí chybí už jen dvě výhry
Siniaková neuspěla po boku Su-Wei Hsieh v semifinále v Ningbu a pak se rozhodla kompletně vynechat probíhající turnaj v čínském Guangzhou, kde loni ve své královské disciplíně slavila triumf s domácí Shuai Zhang. Townsendová tak má šanci sesadit svou obvyklou parťačku z postu světové jedničky a vrátit se na deblový trůn.
Matematika je velmi jednoduchá. Do deblového žebříčku se počítá nejlepších 12 výsledků a Siniakové se za neúspěšnou obhajobu odečetlo 55 bodů. V tuto chvíli má v live žebříčku na kontě 9 180 bodů. Pokud Townsendová po Ósace (s Kristinou Mladenovicovou) vyhraje i podnik v Tokiu (s Perezovou), dostane se o deset bodů před Siniakovou.
A takový stav už by zřejmě zůstal až do nadcházející sezony 2026, jelikož 1. listopadu startuje Turnaj mistryň, kde budou Siniaková s Townsendovou společně obhajovat finále. Žádnou další bodovanou letošní akci už Češka ani Američanka jedna bez druhé hrát nebudou.
Townsendová s Perezovou prošly do semifinále v Tokiu celkem suverénně. Nasazené jedničky nepovolily set Storm Hunterové s Desirae Krawczykovou ani asijskému tandemu Hao-Ching Chan, Xinyu Jiang.
Jména dalších soupeřek se dozví až v pátek. Jednoduché by to neměly mít proti sehraným nasazeným čtyřkám Tímee Babosové s Luisou Stefaniovou ani Gabriele Dabrowské a Sofii Keninové.
Na TM by spolu měly opět hrát.