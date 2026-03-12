Strýcová poprvé nominovala: Českou jedničkou na BJK Cupu ve Švýcarsku bude Nosková
Devětatřicetiletá Strýcová prožije proti Švýcarkám debut v pozici kapitánky. Na konci minulého roku nahradila Petra Pálu, který byl ve funkci od roku 2008 a týmovou soutěž známou dříve jako Fed Cup šestkrát vyhrál.
České reprezentantky vloni v kvalifikaci neuspěly. Ve tříčlenné skupině v Ostravě-Porubě obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Letos se kvalifikace vrátila k formátu domácích či venkovních zápasů. Finálová část pro osm nejlepších se uskuteční znovu v Šen-čenu v týdnu od 21. září.
"Jména budou Nosková, Bejlek, Valentová a Bouzková. Samozřejmě se to může změnit a můžeme přidat i pátou hráčku. Ale tyhle čtyři jsou první, které jsem vybrala," řekla Strýcová.
Kvůli zranění nejsou v nominaci Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. Chybí také Karolína Muchová a Kateřina Siniaková. "S Kájou se mám sejít v Miami, kam odlétám v sobotu. Máme si sednout a domluvit se, jestli bude chtít hrát. Bude se to odvíjet od jejího zdravotního stavu. Tam je velká otázka. Katka se omluvila kvůli náročnému programu," uvedla Strýcová.
Jedničkou bude 14. hráčka světa Nosková, která je nyní ve čtvrtfinále prestižního turnaje v Indian Wells. "Jsem vděčná za to, že chce strašně moc hrát a reprezentovat. Patří jí velký kredit. Podržela nás i v loňské baráži ve Varaždínu. Je skvělá v tom, že po takové šňůře zápasů v Číně do toho šla a pomohla týmu se udržet," řekla Strýcová.
V roli dvojky bude 33. hráčka světa Bouzková. O sedm příček níže je Bejlek, která vyhrála únorový turnaj v Abú Zabí. Speciální týden prožije devatenáctiletá Valentová, která bude mít pár dní před začátkem kvalifikace písemnou část maturity. "Tereza tam pojede s celým týmem a pak na den a půl, v uvozovkách, zmizí. Budeme jí držet palce, aby maturitu udělala, a pak se zase vrátí do týmu. Když to vše klapne, tak to bude pro ni týden, na který nikdy nezapomene," uvedla Strýcová.
Švýcarky povede 12. hráčka světa Belinda Bencicová. V nominaci jsou dále Viktorija Golubicová, Rebeka Masárová a Céline Naefová. Se Švýcarskem se tenistky utkají počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy je v listopadu 2023 porazily ve skupině finálového turnaje v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 s nimi prohrály v semifinále, o rok dříve na ně nestačily v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii s nimi mají bilanci 4:3.
"Je to padesát na padesát. Mají strašně těžký tým. Navíc je tam i jedna věc, která se změnila a kterou nikdo nezažil, a to, že se druhý den hraje debl jako první. Jestli Belinda bude hrát jako jednička první den singla, nastoupí do debla a pak musí hrát hned za nějakou půlhodinu dalšího singla, tak bude klíčové ji první den unavit," doplnila s úsměvem Strýcová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Rozhodující bude účast nebo neúčast Bencicové. Pokud nastoupí budou favoritky Švýcarky, pokud ne tak Češky ...