Svitolinová se poklonila Šwiatekové: Skutečně podpořila Ukrajinu, z hráček pomohla nejvíc

DNES, 17:15
Rozhovory 0
Elina Svitolinová (31) po postupu do čtvrtfinále tisícovky v Indian Wells na tiskové konferenci znovu otevřela téma války na Ukrajině. Podle ní by neměla být kvůli aktuálnímu dění ve světě upozaděna. Ocenila také svou následující soupeřku Igu Šwiatekovou. "Dlouho nosila stuhu a mnohokrát o válce mluvila," chválila činy světové dvojky, se kterou si zahraje o semifinále.
Elina Svitolinová ocenila Igu Šwiatekovou a její pomoc Ukrajině (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Svitolinová měla v osmifinálovém duelu v Indian Wells usnadněnou práci a na postup mezi osmičku nejlepších se tak tolik nenadřela. Vyčerpaná Kateřina Siniaková, která za sebou měla hned několik dlouhých bitev, Ukrajince nedokázala vzdorovat a i kvůli zranění pravého stehna musela zápas za stavu 1:6, 1:1 skrečovat. O semifinále si světová devítka zahraje proti Šwiatekové.

Právě Polce na tiskové konferenci složila poklonu. "Byla jednou z prvních, která skutečně podpořila Ukrajinu. Dlouho nosila stuhu a mnohokrát o válce mluvila," ocenila činy světové dvojky Svitolinová. Společně také zorganizovaly charitativní utkání, díky kterému vybraly velké množství peněz pro pomoc její rodné země. "Pro mě vždycky bude hráčkou, která v tomto smyslu pomohla nejvíc," dodala.

Svitolinová téma o válce na Ukrajině ještě více rozvedla a zmínila, že by neměla být kvůli aktuálnímu dění ve světě upozaděna. "Rozhodně mám pocit, že se na to trochu zapomnělo. Jsem s tímto konfliktem stále velmi spjatá, protože tam mám rodinu, přátele a docela často se tam vracím," komentovala. "Ale myslím, že vzhledem k dalším válkám, které se odehrávají ve světě, to už nějakou dobu není hlavním tématem," upozornila smutně.

Proti Šwiatekové jí čeká jedna z nejtěžších zkoušek. Polka se v Kalifornii dostala do skvělé formy a v posledním zápase naprosto zničila Češku Karolínu Muchovou. Ukrajinka s ní navíc prohrála čtyři z pěti vzájemných duelů a uspět dokázala pouze na trávě ve Wimbledonu, který byl pro loňskou šampionku dříve nejméně oblíbeným grandslamem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
