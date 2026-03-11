Svitolinová se poklonila Šwiatekové: Skutečně podpořila Ukrajinu, z hráček pomohla nejvíc
Svitolinová měla v osmifinálovém duelu v Indian Wells usnadněnou práci a na postup mezi osmičku nejlepších se tak tolik nenadřela. Vyčerpaná Kateřina Siniaková, která za sebou měla hned několik dlouhých bitev, Ukrajince nedokázala vzdorovat a i kvůli zranění pravého stehna musela zápas za stavu 1:6, 1:1 skrečovat. O semifinále si světová devítka zahraje proti Šwiatekové.
Právě Polce na tiskové konferenci složila poklonu. "Byla jednou z prvních, která skutečně podpořila Ukrajinu. Dlouho nosila stuhu a mnohokrát o válce mluvila," ocenila činy světové dvojky Svitolinová. Společně také zorganizovaly charitativní utkání, díky kterému vybraly velké množství peněz pro pomoc její rodné země. "Pro mě vždycky bude hráčkou, která v tomto smyslu pomohla nejvíc," dodala.
Svitolinová téma o válce na Ukrajině ještě více rozvedla a zmínila, že by neměla být kvůli aktuálnímu dění ve světě upozaděna. "Rozhodně mám pocit, že se na to trochu zapomnělo. Jsem s tímto konfliktem stále velmi spjatá, protože tam mám rodinu, přátele a docela často se tam vracím," komentovala. "Ale myslím, že vzhledem k dalším válkám, které se odehrávají ve světě, to už nějakou dobu není hlavním tématem," upozornila smutně.
Proti Šwiatekové jí čeká jedna z nejtěžších zkoušek. Polka se v Kalifornii dostala do skvělé formy a v posledním zápase naprosto zničila Češku Karolínu Muchovou. Ukrajinka s ní navíc prohrála čtyři z pěti vzájemných duelů a uspět dokázala pouze na trávě ve Wimbledonu, který byl pro loňskou šampionku dříve nejméně oblíbeným grandslamem.
