Tahle porážka bude bolet. Kopřiva ve Wimbledonu nedotáhl luxusní vedení proti favoritovi

14:22

Hráč osmé stovky Tarvet je ve druhém kole Wimbledonu

Oliver Tarvet pokračuje ve Wimbledonu v životním turnaji. Aktuálně 733. hráč světového pořadí dostal divokou kartu do kvalifikace, tříkolovým sítem prošel a na úvod hlavní soutěže vyhrál 6:4, 6:4, 6:4 souboj kvalifikantů s Leandrem Riedim. Jedná se o jeho debut v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a postupem do druhého kola si 21letý Brit zajistil posun do čtvrté stovky žebříčku. Vyzve v něm Fabia Fogniniho, nebo šampiona posledních dvou ročníků Carlose Alcaraze.