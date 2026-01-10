Úleva pro Vondroušovou. Po dvou omluvenkách se na Australian Open vyhne největším hrozbám
Vondroušová předloni obhajovala senzační triumf ve Wimbledonu a od té doby toho kvůli častým zdravotním problémům moc neodehrála. V žebříčku dokonce na chvíli vypadla z elitní stovky a momentálně jí patří 34. pozice, která by pro nasazení na Australian Open normálně nestačila.
Češka se ale nakonec mezi nejlepší dvaatřicítku přece jen vejde. A to jako poslední. Rozhodly o tom omluvenky dvou výše postavených hráček. Pořadatelům se omluvily bývalá finalistka Qinwen Zheng a Veronika Kuděrmetovová. Do hlavní soutěže se tak posunuly Polina Kuděrmetovová a Veronika Erjavecová.
Rodačka ze Sokolova nebude jedinou nasazenou Češkou. Nejtěžším soupeřkám se v úvodních dvou kolech vyhnou také Linda Nosková a Karolína Muchová. Titul bude obhajovat Madison Keysová a největší favoritkou bude šampionka ročníků 2023-24 a loňská finalistka Aryna Sabalenková.
Také mezi muži budeme mít nasazené. Konkrétně Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka. Klidně by k nim ještě mohl přibýt Tomáš Macháč. Ten potřebuje jen jednu odhlášku od žebříčkově výše postaveného kolegy. V mužské dvouhře bude hlavním adeptem na triumf Jannik Sinner, jenž v Melbourne Parku ovládl poslední dvě edice.
Hlavní soutěž letošního Australian Open vypukne v neděli 18. ledna. Rozlosování proběhne ve čtvrtek ve 4:30 ráno našeho času a již zítra startují kvalifikační boje.
