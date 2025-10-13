Valentová předvedla skvělý výkon na servisu a po obratu si v Ósace zahraje hlavní soutěž
Valentová – Minnenová 4:6, 6:4, 6:2
Valentová se jako první dostala k brejkbolu, ten však v páté hře nevyužila. Na servisu byla dlouho velmi suverénní a do stavu 4:5 na něm ztratila pouhé dva míčky. Zlomový okamžik však přišel právě v desáté hře, kdy se Minnenová dostal ke třem setbolům v řadě. Dva z nich ještě dokázala Češka odvrátit, ten třetí už však nikoli a první sadu ztratila.
I druhou sadu rozhodl jediný brejk, který tentokrát získala česká tenistka a po jeho potvrzená zvýšila na 5:3. O dva gamy později sadu dopodávala a poslala zápas do rozhodujícího dějství. V něm hned ze začátku využila svou převahu a po zisku osmi výměn v řadě vedla 2:0. Potřetí prolomila servis Belgičance v sedmé hře a následně zápas dopodávala.
Na servisu si vedla skvěle celý zápas až na jediný nepovedený game z konce úvodní sady. Nasázela 6 es, při prvním podání získala 90 % výměn a v žádné jiné hře soupeřku nepustila k brejkbolům.
Valentová po úspěšném US Open startuje teprve na druhém turnaji. Ve Wuhanu skončila hned po prvním duelu, když prohrála se zkušenou Biancou Andreescuovou. V Ósace v obou utkání potvrdila roli favoritky a zahraje si v hlavní soutěži.
Jejími soupeřkami mohou být Rumunka Jaqueline Cristianová, nasazená osmička Španělka Jessica Bouzasová, Filipínka Alexandra Ealaová, sedmá nasazená Američanka Ann Liová, Slovenka Rebecca Šramková či Američanka Alycia Parksová.
Na turnaji tak doplnila dvojici Češek Marii Bouzkovou a Lindu Noskovou, které se obě vešly mezi nasazené. Bouzková začne proti domácí Eně Šibaharaové, Noskovou čeká Britka Katie Boulterová.
Všechny potenciální soupeřky pro první kolo jsou těžký ale hratelný. Nepřál bych si ale aby Tereza vyfasovala Šramkovou ...