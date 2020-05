Vrbenský na pražské Spartě vyřadil jedničku Veselého, Kopřiva zaskočil Rosola

Hned úvod mužské části turnaje přinesl dvě velká překvapení. Dvacetiletý Michael Vrbenský si na antuce na pražské Spartě vyšlápl na největšího favorita turnaje O pohár prezidenta ČTS Jiřího Veselého, českou jedničku zdolal 4-6 6-3 10-4.

Vrbenský hned v úvodní hře ztratil podání, ale v dalším průběhu zápasu už ani jednou nezaváhal. Oba sety rozhodl jediný brejk, v rozhodujícím super tie-breaku měl překvapivě jasně navrch méně zkušený rodák z Nymburka. Cenné vítězství nad 65. hráčem světa Veselým, jenž v únoru ovládl podnik ATP v indickém Puné, slavil za necelou hodinu a půl.

V semifinále se utká s lepším ze souboje Jiří Lehečka - Tomáš Macháč.



O překvapení se postaral i Kopřiva, v semifinále se utká s Kolářem

Na překvapení došlo také hned v úvodním utkání dnešního programu. Dvaadvacetiletý Vít Kopřiva si po setech 7-6(2) 6-3 vyšlápl na zkušeného veterána Lukáše Rosola a postoupil do semifinále.

Kopřiva měl v obou setech zpočátku jasně navrch, mnohem méně chyboval a vždy si vypracoval vedení dvou brejků. Rosol ale pokaždé využil jeho zaváhání. Zatímco v úvodní sadě Kopřiva náskok i přes dva setboly promarnil a musel o zisk setu bojovat v tie-breaku, ve druhém dějství srovnání skóre nedovolil a po hodině a půl využil v pořadí čtvrtý mečbol.

"Jsem rád, že jsme po tak dlouhé době hráli soutěží zápas, byť to není o body do ATP. Je super, že jsem vyhrál, ale hlavní účel, že můžeme hrát zápas, to splnilo," řekl Kopřiva, 320. hráč ATP.

Kopřiva se v semifinále utká se Zdeňkem Kolářem, který bez ztráty podání přehrál 6-3 7-5 juniorského vítěze US Open Jonáše Forejtka.

Obě osmičlenné soutěže dnes mají na programu všechna čtvrtfinále, zítra se odehrají semifinále a turnaj vyvrcholí ve čtvrtek souboji o trofej. Ženy hrají na tvrdém povrchu, muži na antuce. Diváci do areálu pražské Sparty nesmí, u kurtu jsou pouze trenéři a manažeři, hlavní rozhodčí a tři lajnoví. Turnaj živě vysílá Česká televize.

Každý účastník obdrží za start 50 tisíc korun, z kterých každý z hráčů přispěje na charitu dle vlastního uvážení. "Celková suma tři sta tisíc korun bude rozdělena mezi Nadaci Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charitu Praha na boj proti šíření nemoci covid-19," řekl ředitel turnaje David Trunda.