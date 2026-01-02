Wawrinka o posledním roce na okruhu: Jsem za vše vděčný, chci si užít každou minutu
Přesto Wawrinka plánuje pokračovat ještě jeden rok a sezónu 2026 zahájí účastí v United Cupu. Na úvod ho čeká náročný duel proti Arthuru Rinderknechovi. Švýcar se před zápasem zúčastnil tiskové konference, kde hovořil o své kariéře i o posledním roce jako profesionála.
"Bude to můj poslední rok. Po více než 20 letech na scéně bude jistě velmi zvláštní hrát naposledy všechny ty turnaje, kterých jsem se tolikrát zúčastnil," řekl Wawrinka. Dodal, že si chce užít každý zápas a doufá v dobré výsledky. "Jsem velmi vděčný, že si můžu naposledy zahrát na těchto turnajích a vidět všechny fanoušky z celého světa. Chci si užít každou minutu na kurtu."
Poprvé v kariéře se představí v Perthu, kde bude hrát United Cup. "Myslím, že je úžasné být tady a hrát smíšenou čtyřhru na začátku roku. Těším se, až poprvé nastoupím v Perthu," uvedl Švýcar.
Wawrinka také hovořil o své fyzické kondici a prevenci zranění, která je s věkem čím dál důležitější. "Riziko zranění se s věkem zvyšuje, zejména po 35. roce. Cítím se dobře a mým cílem je dokončit sezónu bez vážných problémů. Chci zakončit kariéru v dobré kondici."
Švýcar zdůraznil, že recept na dlouhou a úspěšnou kariéru spočívá ve vášní, sebekázni a dlouhodobém plánování. "Vždycky jsem se snažil dělat věci správně a myslet na dlouhodobou kariéru. Obětavost a disciplína jsou klíčové, pokud chcete hrát na této úrovni tak dlouho," uvedl.
Momentálně se Wawrinka soustředí na nadcházející United Cup a na to, aby si poslední sezonu užil naplno, bez tlaku na výsledek.
United Cup: Kdy hrají Češi, program, rozlosování skupin a všechny další informace
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře