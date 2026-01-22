Wawrinka odmítá konec! Zasloužím si pivo, pronesl. Pět setů zvládl jako mladík
Wawrinka si své poslední Melbourne rozhodně užívá. Po obratu v prvním kole, kde přehrál Lasla Djereho, měl zase příležitost ukázat srdce bojovníka. Arthur Gea získal první i třetí sadu a švýcarský matador musel dvakrát dotahovat ztrátu setu.
Ale podařilo se mu to. Ve velmi vyrovnaném utkání byl s přibývajícím časem lepším hráčem. Geovi fungoval zejména v prvním setu servis, nastřílel sedm es, v dalším průběhu zápasu už ale jeho největší zbraň nebyla tak účinná. Přesto se francouzský kvalifikant, jenž v prvním kole senzačně vyřídil Jiřího Lehečku, držel s velezkušeným mazákem i v dlouhých výměnách.
Mats Wilander: 40 años, ¿Cómo te vas a recuperar ahora?
- Stan Wawrinka: No sé, pero al principio a alguien se le cayó una cerveza así que me tomaré una. Me la merezco.
O tom, zda si Wawrinka svůj poslední pobyt v Melbourne prodlouží,, rozhodla až pátá sada a v ní supertiebreak. Paradoxně to bylo tělo mladšího tenisty, které nevydrželo nápor zápasu. Gea se v klíčových momentech pohyboval viditelně hůře a Švýcar už si příležitost k postupu vzít nenechal. O jeho pohodě svědčil i báječný lob, kterým se velmi přiblížil mečbolu. "Myslím, že si zasloužím pivo," zavtipkoval po zápase v rozhovoru s Matsem Wilanderem, když si všiml, že jeden z kelímků z publika přistál u kurtu.
V utkání zapsal Wawrinka 63 vítězných úderů a v dalším kole se pokusí vyzrát na Taylora Fritze, který porazil Víta Kopřivu.
