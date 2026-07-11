Wimbledon: Muchová, nebo Nosková? Češky rozpoutají historickou bitvu o největší titul!
Muchová – Nosková | 17:00 SELČ
Wimbledon nabídne historicky první české finále ve dvouhře žen na grandslamu. Karolína Muchová a Linda Nosková si to rozdají o premiérový titul na turnajích velké čtyřky.
Zápasové informace a forma
Muchová zakončila poslední čtyři starty ve Wimbledonu hned v prvním kole, ovšem letos se na stejném turnaji probojovala do svého druhého kariérního finále na grandslamech. Přitom úvodní dvě účasti v hlavní soutěži v All England Clubu (2019 a 2021) dotáhla až do čtvrtfinále. Na další výhru však dosáhla až v tomto roce.
Po těsných bitvách s předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou narazila v semifinále na neoblíbenou soupeřku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Coco Gauffovou. V rozhodujícím tie-breaku do deseti bodů neudržela vedení 6:3 a také nevyužila první mečbol. Sama ovšem jeden odvrátila a vydřela vítězství 6:2, 1:6, 7:6.
Parádní sezonu 2026 prožívala Muchová už před vstupem do travnaté části roku a na úvodních šesti turnajích posbírala celkem 22 vítězství. Na triumf na tisícovce v Dauhá navázala prvenstvím na trávě v Bad Homburgu a momentálně má na nejrychlejším povrchu už deset výher v řadě.
Nosková porazila v semifinále 6:4, 6:4 v životní formě hrající Martu Kosťukovou a zajistila historicky první české finále v ženské dvouhře na grandslamu. Stejně jako Muchová dorazila na Wimbledon po triumfu na travnaté generálce kategorie WTA 500, když ovládla Berlín. A teď ji čeká první grandslamové finále v kariéře.
Vsetínská rodačka excelovala na trávě už loni, kdy zapsala osm výher a také semifinále v Bad Homburgu a první osmifinále ve Wimbledonu. Letos na nejslavnějším tenisovém turnaji vyřadila mimo jiné Soranu Cirsteaovou (po odvráceném mečbolu), grandslamovou šampionku Madison Keysovou a Elise Mertensovou.
V 21 letech je Nosková nejmladší finalistkou Wimbledonu od Eugenie Bouchardové v roce 2014. Jejím předchozím maximem na grandslamových podnicích bylo čtvrtfinále z předloňského Australian Open. Letos ve Wimbledonu zaznamenala celkově třetí postup do druhého týdne na majorech.
Vzájemná bilance
Muchová vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil ve třetím kole loňského US Open, kde Muchová po prohraném tie-breaku vyhrála z manka setu.
Zajímavosti a fakta
Muchová prohrála šest z devíti finále, ovšem letos zvládla dvě ze tří a ovládla Dauhá a Bad Homburg.
Ve finále grandslamu je podruhé v kariéře. Před třemi lety na antukovém French Open padla po velké bitvě s Igou Šwiatekovou.
Olomoucká rodačka vyhrála na hlavní tour posledních 11 duelů s českými tenistkami, tato série se táhne od sezony 2021.
Nosková má ve finále bilanci 2:5, v tom posledním před pár týdny na trávě v Berlíně porazila ve třech setech Jessicu Pegulaovou.
Od začátku sezony 2025 má Nosková na kontě nejvíce vítězství na trávě na hlavním okruhu (19) ze všech tenistek.
Vítězka tohoto finále se stane třetí ženou v historii, která ovládne Wimbledon po odvráceném mečbolu. V poslední době kralovaly ve Wimbledonu z českých hráček Markéta Vondroušová (2023) a Krejčíková (2024).
Sázkařská analýza
Obě české finalistky posbíraly letos na trávě 11 vítězství a šance jsou v souboji o první grandslamový titul velmi vyrovnané. Pokud bychom museli tipnout vítězku, tak bychom o kapku více věřili zkušenější Muchové. Nosková ještě nikdy netriumfovala na akci větší než WTA 500 ani nehrála finále na majorech. Sobota 11. července 2026 bude každopádně pro český tenis nezapomenutelný a historický den.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Dauhá (triumf); Stuttgart (finále)
Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (triumf)
Bilance: 35:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na trávě: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:5 (kariérní 40:40)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 3:6)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)
Muchová – Wimbledon
Kariérní bilance: 14:6
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále), Bad Homburg (triumf)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:3, 6:2), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4), (7) Gauffová (6:2, 1:6, 7:6)
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na trávě: Berlín (triumf)
Bilance: 28:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 13:21)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)
Nosková – Wimbledon
Kariérní bilance: 10:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Berlín (triumf), Bad Homburg (1. kolo)
Cesta turnajem: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5), (12) Kosťuková (6:4, 6:4)
Kompletní program | Přehled turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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