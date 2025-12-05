Začíná luxusní finálový turnaj UTS s Macháčem: Kdy hraje česká mačeta a další informace
Základní informace
Termín: 5. - 7. prosince
Místo konání: Londýn, Velká Británie (Copper Box Arena)
Povrch: tvrdý / hala
Účastníci: Tomáš Macháč, Alex de Minaur, Andrej Rubljov, Adrian Mannarino, Casper Ruud, Francisco Cerúndolo, David Goffin, Ugo Humbert
Dotace: 1.865.000 dolarů
Los skupin
Skupina A
Tomáš Macháč / The Air Machete
Alex de Minaur / The Demon
Andrej Rubljov / Rublo
Adrian Mannarino / Manna
Skupina B
Casper Ruud / The Ice Man
Francisco Cerúndolo / El Canon
David Goffin / The Wall
Ugo Humbert / The Commander
Program
Pátek, 5. prosince
18:00 SEČ: All Star Game (všichni hráči)
19:00 SEČ: Ugo Humbert - David Goffin
20:00 SEČ: Tomáš Macháč - Andrej Rubljov
21:00 SEČ: Alex de Minaur - Adrian Mannarino
22:00 SEČ: Casper Ruud - Francisco Cerúndolo
Sobota, 6. prosince
14:00 SEČ: Tomáš Macháč - Adrian Mannarino
15:00 SEČ: Casper Ruud - David Goffin
16:00 SEČ: Ugo Humbert - Francisco Cerúndolo
17:00 SEČ: Alex de Minaur - Andrej Rubljov
19:15 SEČ: Francisco Cerúndolo - David Goffin
20:15 SEČ: Andrej Rubljov - Adrian Mannarino
21:15 SEČ: Casper Ruud - Ugo Humbert
22:15 SEČ: Tomáš Macháč - Alex de Minaur
Neděle, 7. prosince
15:30 SEČ: Semifinále: vítěz skupiny A / druhý ze skupiny B
16:30 SEČ: Semifinále: vítěz skupiny B / druhý ze skupiny A
18:00 SEČ: Finále
Pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
Více k pravidlům | Žebříček UTS
Prize money
Velké finále, které se uskuteční od 5. do 7. prosince v londýnské Copper Box Areně, nabídne prize money ve výši téměř 1,9 milionu dolarů (cca 39,5 milionu korun). Vítěz si přijde na šek v hodnotě 921 800 dolarů (přibližně 19,2 milionu korun).
Vítězové Grand Final
2024: Alex de Minaur
2023: Jack Draper
Vítězové letošních dílů
Guadalajara: Tomáš Macháč
Nimes: Casper Ruud
Hongkong: Francisco Cerúndolo
