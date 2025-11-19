ŽIVĚ: Berdych za chvíli odhalí nominaci Davis Cupu. Kdo z Čechů nastoupí proti Španělům?

DAVIS CUP - Český tým dnes čeká čtvrtfinále Davisova poháru proti Španělsku, které je bez svých dvou nejlepších hráčů. Za to výběr Tomáše Berdycha je v plné síle, a tak má kapitán stále více možností, z čeho vybírat. Do dvouher by se mělo rozhodovat mezi Jiřím Lehečkou (24), Jakubem Menšíkem (20) a Tomášem Macháčem (25). Kombinace na případnou čtyřhru je hodně otevřená. Nominace by měla být odhalena v 09:00 SEČ, utkání začne hodinu poté.
Tomáš Berdych už má o nominaci proti Španělům jasno (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Česko – Španělsko 10:00

Český daviscupový tým je zatím pod vedením Berdycha stoprocentní a neporazitelnost se pokusí udržet i proti oslabenému Španělsku. Šampion týmové soutěže z let 2012 a 2013 by měl do úvodních dvou dvouher volit z trojice nejlepších singlistů mezi Lehečkou, Menšíkem a Macháčem.

V rozhovoru potvrdil, že nominaci už v hlavě dávno má a že ji sdělil i hráčům. Víc ale prozradit nechtěl, aby se soupeři stále museli připravovat na tři jména. "Pro singlisty rozhodnutý jsem," řekl Berdych. "Navazuje na to i jejich příprava, množství a rozdělení tréninků," dodal.

Pokud bude po dvouhrách stav 1:1 rozhodne závěrečná čtyřhra, na kterou letos ještě v Boloni nedošlo. Zde se nabízí kombinací hned několik. Do boje určitě může zasáhnout i deblový specialista Adam Pavlásek, nebo se Berdych může opět rozhodnout pro spojení Menšíka s Macháčem, kteří se osvědčili už proti USA, přestože nakonec neuspěli.

Daleko snazší má rozhodování Berdychův někdejší rival David Ferrer, který je kapitánem Španělů. Tomu chybí světová jednička Carlos Alcaraz, který se zranil a účast zrušil na poslední chvíli, a také 14. hráč žebříčku ATP Alejandro Davidovich, který kvůli neshodám ani nebyl v nominaci. Přesto však svému týmu věří. "V trénincích si vedou velmi dobře. Jsou dost nadšení a motivovaní, což mi dodává sebevědomí," pochválil své svěřence.

Jedničkou by tak měl být letos ve formě hrající Jaume Munar a dvojkou bývalý člen TOP 10 zkušený Pablo Carreňo. Do čtyřhry půjde určitě vítěz letošního US Open Marcel Granollers, dost možná s Pedrem Martínezem.

Článek budeme průběžně aktualizovat…

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
