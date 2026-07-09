ŽIVĚ: Nosková hraje o první grandslamové finále. Ve Wimbledonu čelí rozjeté Kosťukové
Nosková – Kosťuková hraje se 1. set
Nosková je letos na travnatém povrchu ve skvělé formě. Ovládla prestižní pětistovku v Berlíně a parádními výkony se prezentuje i v All-England Clubu. Ve třetím kole odvrátila mečboly obávané soupeřky Sorany Cirsteaové a od té chvíle neztratila ani set a postoupila do premiérového grandslamového semifinále.
O životní finále si zahraje s Kosťukovou, která od březnového turnaje v Miami prohrála jediný zápas. Turnajová devítka je lehkou žebříčkovou favoritkou, s Ukrajinkou však prohrála jediný vzájemný duel letos v Madridu, kde se 13. hráčka světového žebříčku později radovala z největšího titulu.
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