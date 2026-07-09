ŽIVĚ: Nosková hraje o první grandslamové finále. Ve Wimbledonu čelí rozjeté Kosťukové

DNES, 17:40
Aktuality 13
WIMBLEDON - Linda Nosková ve Wimbledonu hraje své premiérové semifinále na grandslamu, pokusí se napodobit krajanku Karolínu Muchovou a zkompletovat české finále. Její soupeřkou je ve skvělé formě hrající Marta Kosťuková. Zápas vám nabízíme v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Nosková Linda
Linda Nosková bojuje o wimbledonské finále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Nosková – Kosťuková hraje se 1. set

Nosková je letos na travnatém povrchu ve skvělé formě. Ovládla prestižní pětistovku v Berlíně a parádními výkony se prezentuje i v All-England Clubu. Ve třetím kole odvrátila mečboly obávané soupeřky Sorany Cirsteaové a od té chvíle neztratila ani set a postoupila do premiérového grandslamového semifinále.

O životní finále si zahraje s Kosťukovou, která od březnového turnaje v Miami prohrála jediný zápas. Turnajová devítka je lehkou žebříčkovou favoritkou, s Ukrajinkou však prohrála jediný vzájemný duel letos v Madridu, kde se 13. hráčka světového žebříčku později radovala z největšího titulu.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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Blondie
09.07.2026 17:56
Marta ty šaty, ach... krása!
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Blondie
09.07.2026 17:56
Já jsem emočně úplně vyždímaná XD snad se tady taky napojím :D
Do toho, Lindíku!
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Kuba4Win
09.07.2026 17:56
Někdo stream?
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bardunek666
09.07.2026 17:53
Linduško, trheeeeeej
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:43
Pozor na užívateľa tommr pocas zapasu znevazvazuje hru ceskych hracok a po och vitaznom zápase si ich úspech snaží pripísať na svoju malú hrud
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Kuba4Win
09.07.2026 17:48
Zalez
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:50
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Ajeto
09.07.2026 17:55
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Diabolique
09.07.2026 17:51
tommr PRED ZAPASEM predpovi ze vsichni nasi prohraji a kdykoliv to udela, nasi vyhrajou. Je to tedy i jeho zasluha kdyz vyhrajeme. Bez kvalitniho tommringu nemaji nasi sanci!
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:53
15 rokov bez prestávky na tp hovorí u neho za vsetko
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Ajeto
09.07.2026 17:55
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Ajeto
09.07.2026 17:56
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The_Punisher
09.07.2026 17:52
O co ti jde? Nech tommra prosim napokoji!
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:54
Toxický človek bude lyncovany ako lynčuje on, pravidlá internetových for
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Ajeto
09.07.2026 17:56
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