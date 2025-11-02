ŽIVĚ: Siniaková vstupuje do Turnaje mistryň. S Townsendovou čelí Babosové se Stefaniovou

DNES, 18:00
Aktuality 13
TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29) rozehrají Turnaj mistryň soubojem s maďarsko-brazilským párem Timea Babosová (32), Luisa Stefaniová (28). Jak si světová deblová jednička spolu se svou americkou parťačkou povedou, můžete v podrobné reportáži sledovat na Tenisportálu cca od 19:30.
Profily hráčů (7)
Babos Timea
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Stefani Luisa
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstupují do Turnaje mistryň (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

cca 19:30 Siniaková, Townsendová – Babosová, Stefaniová

Siniaková s Townsendovou společně získaly dva grandslamové tituly, když uspěly v loňském roce ve Wimbledonu, druhý zářez přidaly letos na Australian Open. Blízko byly i ve Flushing Meadows, kde však jejich cestu zastavily ve finále Gabriela Dabrowská s Erin Routliffeovou, které jim budou soupeřkami i na probíhajícím Turnaji mistryň.

Siniaková s Townsendovou se s Babosovou a Stefaniovou potkaly letos už dvakrát, pokaždé se radoval česko-americký pár. Vítězství slavily favoritky v osmifinále French Open, kde zvítězily ve třech setech. Druhý úspěch přidaly ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Obhájkyně titulu Dabrowská s Routliffeovou už za sebou mají úspěšný úvodní duel, když si poradily s ruskou dvojicí Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 6:3, 7:6.

Výsledky Turnaje mistryň v Rijádu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
com
02.11.2025 18:50
Proc tu ma profil Paula Badosa
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:53
Ajo to netuším.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 18:55
Babos - Badosa, to je hned
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:56
Reagovat
com
02.11.2025 18:58
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.11.2025 18:40
Routliffeovovová hrála dneska zoufale. Na UE musela vyhrát nad všema.
Škoda, že proti ní Kačenka nehrála dneska.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 18:41
Pokračuj a možná se přestane přechylovat
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:43
Jj, u některých jmen je to vyloženě výsměch.
Reagovat
GaelM
02.11.2025 19:22
Reagovat
com
02.11.2025 18:11
smilesmile
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 18:22
a která je Kačenka ta zelená nebo ta žlutá???
Reagovat
com
02.11.2025 18:51
Kačenka a její blond hříva
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:22
smile smile smile smile smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist