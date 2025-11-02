ŽIVĚ: Siniaková vstupuje do Turnaje mistryň. S Townsendovou čelí Babosové se Stefaniovou
cca 19:30 Siniaková, Townsendová – Babosová, Stefaniová
Siniaková s Townsendovou společně získaly dva grandslamové tituly, když uspěly v loňském roce ve Wimbledonu, druhý zářez přidaly letos na Australian Open. Blízko byly i ve Flushing Meadows, kde však jejich cestu zastavily ve finále Gabriela Dabrowská s Erin Routliffeovou, které jim budou soupeřkami i na probíhajícím Turnaji mistryň.
Siniaková s Townsendovou se s Babosovou a Stefaniovou potkaly letos už dvakrát, pokaždé se radoval česko-americký pár. Vítězství slavily favoritky v osmifinále French Open, kde zvítězily ve třech setech. Druhý úspěch přidaly ve čtvrtfinále Wimbledonu.
Obhájkyně titulu Dabrowská s Routliffeovou už za sebou mají úspěšný úvodní duel, když si poradily s ruskou dvojicí Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 6:3, 7:6.
Komentáře
Škoda, že proti ní Kačenka nehrála dneska.