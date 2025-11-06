ŽIVĚ: Zápas na pohodu. Siniaková s Townsendovou nastoupí proti ruskému páru

TURNAJ MISTRYŇ - O body i prize money. Ale především o navození té správné pohody před semifinálovým duelem Turnaje mistryň v Rijádu. S těmito cíli mohou Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29) nastupovat do duelu proti ruské dvojici Mirra Andrejevová (18), Dijana Šnajderová (21). Česko-americký pár má jistotu prvního místa ve skupině, jejich soupeřky naopak na turnaji končí. Podrobnou reportáž vám přineseme cca od 18:30 na Tenisportálu.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová mají jisté první místo ve skupině (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Siniaková, Townsendová – Andrejevová, Šnajderová, hraje se 1. set

Lepší průběh Turnaje mistryň si Siniaková s Townsendovou zatím nemohly přát. Už po dvou zápasech mají nejen jistý postup do semifinále, navíc z prvního místa.

Ve svém úvodním vystoupení si poradily s Timeou Babosovou a Luisou Stefaniovou, ve druhém pak s obhájkyněmi titulu Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou. S jistotou tak v pátek narazí v semifinále na rusko-belgickou dvojici Veronika Kuděrmetovová, Elise Mertensová.

S turnajem se naopak ruský pár loučí. Andrejevová se Šnajderovou ztratily oba duely, rozhodující porážku utrpěly od Babosové se Stefaniovou, kdy padly v supertiebreaku 7:10.

Právě maďarsko-brazilský debl postupuje z druhého místa do semifinále. Rozhodlo o tom jeho vítězství nad Dabrowskou s Routliffeovou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
tommr
06.11.2025 18:40
Jen aby to SinTown s tou pohodou moc nepřehnaly. Pořád jde o spoustu bodů a peněz o prestiži ani nemluvě ...
Výhra se určitě nebude rodit lehce protože Rusky do toho dají všechno aby z TM neodjížděly bez jediné výhry ...
