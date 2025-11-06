ŽIVĚ: Zápas na pohodu. Siniaková s Townsendovou nastoupí proti ruskému páru
Siniaková, Townsendová – Andrejevová, Šnajderová, hraje se 1. set
Lepší průběh Turnaje mistryň si Siniaková s Townsendovou zatím nemohly přát. Už po dvou zápasech mají nejen jistý postup do semifinále, navíc z prvního místa.
Ve svém úvodním vystoupení si poradily s Timeou Babosovou a Luisou Stefaniovou, ve druhém pak s obhájkyněmi titulu Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou. S jistotou tak v pátek narazí v semifinále na rusko-belgickou dvojici Veronika Kuděrmetovová, Elise Mertensová.
S turnajem se naopak ruský pár loučí. Andrejevová se Šnajderovou ztratily oba duely, rozhodující porážku utrpěly od Babosové se Stefaniovou, kdy padly v supertiebreaku 7:10.
Právě maďarsko-brazilský debl postupuje z druhého místa do semifinále. Rozhodlo o tom jeho vítězství nad Dabrowskou s Routliffeovou.
Výhra se určitě nebude rodit lehce protože Rusky do toho dají všechno aby z TM neodjížděly bez jediné výhry ...