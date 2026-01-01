Změna pravidel ATP zasáhla Lehečku, Djokoviče i Zvereva: kdo ztratil body?
Do konce sezony 2025 se do oficiálního žebříčku ATP započítávalo 19 turnajů – čtyři grandslamy, osm povinných turnajů Masters 1000 a sedm nejlepších výsledků z dalších akcí, včetně Monte Carla, ATP 500, ATP 250 a Challengerů. Turnaj mistrů se přitom počítal jako bonusová událost, pokud se hráč kvalifikoval.
Od této sezony se do rankingu bude počítat pouze 18 turnajů, přičemž ze čtyř grandslamů a osmi povinných akcí Masters se započítá pouze šest výsledků, všechny grandslamy plus dva nejlepší výsledky z turnajů Masters – spolu s Turnajem mistrů, pokud je relevantní. Hráči z první třicítky se navíc nyní musí zavázat pouze ke čtyřem akcím ATP 500 v sezóně oproti pěti v roce 2025.
Změna pravidel zasáhla sedm hráčů z první desítky. Světová jednička Carlos Alcaraz, dvojka Jannik Sinner a desátý Jack Draper zůstali beze změny. Ostatní přišli o část bodů – trojka Alexander Zverev ztratila 50 bodů, čtvrtý Novak Djokovič 10, pátý Félix Auger-Aliassime 55, šestý Taylor Fritz 50, sedmý Alex de Minaur 55, osmý Lorenzo Musetti 50 a devátý Ben Shelton 10 bodů.
Nižší patra žebříčku pocítila změnu ještě výrazněji. Jiří Lehečka klesl o 10 bodů a propadl na 18. místo, zatímco Karen Chačanov se posunul na 17. příčku. Luciano Darderi a Tallon Griekspoor si vyměnili pozice na 25. a 26. místě.
Mimo první třicítku došlo k zajímavým posunům – Jaume Munar postoupil na 33. místo a Corentin Moutet na 34., zatímco Brandon Nakashima a Stefanos Tsitsipas klesli na 35. a 36. místo. Oba tak nyní budou muset bojovat o nasazení na Australian Open. Nejvíce zasaženým hráčem je Pablo Carreño, který spadl ze 89. na 93. místo.
Změna pravidel žebříčku tak na začátku nové sezony zamíchala kartami, přičemž některé hvězdy budou muset znovu obhajovat své pozice, aby si udržely výhodné nasazení na grandslamech a dalších klíčových turnajích.
Kondiční trenérské eso Panichi: Tenista musí být jako desetibojař, vyčnívají dva hráči
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
6+12???
započítají se všechny hlavní
4+8+6