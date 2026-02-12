Zmrtvýchvstání šampionky? Ostapenková zastavila senzační přemožitelku Gauffové

DNES, 15:41
WTA DAUHÁ - Jelena Ostapenková (28) si nemohla načasovat formu lépe. Bývalá světová pětka po dlouhé a extrémní krizi ožila na oblíbeném turnaji WTA 1000 v Dauhá a dál živí šanci na obhajobu loňského finále. Lotyška ve čtvrtek po setech 7:5, 6:4 zastavila senzační jízdu Elisabetty Cocciarettové (25), která vyřadila mimo jiné pátou hráčku pořadí Coco Gauffovou.
Ostapenková – Cocciarettová 7:5, 6:4

Do Dauhá dorazila Ostapenková v naprosto katastrofální formě. Od loňského Wimbledonu měla na kontě jen čtyři výhry. Ano, čtete dobře. Bývalá světová pětka však ve svém oblíbeném dějišti ožila a restart si nemohla načasovat lépe. Místo hrozby výrazného žebříčkového propadu se totiž díky postupu do semifinále udrží v nejlepší třicítce.

Rozhodlo o tom dnešní vítězství nad Cocciarettovou, která na turnaji vyřadila mimo jiné aktuální světovou pětku Gauffovou a prošla coby lucky loser až do svého největšího čtvrtfinále v kariéře.

Ostapenková měla na kurtu očekávanou převahu, nicméně postup si dost komplikovala. V úvodní sadě vedla už 5:2 se dvěma brejky v zádech a náskok ztratila. Následně musela odvracet dva brejkboly a potřebovala čtyři setboly. Ani ve druhém dějství si nedokázala pohlídat vedení, avšak od stavu 4:4 získala dva gamy po sobě a po 101 minutách se mohla radovat.

Pro Ostapenkovou je Qatar Open jedním z nejúspěšnějších turnajů v kalendáři. Do čtvrtfinále se v tomto dějišti i díky skalpu světové desítky Jekatěriny Alexandrovové probila už počtvrté a opět ho zvládla.

Maximem bývalé šampionky French Open v katarské metropoli je finále z let 2016 a 2025. Titul však v ani jednom případě nezískala.

Další soupeřkou nevyzpytatelné Lotyšky, která je se svou agresivní hrou schopná porazit kohokoli na tour, bude čerstvá vítězka Australian Open Jelena Rybakinová, nebo kanadská kometa Victoria Mboková.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Přidat komentář
pantera1
12.02.2026 16:41
Ale pozor, řecká kulturistka komplikuje Igušce hladký postup a bere jí fiftýny, ta je hodně drzá .
Reagovat
pantera1
12.02.2026 17:05
Jak Sakkarku nemusím,tak jí fandím a zasloužila by si vyhrát .
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 17:35
Hrá parádne, nech postúpi
Reagovat
PTP
12.02.2026 15:45
A teď na Igušku!
Reagovat
pantera1
12.02.2026 16:00
To by bylo po sedmé adie, ne?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.02.2026 16:01
Můžou se ale potkat až ve finále.
Reagovat
com
12.02.2026 16:10
Samej zombík tady.. nejak se to rozmohlo slovo zmrtvychvstani smilesmile
Reagovat

