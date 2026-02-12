Zmrtvýchvstání šampionky? Ostapenková zastavila senzační přemožitelku Gauffové
Ostapenková – Cocciarettová 7:5, 6:4
Do Dauhá dorazila Ostapenková v naprosto katastrofální formě. Od loňského Wimbledonu měla na kontě jen čtyři výhry. Ano, čtete dobře. Bývalá světová pětka však ve svém oblíbeném dějišti ožila a restart si nemohla načasovat lépe. Místo hrozby výrazného žebříčkového propadu se totiž díky postupu do semifinále udrží v nejlepší třicítce.
Rozhodlo o tom dnešní vítězství nad Cocciarettovou, která na turnaji vyřadila mimo jiné aktuální světovou pětku Gauffovou a prošla coby lucky loser až do svého největšího čtvrtfinále v kariéře.
Ostapenková měla na kurtu očekávanou převahu, nicméně postup si dost komplikovala. V úvodní sadě vedla už 5:2 se dvěma brejky v zádech a náskok ztratila. Následně musela odvracet dva brejkboly a potřebovala čtyři setboly. Ani ve druhém dějství si nedokázala pohlídat vedení, avšak od stavu 4:4 získala dva gamy po sobě a po 101 minutách se mohla radovat.
Pro Ostapenkovou je Qatar Open jedním z nejúspěšnějších turnajů v kalendáři. Do čtvrtfinále se v tomto dějišti i díky skalpu světové desítky Jekatěriny Alexandrovové probila už počtvrté a opět ho zvládla.
Maximem bývalé šampionky French Open v katarské metropoli je finále z let 2016 a 2025. Titul však v ani jednom případě nezískala.
Další soupeřkou nevyzpytatelné Lotyšky, která je se svou agresivní hrou schopná porazit kohokoli na tour, bude čerstvá vítězka Australian Open Jelena Rybakinová, nebo kanadská kometa Victoria Mboková.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá | Denní preview
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře