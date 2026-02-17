Zranění, skreče, odstoupení, ztráta formy. Dubaj se pro české tenistky stala noční můrou
Důvodů k optimismu před začátkem turnaje v Dubaji byla celá řada. V hlavní soutěži se mělo s jistotou objevit šest českých tenistek včetně šampionky z Abú Zabí Bejlek a čerstvé vítězky tisícovky z Dauhá Karolíny Muchové.
Na sedmičku zástupkyň pak měla české řady rozšířit přes kvalifikační boje Tereza Valentová. Alespoň tak by to bylo podle ideálního scénáře… Právě talentovaná Češka však jako by předznamenala budoucí události. Svůj první kvalifikační zápas s Australankou Kimberly Birrellovou za stavu 0:5 ve třetím setu skrečovala. A to byl teprve začátek.
Ještě před úvodním zápasem se z turnaje odhlásila po spanilé jízdě za titulem v Dauhá vyčerpaná Muchová, v prvním kole pak skončila cesta Kateřiny Siniakové na Španělce Paule Badosaové i Marie Bouzkové, která marně hledala zbraň na Elise Mertensovou.
Ze šestice Češek tak postoupily do druhého kola Bejlek, Barbora Krejčíková a Linda Nosková. Překvapivou a v životní formě hrající šampionku z Abú Zabí však do boje o osmifinále s Belindou Bencicovou nepustilo zranění břišních svalů, do svého duelu s Amandou Anisimovovou kvůli problémům se stehnem nemohla zasáhnout ani Krejčíková.
Jedinou šanci bojovat na kurtu o postup tak dostala Linda Nosková. Vsetínská rodačka se ale potýká v úvodu sezony s nestálou formou. Už v prvním kole musela o postup hodně bojovat s Američankou Ann Liovou. Na loučící se a výborně hrající Rumunku Soranu Cîrsteaovou už nestačila a po porážce 1:6, 4:6 definitivně zatáhla za českou účastí v Dubaji ve dvouhře oponu.
Podtrženo, sečteno. Budeme-li počítat Valentovou, ze sedmi českých tenistek ve Spojených arabských emirátech čtyři kvůli zranění nebo únavě buď utkání vzdaly, nebo do něj vůbec nenastoupily. Další dvě, Bouzková se Siniakovou, narazily na kvalitativně lepší soupeřky, Nosková svou formu zatím hledá. Dubaj českým hráčkám nevyšla, co ukážou blížící se megapodniky v Indian Wells a Miami?
Navíc by se k tomu dala připočítat i odstoupení Karolíny Plíškové a Markéty Vondroušové ještě před začátkem turnaje ...