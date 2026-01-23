Zrodila se hvězda? Bartůňková měla plán. Musí si nějak vydobýt respekt, říká její trenér
Bartůňková navenek vypadá jako plaché děvče, řekli byste o ní, že je introvert. Ve světě velkého tenisu opravdu patří mezi ty zatím neznámé, vždyť v Austrálii hraje svůj první velký turnaj.
S příchodem na kurt se ale vše mění. Z dívky s nevinným výrazem se stává agresivní tenisová šelma, která jde po kořisti. Celkem 40 vítězných zakončení proti hráčce TOP 10, spousta sebevědomých přechodů na síť, i gesta, kterými provokuje publikum. Austrálie Bartůňkové tleská.
A její trenér Petr Vaníček je za to rád. "Je potřeba si nějakým způsobem začít vydobývat respekt a je skvělé, že se do povědomí dostává právě takhle. Je to pro ni nesmírně důležité," vypráví v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.
Vidíte Nikolu poprvé na grandslamu. Jste překvapený, jak suverénně a sebevedomě v tom světě stále ještě zkušenějších soupeřek vystupuje?
"Ono to má samozřejmě nějaký vývoj. Jak její hra, tak i to chování a vystupování. Niki s Bencicovou byla úplně jiná, než Niki v prvním kole kvalifikace. Ona je velmi učenlivá, dokáže nasávat atmosféru i ty herní momenty a vlastně se zlepšuje zápas od zápasu. Působí stále více sebevědoměji, cítí se na těch kurtech dobře. Takže myslím, že to je v rámci grandslamu součást nějakého procesu."
Navenek působí nevýrazně, na kurtu se z ní ale stává predátor, který si navíc umí naprosto nekompromisně získat publikum. Překvapuje vás to?
"Možná Nikolu znám víc než běžný divák. Ona je všeobecně neskutečně soutěživý člověk, ať už je to v tenise nebo i jiných sportech. Ve fotbale, v čemkoliv. Takže to, že se dokáže do hry vcítit a dokáže tu atmosféru zápasu nasát a zblbnout i sama sebe a vlastně pak tím pádem i ty lidi okolo, mě nepřekvapuje. Samozřejmě, že se to stane na show-kurtu, jako se to stalo s Belindou Bencicovou, a na jejím prvním grandslamu, je trošku třešinka na dortu. Ale všeobecně je opravdu ta její povaha tímhle způsobem zdravá."
Před zápasem s Bencicovou říkala, že má plán. Prozradíte, v čem spočíval? A bylo to na kurtu opravdu vidět?
"Ten plán byl v zásadě jednoduchý. Šlo o to nepustit Belindu do její hry, snažit se jí brát čas. Prostě ji zaskočit tím, čím ona ty své soupeřky poráží: tedy tlačit se dopředu, být aktivní, agresivní a hrát trošku i třeba na riziko. Také bylo v plánu výměny hodně variovat, aby nemohla předvídat, jaký úder přijde. A to se opravdu podařilo. Pokud by v tom úspěšná nebyla, tak by ji zřejmě porazit nemohla. Plán splnila Nikola naprosto famózně."
Kterou herní činnost u své svěřenkyně považujete za nejlepší či nejdůležitější?
"Asi tu její chuť chodit dopředu, hrát voleje. Prostě to přesvědčení sama rozhodovat výměny. Protože to její agresivní pojetí, to že umí sama tvořit hru, ať už kraťasama, winnerama nebo přechodem na síť, je něco, co z ní dělá rozdílovou hráčku."
Dvakrát prohrála sadu poměrem 0:6 a stejně zápas zase získala pro sebe. Byl jste v těch momentech nervózní, že už se nezvedne? Nebo je to nyní i faktor, o který se může opřít? Nyní ví, že se dá zápas vyhrát i z takového šíleného vývoje…
"Asi nešlo o nervozitu. Byla to spíš otázka toho, jak moc už je Nikola unavená. Těch zápasů už odehrála pět a to se na ní pochopitelně podepisuje. A samozřejmě se i trošku ukazuje, že pokud na této úrovni člověk malinko poleví nebo nehraje tu svou stoprocentní hru, tak se věci rychle mění."
Postup do třetího kola je možná nad původní plán. Jak nyní přemýšlíte o dalším průběhu turnaje? V cestě stojí Elise Mertensová…
"Přemýšlíme o tom úplně stejně jako na začátku. Bude to prostě zápas jako každý jiný. Ty soupeřky jsou velmi vyrovnané, ať je to první kolo kvalifikace nebo třetí kolo hlavní soutěže, v tom se nesmí dělat žádný rozdíl. Prostě jedeme dál. Že to naposledy byla Bencicová ve druhém kole grandslamu je super, ale je to prostě jen další vítězství. Mertensová je prostě jen další zápas a jde se do toho naplno. Snažíme se Nikolu na to co nejlépe připravit a uvidíme, jak to dopadne."
Bude to už šestý zápas v řadě. Vnímáte, že u hráčky, která musela projít kvalifikací, může přijít únava dřív než u těch, které začaly až v prvním kole?
"Samozřejmě může, ale ono se na druhou stranu na tom obláčku úspěchu pluje docela dobře. Takže uvidíme, co ten zápas přinese. Bude to těžký duel se zkušenou soupeřkou. Pro Nikolu to bude další krok tím vysněným tenisovým světem. Myslím, že fyzicky je připravena dostatečně dobře, aby to zvládla. Tuším, že se pravděpodobně bude hrát přes den, na night session asi dostane přednost jiný zápas. Takže podmínky budou těžké. V sobotu má být mimořádné vedro, to znamená, že to bude daleko náročnější. Máme zprávy, že právě kvůli těm extrémním teplotám mají zápasy začít dokonce o půl hodiny dřív."
Pro mnohé je Nikola úplně nová hráčka ve velkém tenisovém světě. Jaké jste zaznamenali na ten její úspěch reakce?
"Ono těch reakcí a gratulací bylo opravdu strašně moc, ale to asi k tomu nějak patří. Lidé si prostě po takovém zápase začnou všímat. Myslím, že Nikola začíná být braná jako rovnocenná soupeřka i pro ty nejlepší. Ale to je pak i závazek. Musí počítat s tím, že si na ni začnou v budoucnu dávat také větší pozor a to bude znamenat trochu větší tlak."
