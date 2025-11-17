Absence Alcaraze? Příjemné, ale soustředím se sám na sebe, má jasno Lehečka
Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz se Španělům omluvil kvůli zranění stehenního svalu. Přivodil si ho v nedělním finálovém utkání Turnaje mistrů, v němž prohrál s Italem Jannikem Sinnerem.
"Ta zpráva je rozhodně příjemná. Bral jsem to tak, jak to přišlo. Nějaké zprávy jsme trošičku měli a některé lidi to asi napadlo, když se dívali na finále Turnaje mistrů. Ale pro mě, dokud to tu nebylo potvrzené vrchním rozhodčím, to moc nedávalo informační smysl," uvedl Lehečka.
Poté, co během dne potvrdil absenci i samotný Alcaraz, snažil se český tenista zůstat nohama na zemi. "I když se tahle informace potvrdila, tak si nemyslím, že pro nás to bude úplně změna. Ta zpráva je rozhodně příjemná. Samozřejmě víme, že španělský tým je bez Alcaraze slabší, rozdíl tam je, ale pořád je to Davis Cup a pořád mají velice kvalitní tým," uvedl čtyřiadvacetiletý hráč z Kněžmostu.
Při absenci vítěze letošního Roland Garros a US Open Alcaraze bude španělskou jedničkou Jaume Munar. S aktuálně 36. hráčem světa Lehečka hrál dvakrát, oba loňské zápasy vyhrál. Nominaci zveřejní kapitáni obou týmů hodinu před úvodní dvouhrou, která začne ve čtvrtek v 10:00.
Cítím se skvěle, říká zdravý Menšík před Davis Cupem. Španěly nepodceňuje
"Rozdíl tam samozřejmě je. Alcaraz je světová superstar, která ten tenis umí náramně. Zažil jsem to letos třikrát na vlastní kůži. S Munarem jsem už taky hrál. Myslím, že pro náš tým to bude taky trochu změna. Budeme se muset takticky připravit na jiného hráče. Počítali jsme s tím, že to může nastat. Pro mě bude hlavní se soustředit sám na sebe a hrát svou hru," řekl Lehečka.
Vedle Munara jsou ve španělském týmu ještě Pablo Carreňo (89.), Pedro Martínez (95.) a deblista Marcel Granollers. "Munar a ostatní mají tento rok dobrou formu. Pro nás je ale pořád hlavní, abychom se udrželi v dobré formě a předvedli naprosté maximum. Proto tady jsme. Ve výsledku je potom jedno, kdo stojí na druhé straně kurtu," uvedl Lehečka.
Čtvrtfinalista letošního US Open Lehečka přicestoval do Boloni v minulých dnech. Naposledy hrál na konci října v Paříži, kde prohrál hned v 1. kole s Monačanem Valentinem Vacherotem 1:6, 3:6. Volno poté využil k odpočinku a přípravě.
Berdych se těší na obnovení rivality a reagoval i na odhlášení Alcaraze. Nic nám to negarantuje
"Cítím se dobře. Předtím, než jsme letěli sem do Boloni, jsem udělal dobrý přípravný blok, kde jsme dělali i kondici. Snažil jsem se připravit hlavně po fyzické stránce, protože jsem měl po posledním turnaji lehkou pauzu. Tady se snažíme všechno doladit hlavně tenisově a zvyknout si co nejvíce na podmínky. Všichni se modlíme, ať všichni z našeho týmu takhle vydrží. Je to pak i dobré pro kapitána, když pracuje se stoprocentně zdravým týmem a nemá žádné marody," řekl Lehečka.
Během pauzy absolvoval i vyšetření u doktorů. "Bylo to spíš takové organizační, ale potom jsem se osm devět dní před odjezdem zase začal naplno dostávat do tréninku, abych se co nejlépe připravil na odjezd. Abych byl po fyzické stránce schopný naběhat všechny ty objemy a cítil se dobře. To jsme naplánovali dobře a vyšlo to fajn. Teď už si začínáme co nejlépe tenisově zvykat a snažíme se adaptovat na ty podmínky, které nás tady čekají," doplnil Lehečka.
Rána pro Španěly! Alcarazovo zranění je vážnější a nebude hrát Davis Cup, Češi budou favoriti
