Bude senzace? Šwiateková vyzve neoblíbenou soupeřku, Sabalenková to může mít ještě těžší

V neděli se rozehraje osmifinálová fáze letošního French Open. Úřadující šampionka Iga Šwiateková (24) nastoupí proti Jeleně Rybakinové, se kterou nemá pozitivní vzájemnou bilanci, a možná ještě těžší výzvě bude čelit světová jednička Aryna Sabalenková (27) proti Amandě Anisimovové. Šlágr obstarají Lorenzo Musetti s Holgerem Runem a podle mnohých se jedná o předčasné čtvrtfinále. V akci budou i obhájce titulu Carlos Alcaraz a loňská finalistka Jasmine Paoliniová.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 1. 6.

Osmifinále žen

Paoliniová (4-It.) - Svitolinová (13-Ukr.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

Šwiateková (5-Pol.) - Rybakinová (12-Kaz.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Samsonovová (19-) - Qinwen Zheng (8-Čína) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)

Sabalenková (1-) - Anisimovová (16-USA) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)



Osmifinále mužů

Paul (12-USA) - Popyrin (25-Austr.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Alcaraz (2-Šp.) - Shelton (13-USA) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)

Tiafoe (15-USA) - Altmaier (Něm.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Musetti (8-It.) - Rune (10-Dán.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Paoliniová – Svitolinová | 11:00 SELČ

Jasmine Paoliniová si ve třetím kole poradila snadno 6:4, 6:1 s lucky loserem Julijí Starodubcevovou a protáhla svou aktuální neporazitelnost už na devět utkání. Co se ztracených gamů týče, tak se jedná o její nejsnadnější vítězství v rámci letošního French Open. V úvodním kole potřebovala tři sety proti Yue Yuan a pak přehrála Ajlu Tomljanovicovou.

Devětadvacetiletá Italka přijela po skvělém tažení na domácí půdě v Římě, kde v šesti zápasech ztratila jediný set, porazila mimo jiné Coco Gauffovou a Jelenu Ostapenkovou a získala svůj druhý titul z prestižních tisícovek. Výborně se tak naladila na obhajobu šokujících finále na French Open a ve Wimbledonu.

Dál než do druhého kola se na French Open poprvé podívala až v loňském ročníku, během něhož přežila tři třísetové bitvy v řadě a padla až ve finále s Igou Šwiatekovou. Nyní ji čeká páté kariérní osmifinále na grandslamech (bilance 2:2), všechna čtyři předchozí zaregistrovala v loňském roce.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport / Enetpulse)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím (triumf)

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 13:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:2 (kariérní 19:34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paoliniová – French Open

Kariérní bilance: 12:6

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (triumf)

Cesta turnajem: Yue Yuan (6:1, 4:6, 6:3), Tomljanovicová (6:3, 6:3), Starodubcevová (6:4, 6:1)

Elina Svitolinová sice postoupila do osmifinále probíhajícího French Open bez ztráty setu, nicméně v posledních dvou duelech odehrála dohromady tři tie-breaky. Potíže měla hlavně v posledním zápase s Bernarou Peraovou, Američanku udolala 7:6, 7:6 až po dvou hodinách a tři čtvrtě. Obě aktérky v utkání čtyřikrát zaváhaly na servisu.

Navíc strávila na kurtu skoro dvě hodiny ve druhém kole proti další outsiderce Anně Bondárové, proti které musela likvidovat manko 0:2 ve druhé sadě (7:6, 7:5). Třicetiletá Ukrajinka každopádně vylepšila svou skvělou letošní antukovou bilanci na 17:2. Ta zahrnuje triumf ve francouzském Rouenu a minimálně čtvrtfinále v Madridu a Římě.

Ve čtvrtfinále French Open byla poprvé o několik let dříve, než Paoliniová vůbec na tomto turnaji debutovala. Na kontě má 12 grandslamových čtvrtfinále, to poslední zaznamenala na letošním Australian Open a třetinu z postupů mezi nejlepší osmičku slavila tady v areálu Rolanda Garrose.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)

Bilance: 28:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 15:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 41:55)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 12:7)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Svitolinová – French Open

Kariérní bilance: 32:11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017, 2020, 2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 4:2

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sönmezová (6:1, 6:1), Bondárová (7:6, 7:5), Peraová (7:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Svitolinová vede 1:0. Také jejich druhý souboj se uskuteční na letošním grandslamu, bývalá světová trojka měla navrch 2:6, 6:4, 6:0 ve třetím kole na lednovém Australian Open. Obě aktérky předvádí v průběhu antukového jara výborný tenis a dá se očekávat další třísetová bitva. Šance jsou naprosto vyrovnané.

Šwiateková – Rybakinová | 12:30 SELČ

Iga Šwiateková měla ve třetím kole nečekané potíže s výraznou outsiderkou Jaqueline Cristianovou. Ve druhé sadě čelila celkem šesti brejkbolovým hrozbám, ovšem všechny odvrátila a vzdorující Rumunku nakonec přehrála 6:2, 7:5. Stále tak neztratila set, v úvodních dvou kolech si poradila s Rebeccou Šramkovou a Emmou Raducanuovou.

Bývalá světová jednička a momentálně až pátá nejlepší hráčka žebříčku už rok předvádí slabší formu, než na kterou jsme u ní zvyklí. Na jakoukoli finálovou účast čeká od loňského French Open, přestože po něm zaznamenala 10 minimálně čtvrtfinálových účastí, včetně úvodních sedmi turnajů v probíhající sezoně.

Čtyřiadvacetiletá Polka by mohla krizi zlomit na French Open, kde vyhrála čtyři z posledních pěti ročníků a loni dokonala famózní hattrick. Na antukovém grandslamu vyhrála už 24 zápasů po sobě a mohla by jako první hráčka v otevřené éře tenisu ovládnout tento turnaj počtvrté v řadě.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší letošní výsledky: Madrid, Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Letošní bilance: 30:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 7:5 (kariérní 84:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 10:7)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Šwiateková – French Open

Kariérní bilance: 38:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 5:1

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Šramková (6:3, 6:3), Raducanuová (6:1, 6:2), Cristianová (6:2, 7:5)

Jelena Rybakinová narazila ve třetím kole na svou první nasazenou soupeřku a paradoxně ztratila méně gamů než v předchozích dvou zápasech. Pětadvacetiletá Kazachstánka deklasovala 6:2, 6:2 šampionku ročníku 2017 Jelenu Ostapenkovou. V utkání jen jednou zaváhala na servisu a Lotyšku porazila počtvrté v řadě.

Na francouzských antukových dvorcích zvládla posledních sedm duelů. Do Paříže dorazila po triumfu ve Štrasburku, kde získala čtvrtý antukový titul. Tři z těchto zápasů vyhrála až v rozhodující sadě, konkrétně s Beatriz Haddadovou Maiaovou a Ljudmilou Samsonovovou ve Štrasburku a Juliou Rieraovou na French Open.

Bývalá wimbledonská šampionka rozhodně nemá na French Open tak dobrou historii jako Šwiateková. Jejím maximem je čtvrtfinálová účast z roku 2021 a loňska. Na druhou stranu odehrála dva z posledních tří soubojů s hráčkami TOP 5 na antuce právě proti Šwiatekové a porazila ji předloni v Římě (skreč) i loni ve Stuttgartu.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (triumf)

Bilance: 26:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 21:23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 6:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Rybakinová – French Open

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo), Štrasburk (triumf)

Cesta turnajem: Rieraová (6:1, 4:6, 6:4), Jovicová (6:3, 6:3), (21) Ostapenková (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: 4:4. Rybakinová vyhrála čtyři z úvodních šesti střetnutí a na antuce to má se Šwiatekovou 2:0. Polská hvězda vzájemnou bilanci srovnala po dvousetových výhrách v letošní sezoně v týmovém United Cupu a na tisícovce v Dauhá. Šwiateková je favoritkou na postup, nicméně Rybakinová rozhodně není její oblíbenou soupeřkou.

Samsonovová – Zheng | 13:00 SELČ

Ljudmila Samsonovová prošla do druhého týdne French Open poprvé v kariéře a dokázala to bez ztráty jediného setu. Šestadvacetiletá Ruska přežila v úvodním kole tie-break proti antukové specialistce Majar Šarífové a pak o něco přesvědčivěji porazila kvalifikantku Leyre Romerovou i Dajanu Jastremskou.

Před startem letošního ročníku vyhrála na French Open jen tři zápasy hlavní soutěže a jejím maximem byla loňská účast ve třetím kole. Teď ovšem v Paříži vyrovnala své grandslamové maximum, přes osmifinále se nedokázala dostat ve Wimbledonu 2021 ani na US Open 2022 a 2024, dokonce v těchto třech duelech neuhrála set.

Od březnového Miami po květnový Řím zaregistrovala dohromady jen jedno vítězství, nicméně před cestou do Paříže se rozjela. Na poslední generálce ve Štrasburku přehrála Lindu Noskovou, Paulu Badosaovou a Danielle Collinsovou a ve finále byla jediný set od skalpu Jeleny Rybakinové.

Vizitka Ljudmily Samsonovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Samsonovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (finále)

Bilance: 17:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 9:15)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Samsonovová – French Open

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (2. kolo), Štrasburk (finále)

Cesta turnajem: Šarífová (7:6, 6:2), Romerová (6:3, 6:3), Jastremská (6:2, 6:3)

Qinwen Zheng zatím nepotkala na letošním French Open žádnou výraznější hrozbu. Aktuální světová sedmička si tak bez ztráty setu poradila s bývalou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou, Emilianou Arangovou i kvalifikantkou a letošní senzací Victoriou Mbokovou. Žádné ze soupeřek nepovolila více než sedm gamů.

Dvaadvacetiletá Číňanka vyrovnala své maximum na French Open, v jediném předchozím osmifinále v roce 2022 nestačila na Igu Šwiatekovou. Celkově má v této fázi grandslamových podniků úspěšnost 3:1, do čtvrtfinále se podívala v posledních dvou letech na US Open a také loni na Australian Open (finále).

Pokud v neděli uspěje, tak už ve třetí sezoně po sobě zaznamená dvouciferný počet výher na antuce. V posledních letech zapsala na evropské antuce několik úspěchů, třeba triumfy v Palermu (2023-24) a také senzační loňské zlato na olympijském turnaji právě v areálu Rolanda Garrose. K tomu můžeme přidat nedávné semifinále v Římě.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport / Enetpulse)

Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 16:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:3 (kariérní 23:31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Zheng – French Open

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Pavljučenkovová (6:4, 6:3), Arangová (6:2, 6:3), Mboková (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Samsonovová vede 3:2. Naposledy se potkaly v sezoně 2023, kdy sehrály tři souboje na tvrdých površích. Zheng vyhrála jediné předchozí střetnutí na antuce, které se uskutečnilo v roce 2021 v úvodním kole v italském Palermu (6:3, 6:2) a půjde do tohoto utkání jako velká favoritka.

Sabalenková – Anisimovová | 14:30 SELČ

Aryna Sabalenková dohromady prohrála pouhých 10 gamů a třetím rokem po sobě postoupila do osmifinále French Open. Po demolici Kamilly Rachimovové (6:1, 6:0) přehrála 6:3, 6:1 Jil Teichmannovou a 6:2, 6:3 nebezpečnou Olgu Danilovičovou. Svou vynikající letošní bilanci vylepšila na 37:6 (na antuce 14:2).

Světová jednička zapsala v letošní sezoně už celkem šest finále, z toho třikrát triumfovala. V takové formě si určitě dělá zálusk na premiérový triumf na French Open, kde byla v posledních dvou ročnících minimálně ve čtvrtfinále a má v osmifinále bilanci 2:0. Jejím maximem je předloňská semifinálová účast.

Sedmadvacetiletá Běloruska zvládla 11 z posledních 12 osmifinále na grandslamech, včetně posledních devíti. Od začátku předloňského roku posbírala pět finále na podnicích velké čtyřky, všechna na betonech. O titul si zahrála také na letošním Australian Open, nicméně hattrick v Melbourne Parku nedokonala.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší letošní výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Madrid (triumf); Stuttgart (finále)

Letošní bilance: 37:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 14:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 11:3 (kariérní 91:54)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 11:3)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – French Open

Kariérní bilance: 19:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Madrid (triumf), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:1, 6:0), Teichmannová (6:3, 6:1), Danilovičová (6:2, 6:3)

Amanda Anisimovová stejně jako Sabalenková prošla do druhého týdne bez ztráty setu, nicméně měla mnohem víc práce než její příští soupeřka. Hlavně ve třetím kole, v němž likvidovala manko brejku v úvodním dějství a čelila nasazené dvaadvacítce Claře Tausonové. Talentovanou Dánku přetlačila 7:6, 6:4.

Třiadvacetiletá Američanka neprožívá stabilní sezonu a už pětkrát ztroskotala hned na úvodní soupeřce, včetně velkých antukových generálek v Madridu a Římě. Ovšem i tak má pevnou pozici v TOP 20 žebříčku, ve které v úvodních měsících roku debutovala. A to hlavně díky šokujícímu triumfu na tisícovce v Dauhá.

Také aktuální světová šestnáctka má solidní historii na French Open. V osmifinále tohoto turnaje disponuje poloviční úspěšnost 1:1 a celkově na grandslamech má v této fázi bilanci 2:4. Právě v tomto dějišti zapsala své jediné dosavadní grandslamové semifinále, a to coby teenagerka v roce 2019.

Vizitka Amandy Anisimovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Anisimovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (semifinále)

Bilance: 19:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 10:23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Anisimovová – French Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (2. kolo), 125k Paříž (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6:3, 4:1 skreč), Golubicová (6:0, 6:2), (22) Tausonová (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Anisimovová vede 5:2 a vyhrála tři ze čtyř soubojů na antukových dvorcích. Američanka se v posledním střetnutí loni v srpnu ve čtvrtfinále tisícovky v Torontu nenechala zastrašit skvělou formou Sabalenkové, porazila ji 6:4, 6:2 a oplatila jí porážku z Australian Open 2024. Sabalenková je i tentokrát jasnou favoritkou.

Paul – Popyrin | 11:00 SELČ

Tommy Paul se letos jen chvíli pohyboval v TOP 10 žebříčku, nicméně kvalitu takto vysoko postavených hráčů má už celkem dlouho. Osmadvacetiletý Američan prostě umí vyhrávat zápasy, přestože třeba není stoprocentně fit nebo předvádí slabší výkonnost. A tato schopnost se odráží i v jeho výsledcích na probíhajícím French Open.

Už ve druhém kole proti Mártonovi Fucsovicsovi byl na pokraji vyřazení, dokonce returnoval na setrvání v zápase. A pak navzdory zdravotnímu problému zvládl další pětisetovou bitvu, tentokrát s mnohem nebezpečnějším Karenem Chačanovem. Pokračuje tak v letošním trendu. V tomto roce vyhrává utkání, v nichž se to od něj očekává, přestože nemá nejlepší formu. Výsledkem je velmi solidní bilance 24:8 a neustálý pohyb okolo hranice TOP 10.

V roce 2015 ovládl v areálu Rolanda Garrose juniorku a čekalo se, že mezi profesionály se na tomto turnaji prosadí mnohem rychleji. Ovšem až v letošním ročníku poprvé prošel do osmifinále, čímž zkompletoval účasti ve druhém týdnu všech čtyř grandslamů. V osmifinálové fázi podniků velké čtyřky má poloviční úspěšnost 3:3.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport / Enetpulse)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Houston, Dallas, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Houston (semifinále)

Bilance: 24:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 11:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 4:6 (kariérní 43:67)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Paul – French Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Moller (6:7, 6:2, 6:3, 6:1), Fucsovics (4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4), (24) Chačanov (6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3)

Alexei Popyrin se v úvodních měsících sezony i kvůli neideální kondici trápil na tvrdých površích. Po přechodu na antukové dvorce se ovšem zlepšil a potvrzením je i aktuální ročník French Open. Do druhého týdne postoupil i díky velmi příznivému losu, vyhnul se například dvojnásobnému finalistovi Casperovi Ruudovi.

Pětadvacetiletý Australan si vylepšil své maximum na dospělém French Open, kde stejně jako Paul v minulosti vyhrál chlapeckou dvouhru. Mezi profesionály si ovšem v tomto dějišti vedl ještě hůř než Američan, jelikož tady před startem letošního ročníku vyhrál jen jeden ze sedmi zápasů.

Za sebou má zatím jen jedno osmifinále na grandslamech. Na loňském US Open si ve třetím kole vyšlápl na Novaka Djokoviče a pak přišlo zklamání v podobě porážky s Američanem Francesem Tiafoem. Se zástupci Spojených států má potíže celou kariéru, což dokládá negativní bilance 21:24.

Vizitka Alexeie Popyrina. (@ Livesport / Enetpulse)

Popyrin – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Monte Carlo (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Monte Carlo (čtvrtfinále)

Bilance: 11:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 9:5

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:2 (kariérní 21:32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Popyrin – French Open

Kariérní bilance: 4:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Ženeva (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Nišioka (7:5, 6:4, 1:2 skreč), Tabilo (7:5, 6:3, 6:4), Borges (6:4, 7:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Paul vede 3:1. Američan není stoprocentně fit a Popyrin je se svým nejlepším tenisem hrozbou pro kohokoli na tour, dokonce loni předvedl sérii šesti vyhraných soubojů s hráči TOP 20. Paulovi by ale k postupu mohla pomoct schopnost vyhrávat, i když se mu tolik nedaří. Proti Popyrinovi nastoupí jako mírný favorit.

Alcaraz – Shelton | 14:00 SELČ

Carlos Alcaraz už ve druhém zápase po sobě předvedl výpadek koncentrace, kterým si zbytečně zkomplikoval postup. Pokud chce někdy sesadit z postu světového jedničky rivala Jannika Sinnera, tak bude muset na tomto negativním aspektu hry zapracovat. Ve druhém kole ztratil set s Fábiánem Marozsánem a ještě větší potíže měl v následujícím kole s výrazným outsiderem Damirem Džumhurem, v němž nebyl daleko od nutnosti absolvovat rozhodující pátou sadu.

Dvaadvacetiletý Španěl sice nebyl v posledních dvou utkáních stoprocentně přesvědčivý, nicméně pořád je největším favoritem turnaje. V minulosti totiž ukázal, že proti nejlepším hráčům na světě včetně Sinnera se dokáže výpadkům koncentrace naopak vyhnout. Navíc je v poslední době nejúspěšnějším tenistou na antuce. V přípravě na letošní French Open dominoval a prohrál pouze s Holgerem Runem ve finále v Barceloně, kde nebyl stoprocentně fit.

Obhájce titulu nastoupí k dalšímu duelu s fenomenální bilancí 10:1 v osmifinále grandslamů. Jediný nezdar utrpěl proti Sinnerovi ve Wimbledonu 2022 a tehdy ještě neměl tolik zkušeností s travnatým povrchem. Konkrétně na French Open je stoprocentní (3:0) a v předchozích letech každým dalším startem vylepšil své zdejší maximum.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší letošní výsledky: Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím, Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Letošní bilance: 33:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 18:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 10:3 (kariérní 74:34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 10:1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 21:3

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 3:0

Generálka: Řím (triumf)

Cesta turnajem: Zeppieri (6:3, 6:4, 6:2), Marozsán (6:1, 4:6, 6:1, 6:2), Džumhur (6:1, 6:3, 4:6, 6:4)

Ben Shelton má hned několik zbraní, ale potkává i hráče, kteří mají větší talent, a přesto je dokáže porážet. Své nejlepší výsledky obvykle sbírá na těch největších turnajích, i proto má pohodlnou pozici v TOP 15 žebříčku. Dvaadvacetiletému Američanovi výrazně pomáhá obrovské sebevědomí, díky němuž je v klíčových momentech obvykle silnější než většina soupeřů.

Na hardových grandslamech už se prosadil několikrát. Na kontě má minimálně jedno čtvrtfinále na Australian Open i US Open. Na French Open se ovšem postup do druhého týdne nedal s jistotou predikovat, protože má pořád velmi málo zkušeností s evropskými antukovými dvorci a nejpomalejší povrch je jeho zatím nejslabším.

Na probíhajícím turnaji sice těžil z velmi příznivého losu, nicméně i tak si zaslouží uznání, jelikož zkompletoval účasti ve druhém týdnu všech čtyř grandslamů. To dokázal jako nejmladší Američan od Peta Samprase v roce 1992. Přitom na této úrovni poprvé zazářil teprve předloni v Austrálii.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)

Bilance: 17:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 5:14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Shelton – French Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Sonego (6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3), Gaston (bez boje), Gigante (6:3, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 2:0. Shelton ve většině zápasů srší sebevědomím, ale na členy užší špičky včetně Alcaraze tohle nestačí. Američan má ještě na čem pracovat, pokud chce pravidelně porážet i ty nejlepší. Alcarazovi hraje do karet mimo jiné i povrch a měl by bez větších problémů potvrdit roli favorita. Tedy pokud zase nebude mít delší výpadek koncentrace.

Tiafoe – Altmaier | 16:00 SELČ

Frances Tiafoe měl velmi pohodovou cestu do druhého týdne letošního French Open, a dokonce nepřipustil ztrátu ani jednoho setu. Pro 27letého Američana se ale i tak jedná o velký úspěch, protože každý z 10 předchozích startů na antukovém majoru zakončil nejpozději ve třetím kole a několikrát ztroskotal hned v tom úvodním.

Na evropských antukových dvorcích sice už ve čtvrtfinále byl, nicméně pokaždé to bylo na malé akci v Estorilu, kde se mu dařilo v letech 2018-22. Teď má každopádně jedinečnou šanci zapsat první velké čtvrtfinále v těchto podmínkách. Jeho následující protivník totiž hned v úvodním kole vyřadil světovou čtyřku Taylora Fritze a otevřel tím pro ostatní velkou šanci na čtvrtfinálovou účast.

V minulosti vyhrál čtyři ze sedmi osmifinálových duelů na grandslamech, dokonce si v této fázi vyšlápl na legendárního Rafaela Nadala. Tři ze čtyř postupů do čtvrtfinále na této úrovni ovšem slavil na domácím US Open, jedinou výjimkou je Australian Open 2019.

Vizitka Francese Tiafoea. (@ Livesport / Enetpulse)

Tiafoe – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (finále)

Největší úspěchy na antuce: Houston (finále)

Bilance: 16:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 10:6

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 7:4 (kariérní 98:69)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Tiafoe – French Open

Kariérní bilance: 7:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Hamburk (osmifinále)

Cesta turnajem: Safiullin (6:4, 7:5, 6:4), Carreňo (6:4, 6:3, 6:1), (23) Korda (7:6, 6:3, 6:4)

Daniel Altmaier si sám senzačním skalpem Taylora Fritze v úvodním kole otevřel cestu do závěrečných kol. Šestadvacetiletý Němec se šance chopil parádně a v dalších kolech si poradil s relativně nezkušeným Vítem Kopřivou a Hamadem Medjedovičem, který nebyl stoprocentně fit.

Zatímco Tiafoe má asi radost z toho, že má velmi hratelné osmifinále, Altmaier dost možná bude mít podobné pocity. Na French Open se mu totiž proti hráčům TOP 20 náramně daří, vyhrál tady s nimi tři z pěti soubojů, což zahrnuje skalpy také Jannika Sinnera a Mattea Berrettiniho.

Navíc už si na rozdíl od následujícího soupeře osmifinále na French Open jednou vyzkoušel. Mezi nejlepší šestnáctku se dostal hned při debutu v roce 2020 a v souboji o čtvrtfinále neuhrál set s tehdejší světovou osmnáctkou Pablem Carreňem. Jedná se o jeho jediné předchozí osmifinále na grandslamech.

Vizitka Daniela Altmaiera. (@ Livesport / Enetpulse)

Altmaier – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Rotterdam (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov, Monte Carlo (osmifinále)

Bilance: 23:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 13:7

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:3 (kariérní 7:18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Altmaier – French Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (1. kolo), Turín challenger (semifinále), Hamburk (1. kolo)

Cesta turnajem: (4) Fritz (7:5, 3:6, 6:3, 6:1), Kopřiva (6:2, 4:6, 6:3, 7:5), Medjedovič (4:6, 6:3, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Tiafoe vede 2:0, na antuce 1:0. Altmaier umí být velmi solidním a stabilním hráčem, a pokud bude mít své šance, mohl by je v těchto podmínkách proti Tiafoeovi využít. Hodně bude záležet na tom, jaký výkon favorizovaný Američan v tomto utkání předvede. Letos nemá svou nejlepší formu, ale rozhodně má na své straně zkušenosti.

Musetti – Rune | 20:15 SELČ

Lorenzo Musetti měl potíže na letošním French Open až ve třetím kole s antukovým specialistou Marianem Navonem. Třiadvacetiletý Ital ovšem využil parádní formu i obrovské sebevědomí, zlikvidoval manko setu a brejku a pak už měl na kurtu jasnou převahu (4:6, 6:4, 6:3, 6:2). V předchozích kolech nepovolil set Yannickovi Hanfmannovi ani Danielovi Galánovi a oběma nadělil kanára.

V posledních týdnech prožívá své zatím nejlepší antukové jaro. S letošní bilancí 17:3 na antukovém povrchu si určitě bude na probíhajícím French Open věřit na ještě lepší výsledek, než je momentální osmifinále. Za sebou má tři přípravné akce (vše podniky Masters) a na každé z nich došel minimálně do semifinále.

V následujících dnech se od něj očekává postup do semifinále, v němž by mohl vyzvat Carlose Alcaraze. Už osmifinále ale může představovat problém, protože na French Open obě předchozí prohrál a všechny čtyři předchozí starty zakončil na někom z TOP 10 žebříčku. A shodou okolností i na všech třech letošních generálkách ztroskotal na zástupci elitní desítky.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport / Enetpulse)

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 23:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 17:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:4 (kariérní 12:28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Musetti – French Open

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Hanfmann (7:5, 6:2, 6:0), Galán (6:4, 6:0, 6:4), Navone (4:6, 6:4, 6:3, 6:2)

Holger Rune pokaždé dorazil na French Open s velkým očekáváním, nicméně letos to asi moc neplatí. Aktuálně 10. hráč světa se totiž v této sezoně často trápí zdravotně a po solidním výsledku obvykle přišel nějaký krach. Jeho cesta do osmifinále rozhodně nebyla přesvědčivá, jelikož ztratil set s Robertem Bautistou, potřeboval tie-break proti Emiliovi Navovi a zdolal až v páté rozhodující sadě domácího outsidera Quentina Halyse.

Dvaadvacetiletý Dán tak v úvodním týdnu moc síly nepošetřil, což pro něj představuje velký problém. V minulosti totiž několikrát doplatil na náročný program v úvodních kolech a v těch následujících mu došly síly. V letošní sezoně zaznamenal třeba finále v Indian Wells a triumf v Barceloně, ale pak se nějakou dobu dával zdravotně dohromady a jeho výkonnost šla dolů.

Bývalý šampion zdejší juniorky je na tom před osmifinále podobně jako Musetti. Všechny tři předchozí účasti na French Open zakončil na soupeři z TOP 10 pořadí, nicméně v osmifinále už dvakrát uspěl (bilance 2:1). Teď může i druhý letošní grandslam zakončit na raketě Itala v osmifinálové fázi, na Australian Open to byl pozdější šampion Jannik Sinner.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport / Enetpulse)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona (triumf); Indian Wells (finále)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (triumf)

Bilance: 20:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:1 (kariérní 20:23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Rune – French Open

Kariérní bilance: 13:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Bautista (6:7, 6:4, 6:3, 6:2), Nava (6:3, 7:6, 6:3), Halys (4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2)

Vzájemná bilance: Rune vede 2:0 (na sety 4:0) a poprvé se potkávají na antuce. Souboj mezi těmito dvěma mladými talenty by mohl být jedním z nejlepších v letošním ročníku French Open. Dá se říct, že se jedná o předčasné čtvrtfinále, protože vítěz půjde v dalším kole na Francese Tiafoea, nebo Daniela Altmaiera a bude favoritem. Rune má více zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech a je v nich obecně úspěšnější. Musetti však přijel do Paříže v mnohem lepší formě a mohl by si o něco víc věřit. Ital si zaslouží roli mírného favorita.

