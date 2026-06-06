Češi v akci, neděle 7. 6. Siniaková o titul na French Open! Bartůňková hraje o největší triumf
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 6. 6. | pátek 5. 6. | čtvrtek 4. 6. | středa 3. 6. | úterý 2. 6. | pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5.
Siniaková o titul na French Open
Kateřina Siniaková bude bojovat o svou celkově 12. grandslamovou trofej a 11. kousek v ženské čtyřhře. Po boku Taylor Townsendové prošla do finále French Open celkem suverénně a česko-americká dvojice bude plnit roli favoritek také v souboji o titul proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové.
Společně Siniaková a Townsendová triumfovaly na grandslamech loni na Australian Open a předloni ve Wimbledonu, přičemž Siniaková se na French Open radovala v letech 2018, 2021 a 2024. S Danilinovou a Kruničovou prohrály loni právě na French Open a také letos na Australian Open. Jednu z porážek jim oplatily nedávno v Indian Wells.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - finále •
11:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Danilinová/Kruničová (2-Kaz./Srb.)
Bartůňková hraje při premiéře na trávě finále
Nikola Bartůňková absolvuje na podniku WTA 125 v britském Birminghamu svůj vůbec první profesionální turnaj na trávě v kariéře, a přesto se probila až do nedělního finále. Mladá česká naděje musela v každém ze čtyř zápasů pořádně zabojovat, ale nakonec byla v klíčových momentech úspěšnější než soupeřky.
Bartůňková má na kontě šest profesionálních triumfů. Tím nejcennějším je ten zároveň poslední, který získala loni v srpnu na antukové akci W75 v německém Hechingenu. Její soupeřkou ve finále bude vycházející hvězda Alexandra Ealaová. S nasazenou jedničkou, která má s travnatým povrchem mnohem víc zkušeností, se Bartůňková střetne poprvé.
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
13:30 | Bartůňková (5-ČR) – Ealaová (1-Fil.)
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Martincová (7-ČR) – Blacková (Brit.)
16:30 | Valdmannová (3-ČR) – Išijová (Jap.)
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Krumich (4-ČR) – Durasovic (Nor.)
12:00 | Donald (ČR) – Gadamauri (2-Belg.)
15:00 | Bartoň (3-ČR) – Sorger (Rak.)
ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Korpanecová Daviesová (4-Brit.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Suchá (4-ČR) – A. Dvořáčková (ČR)
10:00 | Jelínková (ČR) – Kmieciková (12-Pol.)
10:00 | Neradová (ČR) – Michálková (9-ČR)
11:30 | Oliveriusová (ČR) – T. Šramková (15-SR)
11:30 | Heinzová (ČR) – E. Slavíková (11-ČR)
11:30 | Hejtmánková (10-ČR) – Poulkaová (Řec.)
13:00 | Munzarová (ČR) – Pulchartová (13-ČR)
13:00 | Žoldáková (5-ČR) – Chytilová (ČR)
13:00 | Sedláčková (7-ČR) – Kudláčková (ČR)
13:00 | Poláková (ČR) – Svatíková (3-SR)
14:30 | Kučmová (1-ČR) – Vrajíková (ČR)
14:30 | Kulhavá (ČR) – Gizaová (16-Něm.)
14:30 | J. Jiráková (ČR) – Vozňaková (14-Ukr.)
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Prepslová (13-ČR) – Keuyaová (It.)
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Čížek (4-ČR) – Heinrich (Něm.)
10:00 | M. Fröhlich (ČR) – M. Dedura-Palomero (8-Něm.)
10:00 | Komínek (ČR) – Lootsma (15-Niz.)
11:30 | Poštolka (6-ČR) – Chodura (ČR)
11:30 | D. Petrofský (ČR) – Andrzejczak (14-Pol.)
11:30 | Psota (ČR) – Hausberger (16-Rak.)
13:00 | Klimas (5-ČR) – Vrtílka (ČR)
13:00 | Kozlovský (11-ČR) – Knippling (Něm.)
13:00 | Ad. Soukup (ČR) – Homola (9-ČR)
14:30 | Hrazdil (2-ČR) – Mareš (ČR)
14:30 | O. Horák (7-ČR) – Aregger (Švýc.)
14:30 | V. Horák (ČR) – Vrba (13-ČR)
14:30 | Bien (ČR) – Doskočil (10-ČR)
ITF W15 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | L. Drukerová (ČR) – Calimanová (Rum.)
12:00 | Kopřivová (ČR) – Lujánová (Šp.)
13:30 | A. Drukerová (ČR) – Vanceaová (6-Rum.)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Krejčí (5-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Papavasiliu (ČR) – Ontiveros (Něm.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Šulcová (ČR) – Aurnhammerová (Něm.)
* bude se hrát i 2. kolo
J60 ALMATY (Kazachstán), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
10:00 | M. Hlavnička (1-ČR) – Karimov (Kaz.)
10:00 | T. Hlavnička (ČR) – Mnajdar (Kaz.)
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
10:00 | Fencl (1-ČR) – D. Hradilek (8-SR)
10:00 | Motal (7-ČR) – Janda (2-SR)
10:00 | Majer (ČR) – Köhler (5-ČR)
10:00 | Ambrož (4-ČR) – Vozár (SR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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