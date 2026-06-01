Češi v akci, pondělí 1. 6. Pět nadějí na French Open. Knutsonová má štěstí, Bartůňková začala prohrou
Pět juniorek na French Open
Největší naděje Jana Kovačková bude usilovat o postup do osmifinále grandslamového French Open. Nasazená čtyřka v neděli bez větších problémů zvládla první kolo a poradit by si měla i s Japonkou Yui Komadaovou. Naopak teprve úvodní kolo absolvují Sofie Hettlerová a Kateřina Zajíčková.
Hettlerová pak vstoupí i do deblové soutěže po boku Australanky Renee Alameové. V akci bude ve čtyřhře také ryze české duo, které tvoří Tereza Heřmanová a Denisa Žoldáková, jež už sbírá úspěchy i na profesionální úrovni.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Komadaová (Jap.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Ui Su Jeong (Korea) – Hettlerová (ČR) 6:3, 6:0
Xinran Sun (2-Čína) – Zajíčková (ČR) 6:1, 6:4
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
17:00 | T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) – Docenková/Pistolaová (-/It.)
17:00 | Alameová/Hettlerová (Austr./ČR) – X. Sun/R. Zhang (4-Čína)
Knutsonová měla štěstí
Gabriela Knutsonová nezahájila travnatou část sezony rozhodně ideálně. Ve finále kvalifikace na podniku WTA 125 v Birminghamu nestačila na favorizovanou Američanku Ashlyn Kruegerovou. Hlavní soutěž si nicméně nakonec přece jen zahraje, protože se do ní dostala jako lucky loser.
A paradoxně má v prvním kole hlavního losu o něco snadnější soupeřku než v předchozím duelu. Joanna Garlandová se nachází o 30 míst níže než Kruegerová, na 150. místě. Reprezentantce Tchaj-wanu může Knutsonová oplatit porážku z jediného předchozího střetnutí ve Varšavě 2023.
Další Češky budou hrát čtyřhru. Osmifinále čeká Nikolu Bartůňkovou s filipínskou hvězdičkou Alexandrou Ealaovou a Vendulu Valdmannovou se slovenskou kamarádkou Viktórií Hrunčákovou.
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Knutsonová (ČR) – Garlandová (Tchaj-wan)
• Čtyřhra - osmifinále •
Dartová/Lumsdenová (2-Brit.) – Bartůňková/Ealaová (ČR/Fil.) 6:4, 2:6, 11:9
14:30 | Hrunčáková/Valdmannová (SR/ČR) – I. Corleyová/Crossová (3-USA/Kan.)
ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kolář (8-ČR) – Midón (Arg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Klimas/D. Vágner (ČR) – Karol/Paulson (SR/ČR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kumstát (ČR) – Prihodko (5-Mak.) 6:4, 6:7 (10:12), 6:2
11:30 | Gengel (4-ČR) – Karol (9-SR)
ITF W75 CASERTA (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Ševčíková (16-ČR) – Lombardiniová (It.)
11:30 | A. Kovačková (6-ČR) – Ricciová (13-It.)
ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
15:30 | E. Dřevojanová (ČR) – Drobyševová (3-Ukr.)
ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Kopřivová (7-ČR) – Munteanuová (Rum.) 6:0, 6:1
11:30 | Prepslová (11-ČR) – Godiničová (Chorv.)
13:00 | T. Štěpánková (10-ČR) – Dobričová (Chorv.)
13:00 | Kajabová (ČR) – Iličová (12-Srb.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Abdusamadov (4-Uzb.)
ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Ad. Soukup (ČR) – Andrzejczak (13-Pol.) 6:3, 6:2
Šoukal (ČR) – Kr. Kincses (Maď.) 6:2, 6:2
10:30 | Kozlovský (10-ČR) – Rosenkranz König (Rak.)
ITF M15 LAKEWOOD (USA), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
19:30 | Kalina (ČR) – Cruz (7-Salv.)
J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
11:30 | A. Štěpánek (ČR) – Wieser (Rak.)
Barina (ČR) – Lassacher (Rak.) 6:2, 6:3
11:30 | Wirgler (ČR) – Wieser (Rak.)
11:30 | Zapský (5-ČR) – Ivaško (SR)
11:30 | Šebek (ČR) – Ettinger (Něm.)
11:30 | Perutka (ČR) – Weinig (Něm.)
14:30 | Jourdren (4-ČR) – D. Soukup (ČR)
14:30 | Luxa (1-ČR) – Schmidt (Něm.)
14:30 | Janoušek (ČR) – Sarnowski (Irsko)
14:30 | Merta (ČR) – Korolenko (7-)
14:30 | Dufek (8-ČR) – Hiemann (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Krejčíková (ČR) – Pellandraová (San Marino) 6:2, 4:6, 10:5
Tvrzská (ČR) – L. Koutová (1-ČR) 6:0, 6:1
Langášová (ČR) – Hoscheková (Rak.) 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 10:6
Michalcová (ČR) – V. Koutová (3-ČR) 6:1, 6:3
N. Iraholaová (5-ČR) – Jiaying Song (Čína) 6:1, 3:6, 10:8
Kačenová (8-ČR) – Jelínková (ČR) 6:3, 6:4
Radová (ČR) – Van Der Bergová (Kan.) 6:3, 6:1
Luchettiová (It.) – Palečková (ČR) 6:0, 6:0
13:00 | Padrnosová (2-ČR) – Karšňáková (ČR)
13:00 | Kotaracová (ČR) – Skamarochová (Pol.)
13:00 | Suchánková (ČR) – Marciniaková (4-It.)
13:00 | Fialová (ČR) – Kučerová (ČR)
13:00 | A. Svobodová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
13:00 | Nantlová (ČR) – Kuchynkaová (7-Něm.)
13:00 | Havlíková (6-ČR) – Bovaraová (It.)
13:00 | Klusáčková (ČR) – Dari Dušková (ČR)
J30 JEREVAN (Arménie), antuka
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:00 | A. Horák/McKenna (ČR/Irsko) – Avetisjan/Vorobjev (Arm./-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
