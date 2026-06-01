Češi v akci, pondělí 1. 6. Pět nadějí na French Open. Knutsonová má štěstí, Bartůňková začala prohrou

Pět českých juniorek se v pondělí představí na grandslamovém French Open. Na programu jsou zápasy prvního kola dvouhry i čtyřhry dívek, nicméně největší naděje Jana Kovačková zabojuje už o osmifinále. Gabriela Knutsonová měla štěstí a nakonec si hlavní soutěž na travnatém podniku WTA 125 v Birminghamu, kde neuspěla ve čtyřhře Nikola Bartůňková, přece jen zahraje. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jana Kovačková zabojuje o osmifinále na French Open (© Roberta Corradin/IPA Sport / IPA / Profimedia)

Pět juniorek na French Open

Největší naděje Jana Kovačková bude usilovat o postup do osmifinále grandslamového French Open. Nasazená čtyřka v neděli bez větších problémů zvládla první kolo a poradit by si měla i s Japonkou Yui Komadaovou. Naopak teprve úvodní kolo absolvují Sofie Hettlerová a Kateřina Zajíčková.

Hettlerová pak vstoupí i do deblové soutěže po boku Australanky Renee Alameové. V akci bude ve čtyřhře také ryze české duo, které tvoří Tereza Heřmanová a Denisa Žoldáková, jež už sbírá úspěchy i na profesionální úrovni.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra dívky | Pavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Komadaová (Jap.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Ui Su Jeong (Korea) – Hettlerová (ČR) 6:3, 6:0
Xinran Sun (2-Čína) – Zajíčková (ČR) 6:1, 6:4

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
17:00 | T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) – Docenková/Pistolaová (-/It.)
17:00 | Alameová/Hettlerová (Austr./ČR) – X. Sun/R. Zhang (4-Čína)

 

Knutsonová měla štěstí

Gabriela Knutsonová nezahájila travnatou část sezony rozhodně ideálně. Ve finále kvalifikace na podniku WTA 125 v Birminghamu nestačila na favorizovanou Američanku Ashlyn Kruegerovou. Hlavní soutěž si nicméně nakonec přece jen zahraje, protože se do ní dostala jako lucky loser.

A paradoxně má v prvním kole hlavního losu o něco snadnější soupeřku než v předchozím duelu. Joanna Garlandová se nachází o 30 míst níže než Kruegerová, na 150. místě. Reprezentantce Tchaj-wanu může Knutsonová oplatit porážku z jediného předchozího střetnutí ve Varšavě 2023.

Další Češky budou hrát čtyřhru. Osmifinále čeká Nikolu Bartůňkovou s filipínskou hvězdičkou Alexandrou Ealaovou a Vendulu Valdmannovou se slovenskou kamarádkou Viktórií Hrunčákovou.

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Knutsonová (ČR) – Garlandová (Tchaj-wan)

• Čtyřhra - osmifinále •
Dartová/Lumsdenová (2-Brit.) – Bartůňková/Ealaová (ČR/Fil.) 6:4, 2:6, 11:9
14:30 | Hrunčáková/Valdmannová (SR/ČR) – I. Corleyová/Crossová (3-USA/Kan.)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kolář (8-ČR) – Midón (Arg.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Klimas/D. Vágner (ČR) – Karol/Paulson (SR/ČR)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kumstát (ČR) – Prihodko (5-Mak.) 6:4, 6:7 (10:12), 6:2
11:30 | Gengel (4-ČR) – Karol (9-SR)

 

ITF W75 CASERTA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Ševčíková (16-ČR) – Lombardiniová (It.)
11:30 | A. Kovačková (6-ČR) – Ricciová (13-It.)

 

ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
15:30 | E. Dřevojanová (ČR) – Drobyševová (3-Ukr.)

 

ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Kopřivová (7-ČR) – Munteanuová (Rum.) 6:0, 6:1
11:30 | Prepslová (11-ČR) – Godiničová (Chorv.)
13:00 | T. Štěpánková (10-ČR) – Dobričová (Chorv.)
13:00 | Kajabová (ČR) – Iličová (12-Srb.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Abdusamadov (4-Uzb.)

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Ad. Soukup (ČR) – Andrzejczak (13-Pol.) 6:3, 6:2
Šoukal (ČR) – Kr. Kincses (Maď.) 6:2, 6:2
10:30 | Kozlovský (10-ČR) – Rosenkranz König (Rak.)

 

ITF M15 LAKEWOOD (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
19:30 | Kalina (ČR) – Cruz (7-Salv.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
11:30 | A. Štěpánek (ČR) – Wieser (Rak.)
Barina (ČR) – Lassacher (Rak.) 6:2, 6:3
11:30 | Wirgler (ČR) – Wieser (Rak.)
11:30 | Zapský (5-ČR) – Ivaško (SR)
11:30 | Šebek (ČR) – Ettinger (Něm.)
11:30 | Perutka (ČR) – Weinig (Něm.)
14:30 | Jourdren (4-ČR)D. Soukup (ČR)
14:30 | Luxa (1-ČR) – Schmidt (Něm.)
14:30 | Janoušek (ČR) – Sarnowski (Irsko)
14:30 | Merta (ČR) – Korolenko (7-)
14:30 | Dufek (8-ČR) – Hiemann (Něm.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Krejčíková (ČR) – Pellandraová (San Marino) 6:2, 4:6, 10:5
Tvrzská (ČR)L. Koutová (1-ČR) 6:0, 6:1
Langášová (ČR) – Hoscheková (Rak.) 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 10:6
Michalcová (ČR)V. Koutová (3-ČR) 6:1, 6:3
N. Iraholaová (5-ČR) – Jiaying Song (Čína) 6:1, 3:6, 10:8
Kačenová (8-ČR) – Jelínková (ČR) 6:3, 6:4
Radová (ČR) – Van Der Bergová (Kan.) 6:3, 6:1
Luchettiová (It.) – Palečková (ČR) 6:0, 6:0
13:00 | Padrnosová (2-ČR)Karšňáková (ČR)
13:00 | Kotaracová (ČR) – Skamarochová (Pol.)
13:00 | Suchánková (ČR) – Marciniaková (4-It.)
13:00 | Fialová (ČR)Kučerová (ČR)
13:00 | A. Svobodová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
13:00 | Nantlová (ČR) – Kuchynkaová (7-Něm.)
13:00 | Havlíková (6-ČR) – Bovaraová (It.)
13:00 | Klusáčková (ČR)Dari Dušková (ČR)

 

J30 JEREVAN (Arménie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:00 | A. Horák/McKenna (ČR/Irsko) – Avetisjan/Vorobjev (Arm./-)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
hanz
01.06.2026 12:08
Potapovic musí mít taky dobře vymleto ... už minule prohrála za stavu 4:2 set na 4:6 a teď si to zopákla s Kalinskovic...
Liverpool22
01.06.2026 12:10
Teď to ještě vylepšila z 1:4 na 6:4
subaru
01.06.2026 11:57
Ani jeden junior na RG. Co dělají Střediska vrcholového sportu na Spartě, ČLTK a v Prostějově?
GaelM
01.06.2026 13:03
Celkově teď nastává útlum v juniorských kategoriích. Megaúspěšné ročníky přešly mezi dospělé a ty aktuální jsou v globální konkurenci průměr až podprůměr. Jediná výjimka je Jana Kovačková, která má ale svůj ranking postavený na úspěšné deblové spolupráci se sestrou, která už zdá se skončila. Hodně bych se divil, kdyby v singlu překročila třetí kolo.
Diabolique
01.06.2026 05:02
Moc prijemny rozhovor se SinTown, kdo jste nevideli:
https://www.youtube.com/watch?v=NcnY1DDiaI4
GaelM
01.06.2026 09:25
PTP
31.05.2026 23:33
Chudák Janička Kovačková 0 komentářů.
