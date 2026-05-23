Češi v akci, sobota 23. 5. Kovačková o finále. Štruplová slaví maximum, dvě naděje mají titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
Štruplová (5-ČR) – Özová (Tur.) 6:0, 6:1
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Čtyřhra - finále •
Goldhoff/Winegar (3-USA) – F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) 7:5, 6:2
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Čtyřhra - finále •
Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Radovanovicová/Stankovičová (Fr./Srb.) 7:6 (7:0), 7:6 (7:4)
Kovačková o finále na prestižní juniorské akci
Mimo grandslamy jsou turnaje kategorie J500 těmi největšími na juniorském okruhu a do finále na této úrovni v Itálii může projít Jana Kovačková. Mladší z talentovaných sester v poslední době zas tak moc juniorské podniky nehraje a už dvakrát kralovala mezi dospělými.
Patnáctiletá Češka má na kontě devět triumfů na juniorské tour. Osm z nich vybojovala v sezoně 2024 a ten poslední slavila loni v listopadu v Mexiku. Pokud by dokráčela v Miláně do finále, zahraje si o největší titul. Její semifinálovou soupeřkou bude nasazená trojka Xinran Sun z Číny.
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
14:30 | J. Kovačková (2-ČR) – Xinran Sun (3-Čína)
J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka
• Čtyřhra dívky - finále •
Durrerová/Navrátilová (7-Švýc./ČR) – Bastianelliová/Wiesenfeldová (5-Fr.) 6:4, 6:1
J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - finále •
17:00 | M. Šmejcký (5-ČR) – O'Neill (Kan.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
