Češi v akci, sobota 28. 3. Martincová, Havlíčková, Samson a další naděje možná čeká dvojboj

Celkem pět českých tenistek si může v sobotu na větším podniku ITF ve Slovinsku zahrát dva zápasy v rámci jednoho dne. Čtvrtfinále absolvují Tereza Martincová, Anna Sisková a Gabriela Knutsonová a v případě postupu je čeká i semifinále. V podobné situaci jsou v deblové soutěži Lucie Havlíčková s Laurou Samson, které nastoupí k semifinále a hrály by i finále. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Tereza Martincová bude hrát čtvrtfinále a možná i semifinále (© ČTK / Lebeda Pavel)

Pět Češek možná čeká dvojboj

V pátek se na turnaji ITF W75 ve Slovinsku vůbec nehrálo, přestože se podnik koná na tvrdém povrchu v hale. Důvodem je zřejmě deštivé počasí v této části evropského kontinentu, a proto možná pět českých tenistek čekají v sobotu dva zápasy v rámci jednoho dne.

Ke čtvrtfinále dvouhry nastoupí Tereza Martincová, Anna Sisková a Gabriela Knutsonová. Semifinále deblové soutěže mají na programu Lucie Havlíčková s Laurou Samson. Každá z českých hráček, která postoupí do dalšího kola, absolvuje v sobotu i souboj o finále, případně o titul v případě Havlíčkové a Samson.

Už o deblový triumf budou bojovat Matěj Vocel na challengeru v Neapoli a také Vendula Valdmannová na akci ITF ve francouzském Croissy-Beaubourgu.

 

WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Detiucová/Šalková (ČR) – Čiričová Bagaričová/Konjuhová (Chorv.)
11:00 | Malečková/Škochová (1-ČR) – K. Quevedová/Sorribesová (Šp.)
* bude se hrát i finále

 

ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka

• Čtyřhra - finále •
11:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Rühl/Veldheer (Něm./Niz.)

 

ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Hands/Jermář (Brit./ČR) – Bašič/Nedič (Bosna)
* bude se hrát i finále

 

ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Sisková (ČR) – Bolkvadzeová (Gruz.)
11:30 | Knutsonová (ČR) – Minnenová (4-Belg.)
11:30 | Martincová (ČR) – Stefaniniová (2-It.)
* bude se hrát i semifinále

• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Havlíčková/Samson (4-ČR) – Karamoková/Ponchetová (2-Švýc./Fr.)
* bude se hrát i finále

 

ITF W50 CROISSY-BEAUBOURG (Francie), tv. povrch / hala

• Čtyřhra - finále •
14:15 | Stojsavljevicová/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Brooksová/Rajecká (1-Brit.)

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
09:00 | Gengel (1-ČR) – Džavakian (4-Ukr.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
PTP
27.03.2026 20:13
Babe is busy
Reagovat

