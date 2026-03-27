Češi v akci, sobota 28. 3. Martincová, Havlíčková, Samson a další naděje možná čeká dvojboj
Češi v akci (probíhající turnaje)
Pět Češek možná čeká dvojboj
V pátek se na turnaji ITF W75 ve Slovinsku vůbec nehrálo, přestože se podnik koná na tvrdém povrchu v hale. Důvodem je zřejmě deštivé počasí v této části evropského kontinentu, a proto možná pět českých tenistek čekají v sobotu dva zápasy v rámci jednoho dne.
Ke čtvrtfinále dvouhry nastoupí Tereza Martincová, Anna Sisková a Gabriela Knutsonová. Semifinále deblové soutěže mají na programu Lucie Havlíčková s Laurou Samson. Každá z českých hráček, která postoupí do dalšího kola, absolvuje v sobotu i souboj o finále, případně o titul v případě Havlíčkové a Samson.
Už o deblový triumf budou bojovat Matěj Vocel na challengeru v Neapoli a také Vendula Valdmannová na akci ITF ve francouzském Croissy-Beaubourgu.
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Detiucová/Šalková (ČR) – Čiričová Bagaričová/Konjuhová (Chorv.)
11:00 | Malečková/Škochová (1-ČR) – K. Quevedová/Sorribesová (Šp.)
* bude se hrát i finále
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
• Čtyřhra - finále •
11:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Rühl/Veldheer (Něm./Niz.)
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Hands/Jermář (Brit./ČR) – Bašič/Nedič (Bosna)
* bude se hrát i finále
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Sisková (ČR) – Bolkvadzeová (Gruz.)
11:30 | Knutsonová (ČR) – Minnenová (4-Belg.)
11:30 | Martincová (ČR) – Stefaniniová (2-It.)
* bude se hrát i semifinále
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Havlíčková/Samson (4-ČR) – Karamoková/Ponchetová (2-Švýc./Fr.)
* bude se hrát i finále
ITF W50 CROISSY-BEAUBOURG (Francie), tv. povrch / hala
• Čtyřhra - finále •
14:15 | Stojsavljevicová/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Brooksová/Rajecká (1-Brit.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
09:00 | Gengel (1-ČR) – Džavakian (4-Ukr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
