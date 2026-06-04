Češi v akci, sobota 6. 6. Bartůňková o finále! Kovačková a Zajíčková o titul na French Open

DNES, 20:00
Aktuality 0
Nikola Bartůňková stále pokračuje ve svém prvním profesionálním turnaji na trávě a bude bojovat o finále na podniku WTA 125 v Birminghamu. Semifinále absolvuje také Hynek Bartoň na domácím challengeru v Prostějově. Už o titul se porvou Jana Kovačková s Kateřinou Zajíčkovou na juniorském French Open. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Nikola Bartůňková bude bojovat o postup do finále (© IZHAR KHAN / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 5. 6.čtvrtek 4. 6. | středa 3. 6. | úterý 2. 6. | pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5.

 

Kovačková a Zajíčková o titul na French Open

Patnáctiletá Jana Kovačková, která skončila v semifinále dvouhry, a o rok starší Kateřina Zajíčková se coby nenasazený pár naprosto suverénně probojovaly do finále dívčí čtyřhry na French Open. V něm české duo narazí na turnajové osmičky Jordyn Hazelittovou a Welles Newmanovou ze Spojených států.

Zatímco Kovačková může v této disciplíně kralovat už na třetím majoru v řadě, pro Zajíčkovou je letošní French Open debutem na juniorských grandslamech. Kovačková je v deblových soutěžích na této úrovni extrémně úspěšná a včetně letošní Paříže dotáhla každý ze šesti startů do semifinále, přičemž se starší sestrou Alenou slavila triumf loni na US Open a letos v Austrálii.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk čtyřhra dívky
• Čtyřhra dívky - finále •
14:00 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Hazelittová/Newmanová (8-USA)

 

Bartůňková a Bartoň o finále

Nikola Bartůňková prožívá na podniku WTA 125 v Birminghamu vynikající premiéru na profesionálních travnatých turnajích. Výkonnostně to sice není od české naděje ideální, nicméně těžkou bitvu zvládla s Harriet Dartovou, krajankou Gabrielou Knutsonovou i další domácí nadějí Mikou Stojsavljevicovou.

V semifinále ji čeká zkušená Ashlyn Kruegerová. Američanka je bývalou členkou TOP 30 žebříčku, ovšem teď figuruje až na 120. místě a musela začínat v kvalifikaci. Jediný předchozí souboj se odehrál před pár týdny na antukovém Masters v Římě a česká hráčka dominovala 6:2, 6:2. Na trávě to ale s největší pravděpodobností bude mít s Kruegerovou podstatně těžší.

O finále se popere také Hynek Bartoň na domácím challengeru v Prostějově. Na turnaji začal skalpem bývalé světové devítky Roberta Bautisty a pak přehrál i další někdejší členy TOP 100 Norberta Gombose a Tara Daniela. A další takový soupeř ho čeká v semifinále. Konkrétně Slovák Alex Molčan, který zase nabírá formu a stoupá žebříčkem.

Bude se jednat o první vzájemný zápas a Molčanovi připadne role výrazného favorita. To je způsobeno i tím, že Bartoň prohrál všech pět dosavadních semifinále na challengerech. Konkrétně letos neuspěl na betonu v Glasgow ani na antuce v Istanbulu.

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Bartůňková (5-ČR) – Kruegerová (USA)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Bartoň (ČR) – Molčan (6-SR)

• Čtyřhra - finále •
14:00 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (1-/Pol.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Bayerlová (7-ČR) – Zolotarevová (1-)

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Hrazdil/Porickyj (1-ČR/Ukr.) – Dáv. Bakonyi/Jilly (Maď.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Wirgler (ČR) – Ivaško (SR)

• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Tvrzská (ČR)Havlíková (6-ČR)

• Čtyřhra chlapci - finále •
11:00 | Barina/Šebek (4-ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.)

• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Klusáčková/Radová (ČR)Havlíková/Padrnosová (2-ČR)

 

J60 ALMATY (Kazachstán), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | T. Hlavnička (ČR) – Chamit (Kaz.)

 

J30 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
13:30 | Šuláková (2-ČR) – čeká na soupeřku

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Fencl (1-ČR) – čeká na soupeře
13:30 | Ambrož (4-ČR) – čeká na soupeře
15:00 | Motal (7-ČR) – čeká na soupeře
15:00 | Köhler (5-ČR) – čeká na soupeře

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Ježek (ČR) – Vozár (SR)
10:30 | Hron (ČR)Mráz (ČR)
10:30 | Vokroj (ČR)Michna (ČR)
10:30 | D. Šmejc (ČR) – Coxon (Brit.)
10:30 | J. Šmejc (ČR) – D. Hradilek (8-SR)
10:30 | Majer (ČR) – Hotin (Něm.)
10:30 | J. Soukup (ČR) – Hernandez Gerulewicz (USA)
10:30 | Volín (ČR) – Burbo (Pol.)
12:00 | Kodeš (ČR)Vurm (ČR)
* bude se hrát i 2. kolo

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Suchánková (ČR)Miketová (ČR)
09:00 | Latislavová (ČR)Hadrabová (ČR)
09:00 | Gottvaldová (3-ČR)Zámečníková (ČR)
09:00 | Jenčíková (ČR)Kotová (ČR)
09:00 | Ciencialová (ČR) – Siniová (It.)
09:00 | Veberová (ČR) – Planická (SR)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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