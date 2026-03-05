Češi v akci, sobota 7. 3. Muchová, Lehečka, Siniaková a Kopřiva na Masters, pět nadějí o titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
Kvarteto Čechů hraje v Indian Wells
Čtyři čeští tenisté budou usilovat o postup mezi nejlepší dvaatřicítku na prestižní tisícovce v kalifornském Indian Wells. Karolína Muchová, která odehraje svůj první oficiální zápas po životním triumfu v Dauhá, i Jiří Lehečka budou plnit roli favorita.
Zatímco Muchová a Lehečka do turnaje teprve vstoupí, Kateřina Siniaková i Vít Kopřiva museli zvládnout první kolo, v němž měli jejich krajané volný los. Siniaková může po grandslamové šampionce Sofii Keninové skolit i grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou. Kopřiva se pokusí o senzaci proti Alexanderovi Bublikovi.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Bondárová (Maď.)
xx:xx | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Fernandezová (27-Kan.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Lehečka (22-ČR) – Báez (Arg.)
xx:xx | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Bublik (10-Kaz.)
Pět nadějí se porve o deblový triumf
Celkem pět českých tenistů bude v sobotu usilovat o deblový titul. Jesika Malečková po boku Miriam Škochové nastoupí k finále čtyřhry na podniku WTA 125 v Turecku a útok na triumf čeká i Annu Siskovou na Slovensku, Denisu Žoldákovou v Egyptě a Lucii Petruželovou ve Francii.
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Cascinová/Fossaová Huergová (Fr./Arg.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
10:00 | Sisková/Tichonovová (1-ČR/-) – Bolšovová/Cavalléová (2-Šp.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Zelinská/Žoldáková (-/ČR) – Ezzatová/Hatouková (1-Egypt/-)
ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
12:00 | Dudeneyová/L. Petruželová (3-Brit./ČR) – Mocciaová/Ortegaová (It./Šp.)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Palán (1-ČR) – Jakubenko (Ukr.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
