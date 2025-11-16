Chtěly vítěznou rozlučku pro kapitána. Jsem moc ráda, že jsme to dokázaly, říká Nosková
"Je to ideální konec sezony. Nic víc než výhru bych si tento týden nepřála, hlavně pro pana kapitána. Takže jsem moc ráda, že jsme to dokázaly," uvedla Nosková. Pála byl ve funkci od roku 2008 a získal šest trofejí v dřívějším Fed Cupu. U týmu ho nahradí Barbora Strýcová.
Nosková, jež v pondělí oslaví 21. narozeniny, se v duelu s Chorvatskem podílela na obou bodech. Před závěrečnou čtyřhrou porazila v souboji týmových jedniček Antonii Ružičovou 7:5, 6:4 a srovnala stav zápasu na 1:1. Předtím totiž neuspěla Nikola Bartůňková proti Marčinkové.
"Bylo to strašně těžké, hlavně psychicky a emočně. Rozhodující debl jsem nikdy nehrála, takže to bylo něco nového. Myslím, že jsme to zvládly skvěle," podotkla Nosková.
Spokojená byla také dvacetiletá Havlíčková, která vyhrála ve Varaždínu i druhou čtyřhru. V pátek triumfovala po boku Dominiky Šalkové proti Kolumbijkám Yulianě Lizarazové a Camile Osoriové.
"Jsem ráda, že jsme ten zápas dotáhly do vítězného konce. Na začátku bylo ode mě vidět, že je to hodně nervózní. Jsem ráda, že jsme to zvládly a udržely se ve světové skupině. I s tím, že to je poslední utkání pana Pály, tak jsem ráda, že jsme mu to zpříjemnily," řekla Havlíčková.
Spolupráci s Noskovou si pak pražská rodačka pochvalovala. O vítězství nad Fettovou a Marčinkovou rozhodly Češky ve třetím setu, kdy získaly klíčový brejk v osmé hře na 5:3. Duel poté Nosková dopodávala. "S Lindou jsme už několikrát hrály, což bylo plus. Ještě jsme si to v týdnu osvěžily v tréninku a už jsme pak věděly, co od sebe čekat," doplnila Havlíčková.
