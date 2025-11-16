Chtěly vítěznou rozlučku pro kapitána. Jsem moc ráda, že jsme to dokázaly, říká Nosková

DNES, 22:42
Linda Nosková a Lucie Havlíčková byly rády, že v závěrečné čtyřhře v baráži tenisového Poháru Billie Jean Kingové proti Chorvatsku zajistily Petru Pálovi vítěznou rozlučku s funkcí kapitána. Český pár porazil Petru Marčinkovou a Janu Fettovou 6:2, 3:6, 6:3 a vybojoval rozhodující bod. Pálův tým zvítězil 2:1 na zápasy a díky triumfu ve skupině D se udržel v elitní skupině soutěže. Obě hráčky v rozhovoru s Českou televizí řekly, že byl duel náročný.
Končící kapitán Petr Pála se svými svěřenkyněmi (© ČTK / Lebeda Pavel)

"Je to ideální konec sezony. Nic víc než výhru bych si tento týden nepřála, hlavně pro pana kapitána. Takže jsem moc ráda, že jsme to dokázaly," uvedla Nosková. Pála byl ve funkci od roku 2008 a získal šest trofejí v dřívějším Fed Cupu. U týmu ho nahradí Barbora Strýcová.

Nosková, jež v pondělí oslaví 21. narozeniny, se v duelu s Chorvatskem podílela na obou bodech. Před závěrečnou čtyřhrou porazila v souboji týmových jedniček Antonii Ružičovou 7:5, 6:4 a srovnala stav zápasu na 1:1. Předtím totiž neuspěla Nikola Bartůňková proti Marčinkové.

"Bylo to strašně těžké, hlavně psychicky a emočně. Rozhodující debl jsem nikdy nehrála, takže to bylo něco nového. Myslím, že jsme to zvládly skvěle," podotkla Nosková.

Spokojená byla také dvacetiletá Havlíčková, která vyhrála ve Varaždínu i druhou čtyřhru. V pátek triumfovala po boku Dominiky Šalkové proti Kolumbijkám Yulianě Lizarazové a Camile Osoriové.

"Jsem ráda, že jsme ten zápas dotáhly do vítězného konce. Na začátku bylo ode mě vidět, že je to hodně nervózní. Jsem ráda, že jsme to zvládly a udržely se ve světové skupině. I s tím, že to je poslední utkání pana Pály, tak jsem ráda, že jsme mu to zpříjemnily," řekla Havlíčková.

Spolupráci s Noskovou si pak pražská rodačka pochvalovala. O vítězství nad Fettovou a Marčinkovou rozhodly Češky ve třetím setu, kdy získaly klíčový brejk v osmé hře na 5:3. Duel poté Nosková dopodávala. "S Lindou jsme už několikrát hrály, což bylo plus. Ještě jsme si to v týdnu osvěžily v tréninku a už jsme pak věděly, co od sebe čekat," doplnila Havlíčková.

Česko zvládlo baráž a udrželo se mezi elitou

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

3
JLi
16.11.2025 22:46
Holky šikulky, ale dresy jak pro horní dolní u Wimbledonu.
HAJ
16.11.2025 22:52
To víš retro, ale foto dobrý, ne
com
16.11.2025 22:45
smilesmile
Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

