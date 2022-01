Djokovič se konečně dostal na kurt. V Melbourne chce zůstat a bojovat na Australian Open

Novak Djokovič pět dní po příletu do Melbourne, následném odebrání víz, věznění v detenčním hotelu pro imigranty a dnešním vítězství u soudu poprvé trénoval v dějišti Australian Open. A také se poprvé ozval svým fanouškům. I když mu stále hrozí deportace, je prý odhodlán se připravovat a startovat na úvodním grandslamu sezony.

"Těší mě a jsem vděčný, že soudce zvrátil zrušení mého víza. Navzdory tomu všemu, co se stalo, chci zůstat a snažit se bojovat na Australian Open. Stále se na to soustředím," napsal Djokovič sociální sítě k fotografii z večerního tréninku v Rod Laver Areně.



"Přiletěl jsem sem na jednu z nejdůležitějších akcí, kterou máme před úžasnými fanoušky," dodal devítinásobný vítěz Australian Open.



Jakého se případně dočká přijetí od domácích fanoušků, je otázkou. Australská veřejnost totiž jeho zdravotní výjimku z očkování nesla nelibě. Na druhou stranu má v Austrálii velkou základnu příznivců, kteří už několik dní protestují v ulicích a dnes se střetli i s policií.



34letý Srb dorazil do Austrálie díky zdravotní výjimce z očkování proti Covidu-19, které je jinak podmínkou startu na Australian Open. Po příletu mu byla zrušena víza a přestože mu dnes soud víza vrátil, australský imigrační úřad se stále nevzdává a bojuje za Djokovičovu deportaci.



Vyhráno (mimo kurty) tak Djokovič stále nemá.