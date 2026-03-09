Indian Wells: Siniakovou čeká brutální výzva. Česká bojovnice čelí rozjeté obhájkyni titulu
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 9. 3.
Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.) | Stadium 4 (19:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) | Stadium 1 (21:00 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová si musí dát pozor
Karolína Muchová má na kontě už sedm vítězství v řadě a tato parádní série zahrnuje její zatím největší triumf, který urvala v polovině února v Dauhá. Bylo jasné, že po třítýdenní pauze bude aktuální česká jednička nerozehraná, což se projevilo v úvodním zápase v Indian Wells proti Anně Bondárové. Maďarské outsiderce dokonce nabídla celkem čtyři setboly. Podobně pomalejšímu začátku by se raději měla v následujícím utkání s Antonií Ružičovou vyvarovat, i když opět bude plnit roli obrovské favoritky.
Chorvatka totiž pokračuje ve vzestupu a podle posledních výsledků to vypadá, že je nebezpečná hlavně proti těm nejlepším tenistkám. V Dubaji trápila Jelenu Rybakinovou, která jí nakonec vzdala, a vzdorovala i pozdější finalistce Elině Svitolinové a teď v Kalifornii vyřadila grandslamovou finalistku Qinwen Zheng. Muchová se s Ružičovou už jednou utkala. A to loni v Montrealu, kde zvítězila ve dvou těsných setech 7:5, 7:5 a v úvodním dějství musela dohánět manko 2:5 a také odvracet setboly.
Brutální výzva pro Siniakovou
Kateřina Siniaková už teď může hodnotit své letošní vystoupení v Indian Wells na výbornou. Rodačka z Hradce Králové totiž i díky své bojovnosti perfektně využila obě šance na zisk cenného skalpu a skolila grandslamovou šampionku Sofii Keninovou i grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou. A to vždy po prohraném úvodním setu, přičemž proti Kanaďance na kurtu strávila tři a půl hodiny. Známky zdravotního problému ale naštěstí nejeví a o den později slavila suverénní postup ve čtyřhře.
Teď ji však čeká další velké jméno a na rozdíl od předchozích dvou zápasů role jasné outsiderky. Ve třetím kole totiž vyzve na centrálním dvorci loňskou šampionku a světovou osmičku Mirru Andrejevovou. Siniaková odehrála 46 soubojů s hráčkami TOP 10 a vyhrála 11krát, naposledy loni ve Wimbledonu proti Qinwen Zheng. V duelu s Andrejevovou, která má v letošní sezoně výbornou formu, se dávají české hráčce jen velmi malé šance. Obzvláště poté, co ruská kometa začala drtivým vítězstvím 6:0, 6:0 nad Solanou Sierraovou.
V pondělí se dohrají všechna zbývající utkání třetího kola a poznáme druhou polovinu letošních osmifinalistů. V akci budou také legendární Novak Djokovič, světová jednička Carlos Alcaraz, Iga Šwiateková či Jelena Rybakinová. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.
Pondělní program
STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Djokovič (3-Srb.) – Kovacevic (USA)
2. Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Sakkariová (32-Řec.) – Šwiateková (2-Pol.)
4. Alcaraz (1-Šp.) – Rinderknech (26-Fr.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ
5. Kosťuková (28-Ukr.) – Rybakinová (3-Kaz.) / nejdříve v úterý v 04:00 SEČ
STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Pegulaová (5-USA) – Ostapenková (26-Lot.)
2. F. Cerúndolo (19-Arg.) – Draper (14-Brit.)
3. Michelsen (USA) – Fritz (7-USA)
4. Keysová (15-USA) – Kartalová (Brit.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ
5. Medveděv (11-) – Báez (Arg.)
STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Karolína sice bude favoritkou ale bude muset být na pozoru protože Ruzic šla v poslední době hodně nahoru a bude velmi nebezpečná. Navíc se jí proti Češkám hodně daří (ČR vs Ruzic 9:15) ...
A o tom že Katku čeká těžká výzva snad nemůže být pochyb. Andreeva je známá čechobijka a proti našim hráčkám se jí daří ještě víc než Ruzicové (ČR vs Andreeva 4:15) ...
kurzy na 0 resp. 1 GS v r. 2026
Zverev 1.08 5.9
Djokovic 1.08 7 to je překvapivé, když Zverev má všude horší kurzy (ale jde o různé sázkovky)
Draper 1.07 7.1
Shelton 1.05 9.3
Fritz 1.05 9.3
Fonseca 1.02 11 je vidět, že mánie pokračuje
0,1,2,3 GS
Sinner 5 2.2 2.75 9
1,2,3,4 GS
Alcaraz 4 2.1 3.5 8
u obou by další GS měl padnout v cca 80 %
RG26
Alcaraz 2.33
Sinner 2.5
Djokovic 11
Zverev 11.5
Musetti 21
Fonseca 23
W26
Alcaraz 2.2
Sinner 2.5
Djokovic 9
Draper 17
Zverev 17
Fritz 23
US26
Sinner 2.01
Alcaraz 2.5
Djokovic 11
Draper 15
Zverev 17
Shelton 21