Indian Wells: Siniakovou čeká brutální výzva. Česká bojovnice čelí rozjeté obhájkyni titulu

DNES, 13:00
Dvě české tenistky se pokusí v pondělí doplnit v osmifinále prestižní tisícovky v Indian Wells krajanku Lindu Noskovou. Zatímco rozjetá Karolína Muchová bude jasnou favoritkou, specialistku na bitvy Kateřinu Siniakovou naopak čeká přesně opačná role proti loňské šampionce a světové osmičce.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Ruzic Antonia
Andreeva Mirra
Kateřina Siniaková vyzve loňskou šampionku (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 9. 3.

Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.) | Stadium 4 (19:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchová si musí dát pozor

Karolína Muchová má na kontě už sedm vítězství v řadě a tato parádní série zahrnuje její zatím největší triumf, který urvala v polovině února v Dauhá. Bylo jasné, že po třítýdenní pauze bude aktuální česká jednička nerozehraná, což se projevilo v úvodním zápase v Indian Wells proti Anně Bondárové. Maďarské outsiderce dokonce nabídla celkem čtyři setboly. Podobně pomalejšímu začátku by se raději měla v následujícím utkání s Antonií Ružičovou vyvarovat, i když opět bude plnit roli obrovské favoritky.

Chorvatka totiž pokračuje ve vzestupu a podle posledních výsledků to vypadá, že je nebezpečná hlavně proti těm nejlepším tenistkám. V Dubaji trápila Jelenu Rybakinovou, která jí nakonec vzdala, a vzdorovala i pozdější finalistce Elině Svitolinové a teď v Kalifornii vyřadila grandslamovou finalistku Qinwen Zheng. Muchová se s Ružičovou už jednou utkala. A to loni v Montrealu, kde zvítězila ve dvou těsných setech 7:5, 7:5 a v úvodním dějství musela dohánět manko 2:5 a také odvracet setboly.

Více informací

 

Brutální výzva pro Siniakovou

Kateřina Siniaková už teď může hodnotit své letošní vystoupení v Indian Wells na výbornou. Rodačka z Hradce Králové totiž i díky své bojovnosti perfektně využila obě šance na zisk cenného skalpu a skolila grandslamovou šampionku Sofii Keninovou i grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou. A to vždy po prohraném úvodním setu, přičemž proti Kanaďance na kurtu strávila tři a půl hodiny. Známky zdravotního problému ale naštěstí nejeví a o den později slavila suverénní postup ve čtyřhře.

Teď ji však čeká další velké jméno a na rozdíl od předchozích dvou zápasů role jasné outsiderky. Ve třetím kole totiž vyzve na centrálním dvorci loňskou šampionku a světovou osmičku Mirru Andrejevovou. Siniaková odehrála 46 soubojů s hráčkami TOP 10 a vyhrála 11krát, naposledy loni ve Wimbledonu proti Qinwen Zheng. V duelu s Andrejevovou, která má v letošní sezoně výbornou formu, se dávají české hráčce jen velmi malé šance. Obzvláště poté, co ruská kometa začala drtivým vítězstvím 6:0, 6:0 nad Solanou Sierraovou.

Více informací

V pondělí se dohrají všechna zbývající utkání třetího kola a poznáme druhou polovinu letošních osmifinalistů. V akci budou také legendární Novak Djokovič, světová jednička Carlos Alcaraz, Iga Šwiateková či Jelena Rybakinová. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Pondělní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Djokovič (3-Srb.) – Kovacevic (USA)
2. Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Sakkariová (32-Řec.) – Šwiateková (2-Pol.)
4. Alcaraz (1-Šp.) – Rinderknech (26-Fr.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ
5. Kosťuková (28-Ukr.) – Rybakinová (3-Kaz.) / nejdříve v úterý v 04:00 SEČ


STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Pegulaová (5-USA) – Ostapenková (26-Lot.)
2. F. Cerúndolo (19-Arg.) – Draper (14-Brit.)
3. Michelsen (USA) – Fritz (7-USA)
4. Keysová (15-USA) – Kartalová (Brit.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ
5. Medveděv (11-) – Báez (Arg.)


STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

63
Přidat komentář
PTP
09.03.2026 20:37
Opelka se Sinnerem budou spolu hrát čtyřhru - to chci vidět!
Reagovat
Mantra
09.03.2026 20:26
Duchodce v trablu
Reagovat
zfloyd
09.03.2026 20:24
Džokič asi půjde do třetího , tak Kačenka začne bůhvíkdy
Reagovat
pantera1
09.03.2026 20:33
Kováč to nečekaně komplikuje, ale tak snad si sním starý pán poradí. To by bylo mrzuté,kdyby prohrál .
Reagovat
pantera1
09.03.2026 20:42
A Norník válcuje Klokana
Reagovat
pantera1
09.03.2026 20:22
Kája to dneska vzala fofrem, hodina a čtvrt v tom vedru je akorát, gratulka
Reagovat
The_Punisher
09.03.2026 20:21
Muško, s přehledem! Gratulace!
Reagovat
frenkie57
09.03.2026 20:27
Také se připojuji s gratulací. OF bude ovšem z úplně jiné kategorie, buď Robotka nebo Sekyrrka, ani jedna není nic snadného.
Reagovat
tommr
09.03.2026 19:52
A je to tady: Karolína si přestala dávat pozor, pustila soupeřce hru i když vedla na returnu už 40:15 a Ruzic se dostala zpátky do zápasu ...
Reagovat
Mantra
09.03.2026 19:52
Ale h vno
Reagovat
com
09.03.2026 19:56
teď je potřeba to pořádně rozmáznout
Reagovat
aligo
09.03.2026 20:00
to ho*no?
Reagovat
The_Punisher
09.03.2026 20:21
Naštěstí se do toho zápasu dostala jen na krátkou chvíli
Reagovat
frenkie57
09.03.2026 20:24
Jakmile jí Muška brejkla, bylo po zápase.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 19:49
Muška si dává takovej pozor, že z toho byl kanár Ale Ružič už se zvedá, tak nezvolnit!
Reagovat
Mantra
09.03.2026 19:53
Reagovat
Kreuz
09.03.2026 19:47
Bez hrat kulicky za Pakistan!!!!!
Reagovat
zfloyd
09.03.2026 19:38
Růže někde přišla o trny , no zatím je to příjemně nudný zápas
Reagovat
tommr
09.03.2026 19:38
Karolína si zatím vede velmi dobře až je mi to skoro podezřelý ...
Reagovat
pantera1
09.03.2026 19:42
Ty musíš psát, že hraje úplně na ho....aby se to nezvrtlo
Reagovat
elsky
09.03.2026 19:35
Růžovým trenclím zazpívá kanár, jen tak dál
Reagovat
Diabolique
09.03.2026 19:33
Myslite, ze si Muska dava pozor?
Reagovat
pantera1
09.03.2026 19:30
Holky, ať se dneska daří a vyhrajete. Pro Kačenku hodně těžké, ale třeba to zrovna dnes vyjde . Karol a její pohledný tenis, snad ho dnes uvidíme .

https://youtu.be/9UaJAnnipkY?is=ueP2Ka3qX2uNE4kp
Reagovat
pantera1
09.03.2026 19:36
páni Muška to bere hopem .
Reagovat
frenkie57
09.03.2026 19:38
Tonka Růžička zatím totálně v lese. Tuhošlájoš jí zaklepal na ramínko.
Reagovat
pantera1
09.03.2026 19:51
Přepínám střídavě na Noleho, musijou taky hrát ve stejnej čas .
Reagovat
PTP
09.03.2026 20:24
The Last Days od Disco
Reagovat
tommr
09.03.2026 18:58
Já považuju titulek za velmi výstižnej a nechápu co na něm kdo vidí ulítlýho ...
Karolína sice bude favoritkou ale bude muset být na pozoru protože Ruzic šla v poslední době hodně nahoru a bude velmi nebezpečná. Navíc se jí proti Češkám hodně daří (ČR vs Ruzic 9:15) ...
A o tom že Katku čeká těžká výzva snad nemůže být pochyb. Andreeva je známá čechobijka a proti našim hráčkám se jí daří ještě víc než Ruzicové (ČR vs Andreeva 4:15) ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.03.2026 19:15
ta skóre jsou hrůzostrašná
Reagovat
Oin
09.03.2026 16:22
Já čekal ruskou kometu a ono nic
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 16:25
Tak třeba v reportu večer
Reagovat
Kapitan_Teplak
09.03.2026 18:38
Vlasatice ušatice.
Reagovat
pantera1
09.03.2026 16:11
Už to začíná být lehce hororové . To trochu odlehčím zvířátkama. Muška si musí dávat bacha na pichlavou Růžu a Kači Pudliková se pokusí čelit brutální hrozbě od Mirry Syslíkové .
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 16:15
Představ si tohle v titulku
Reagovat
com
09.03.2026 16:17
to bysme ti shaněli číslo do Bohnic smilesmile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 16:28
Že bych si odpočinul?
Reagovat
pantera1
09.03.2026 16:20
já s tím nemám problém, ale věřím že někteří citlivější a sofistikovaní uživatelé by z toho mohli mít vyšší tlak
Reagovat
frenkie57
09.03.2026 19:02
Jak popis seriálu na Disney Kids.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.03.2026 16:55
nebylas na drinku s Fandinou?
Reagovat
com
09.03.2026 15:57
vcera nocni mura a dneska to bude brutal smile
Reagovat
paddy
09.03.2026 14:48
objevily se málo časté kurzy na počet GS a podělím se (tenisté se z viru již podělali a v Prostřenu se prý dva poblili , tzv. udělali dvojitého Zvereva bez odpíchnutí smile)

kurzy na 0 resp. 1 GS v r. 2026 smile
Zverev 1.08 5.9
Djokovic 1.08 7 to je překvapivé, když Zverev má všude horší kurzy (ale jde o různé sázkovky)
Draper 1.07 7.1
Shelton 1.05 9.3
Fritz 1.05 9.3
Fonseca 1.02 11 je vidět, že mánie pokračuje smile smile

0,1,2,3 GS smile
Sinner 5 2.2 2.75 9
1,2,3,4 GS smile
Alcaraz 4 2.1 3.5 8
u obou by další GS měl padnout v cca 80 %

RG26 smile
Alcaraz 2.33
Sinner 2.5
Djokovic 11
Zverev 11.5
Musetti 21
Fonseca 23

W26 smile
Alcaraz 2.2
Sinner 2.5
Djokovic 9
Draper 17
Zverev 17
Fritz 23

US26 smile
Sinner 2.01
Alcaraz 2.5
Djokovic 11
Draper 15
Zverev 17
Shelton 21
Reagovat
aligo
09.03.2026 15:00
Ten Fonseca je tam fakt vtipný
Reagovat
JLi
09.03.2026 15:34
Kubík ostrouhal nosánek???
Reagovat
Marduch
09.03.2026 14:10
"Muchová si musí dát pozor".
Reagovat
PTP
09.03.2026 14:25
Musí použít ochranu.
Reagovat
Kreuz
09.03.2026 19:01
trapny...
Reagovat
GaelM
09.03.2026 13:25
Já myslím, že Andreeva je zrovna typ soupeřky, proti které má Katka slušnou šanci. Samozřejmě to může taky skončit 6:1 6:2, ale dávám jí tady rozhodně větší šance než třeba proti Svitolině, která číhá v dalším kole.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:27
Uvidíme. Rozhodně by měla vzdorovat víc než Sierra, ale vidím to pro Katku jako strašně těžký zápas. Nejsem si jistý, jestli má proti Miře nějaké zbraně. Jedině zkusit hodně chodit na síť, protože pochybuju, že ji upinká.
Reagovat
Diabolique
09.03.2026 16:18
To jediny se mi na tom utkani libi. Ze jestli Katka prohraje s Mirrou, tak tu bude v dalsim kole cekat Svitolina a to je muj oblibeny zapas
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:10
Slovo brutální se dost opakuje, ale ano, monumentální, astronomická, možná přímo bezprecedentní, či výzva galaktických rozměrů
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:11
Ty ošklivej lháři! Slovo brutální jsme v titulku naposledy měli v češi v akci 18. února
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:11
Jako by to bylo včera!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:12
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:15
Ostatním slovům to může přijít nespravedlivé... třeba spojení titánská, nebo nejgigantičtější výzva jsem asi ještě neviděl
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:15
Tak třeba někdy použiju
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:16
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.03.2026 15:21
epická, setsakramentská, pekelná, zlověstná, nervydrásající...krvebysenedořezal výzva
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 15:21
krvebysenedořezal, libový
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.03.2026 15:47
není zač
Reagovat
anton77
09.03.2026 18:47
Moje 13 let mladá dcera má teď v oblibě slovo masívní, snad by se dalo taky uplatnit. Určitě by ji to potěšilo.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 18:53
Moc pěkný slovíčko, píšu si
Reagovat
Oin
09.03.2026 19:41
Znám hezčí slovíčko - co takhle kruciální?
Reagovat
aligo
09.03.2026 19:10
Možná by to tedy přitáhlo i mladší generaci . Můj pětiletý synovec teď, když chce říct, že je něco velké, říká, že je to kolosální
Reagovat

